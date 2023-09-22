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23歲游嘉欣生活突然富貴 疑似秘戀圈外有米男 「A0女神」終於出pool

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劇集《你好，我的大夫》劇組又有好消息，除了陳嘉慧（Erica）被傳閃婚新男友外，劇中的另一位人氣小花游嘉欣（游游）亦疑似「出pool」，被指正與圈外有米男友打得火熱，連帶生活都變得富貴！

a0 女神 游嘉欣被爆與圈外有米男秘戀。
游嘉欣被爆與圈外有米男秘戀。（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 劇集《你好，我的大夫》主演都偏年輕！
劇集《你好，我的大夫》主演都偏年輕！（圖片來源：TVB）

名牌裝身擺脫慳妹形象

游游一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。而游游最近時常被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令秘戀圈外有錢男的傳言更可信。

a0 女神 游游身上的Celine牛仔褲價值11，000元。
游游身上的Celine牛仔褲價值11，000元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游游身上的Celine上衣價值5，600元。
游游身上的Celine上衣價值5，600元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游游腳上的Valentino高跟鞋價值10，900元。
游游腳上的Valentino高跟鞋價值10，900元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游游的Chanel項鍊價值約6，500元。
游游的Chanel項鍊價值約6，500元。（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游游的Celine手袋價值14，000元。
游游的Celine手袋價值14，000元。（圖片來源：IG@kayan_yau）

勉強冇幸福 佛系等「出pool」

游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！

a0 女神 游游9月頭成功考取車牌。
游游9月頭成功考取車牌。（圖片來源：IG@kayan_yau）

游嘉欣大騷逆天長腿

游嘉欣剪了一頭清爽短髮後，顯得更加young！再配上白色開衩長裙，大騷逆天長腿，非常白滑！游嘉欣仲好回味旅行的開心點滴，興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」，有網民大讚游游「笑容真靚又好睇」、連圈中人也留言，當中包括靚媽陳茵媺表示：「so chill!!!!!!!!」、江嘉敏都表示：「我都想去呢到」。

a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 女神更大騷逆天長腿，非常白滑！
女神更大騷逆天長腿，非常白滑！（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 身材好fit
身材好fit（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 游嘉欣興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」
游嘉欣興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國
（圖片來源：IG@kayan_yau）

公開「崩壞照」勁搞笑

靚人加靚景，游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」，女神一秒變囧樣，搞笑指：「有鏡頭就可克服恐懼」。

a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」
游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」（圖片來源：IG@kayan_yau）
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（圖片來源：IG@kayan_yau）

游嘉欣勝在夠後生！

現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！

a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣笑容甜美。
游嘉欣笑容甜美。（圖片來源：kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗
游嘉欣之前在《青春不要臉》著校服毫無遺和感﹗（圖片來源：kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗
游嘉欣樣子甜美，仲擁一雙長腿﹗（圖片來源：IG@kayan_yau）
a0 女神 游嘉欣 旅行 游嘉欣 泰國 肥媽 游嘉欣。
游嘉欣。（圖片來源：IG@kayan_yau）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@kayan_yau

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