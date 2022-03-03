After Class自爆學業成績 炎明熹姚焯菲墊底 學霸鍾柔美有意繼承家族生意
After Class各有所長
After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）上《口水多過浪花》接受DoDo姐訪問，讓大家深入了解各人的性格，DoDo姐問After Class中誰是隊長？雖然沒有官方委任，但大家都一致推舉炎明熹，不過炎明熹就指四人各有所長，經常互補不足。
炎明熹自認唔係讀書材料
After Class講到在學校的讀書成績，異口同聲表示想考入大學，不過事與願違，炎明熹坦言自己讀書成績不是特別好：「以前覺得想似媽咪咁樣，去做護士幫助其他人，但係都要有好成績先可以考護士，我發現我連嗰個水平都掂唔到，非常之尷尬。我應該冇一科係最叻，最差係數學。」
姚焯菲最叻科學
姚焯菲自爆與炎明熹一樣，數學科最差，不過她最叻是科學，又指自己讀書成績平均只有7、80分，仲笑說：「咪就係畀數學分拉低咗！」四人中只有鍾柔美的讀書成績OK，不過成績對她來說並唔緊要，因為鍾柔美對做生意好有興趣，將來好大機會打理家族生意，她說：「喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。」而正在讀中四的詹天文就覺得自己普普通通，讀商科的她說：「成績係中等偏高，我都有補習。」
靠模仿唱大人歌
對於被DoDo姐指年紀少少缺乏感情經驗，如何駕馭情歌，姚焯菲表示會聽多些別人的歌，沒有拍拖經驗就憑幻想去唱，炎明熹說：「聽多啲其他歌手嘅唱法，有時都要靠模仿。」
去片！睇After Class上《口水多過浪花》
After Class四位成員歌藝與聲線都不一， 早前她們灌錄新歌〈要為今日回憶〉要用同一個Key，減去個人特色，炎明熹說：「好似我嘅歌有啲哭腔，但錄呢首歌時就唔可以用呢個腔去唱。」
讀者留言