23歲游嘉欣生活突然富貴 疑似秘戀圈外有米男 「A0女神」終於出pool
廣告
劇集《你好，我的大夫》劇組又有好消息，除了陳嘉慧（Erica）被傳閃婚新男友外，劇中的另一位人氣小花游嘉欣（游游）亦疑似「出pool」，被指正與圈外有米男友打得火熱，連帶生活都變得富貴！
名牌裝身擺脫慳妹形象
游游一向以慳家形象示人，平常為了節省開支幾乎不會外出消費，而且工作時亦會自備午餐，實行「慳得一蚊得一蚊」。而游游最近時常被發現身上出現不同的名牌，生活突然變得富貴，亦令秘戀圈外有錢男的傳言更可信。
勉強冇幸福 佛系等「出pool」
游游早前接受訪問時曾表示以前很渴望「出pool」，但是現在思想比以前成熟，明白了「勉強冇幸福」的道理，因此目前打算先充實自己，然後再去想談戀愛的問題。游游更透露自己在考到了車牌後打算再去考船牌，將心思先寄情於學習，只是越佛系卻越快「出pool」！
游嘉欣大騷逆天長腿
游嘉欣剪了一頭清爽短髮後，顯得更加young！再配上白色開衩長裙，大騷逆天長腿，非常白滑！游嘉欣仲好回味旅行的開心點滴，興奮表示：「希望有日真係去個被大海包圍嘅地方度假」，有網民大讚游游「笑容真靚又好睇」、連圈中人也留言，當中包括靚媽陳茵媺表示：「so chill!!!!!!!!」、江嘉敏都表示：「我都想去呢到」。
公開「崩壞照」勁搞笑
靚人加靚景，游嘉欣影咗咁多靚相，仲喺IG限時動態公開一張「崩壞照」，女神一秒變囧樣，搞笑指：「有鏡頭就可克服恐懼」。
游嘉欣勝在夠後生！
現年23歲的游嘉欣可謂夠曬青春，早前拍《肥媽李鼎》亦深受師奶支持，之前主持開飲食節目都係見到鼎爺同譚玉瑛做拍檔，或者肥媽配陸浩明（六號）老是常出現！不過今次換上「00後」游嘉欣，即使唔識煮，都起碼睇得先啦！總算有啲新鮮感！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@kayan_yau