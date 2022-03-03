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After Class自爆學業成績 炎明熹姚焯菲墊底 學霸鍾柔美有意繼承家族生意

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After Class由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成，日前她們到商台接受DoDo姐鄭裕玲訪問，四個女仔被問到要同時兼顧歌唱事業與學業，會唔會影響學業？眾人自爆學業成績，炎明熹同姚焯菲原來海軍鬥水兵，讀書最叻反而係歌精舞勁的鍾柔美。

After Class各有所長

After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）上《口水多過浪花》接受DoDo姐訪問，讓大家深入了解各人的性格，DoDo姐問After Class中誰是隊長？雖然沒有官方委任，但大家都一致推舉炎明熹，不過炎明熹就指四人各有所長，經常互補不足。

After Class After Class齊人上電台接受DoDo姐訪問。
After Class齊人上電台接受DoDo姐訪問。（圖片來源：[email protected]_do_cheng）
After Class DoDo姐覺得炎明熹表面成熟，內心卻是一個想法好獨特的小女孩。
DoDo姐覺得炎明熹表面成熟，內心卻是一個想法好獨特的小女孩。（圖片來源：[email protected]叱咤903）

炎明熹自認唔係讀書材料

After Class講到在學校的讀書成績，異口同聲表示想考入大學，不過事與願違，炎明熹坦言自己讀書成績不是特別好：「以前覺得想似媽咪咁樣，去做護士幫助其他人，但係都要有好成績先可以考護士，我發現我連嗰個水平都掂唔到，非常之尷尬。我應該冇一科係最叻，最差係數學。」

After Class 四為一體的After Class全部都是中學生。
四為一體的After Class全部都是中學生。（圖片來源：[email protected]
After Class 炎明熹入行後被指前途無限，但她卻希望做護士。
炎明熹入行後被指前途無限，但她卻希望做護士。（圖片來源：[email protected]

姚焯菲最叻科學

姚焯菲自爆與炎明熹一樣，數學科最差，不過她最叻是科學，又指自己讀書成績平均只有7、80分，仲笑說：「咪就係畀數學分拉低咗！」四人中只有鍾柔美的讀書成績OK，不過成績對她來說並唔緊要，因為鍾柔美對做生意好有興趣，將來好大機會打理家族生意，她說：「喺呢個圈唔知將來可以行到幾遠，我屋企人係開髮型屋，都知佢哋辛苦，將來都想幫手。」而正在讀中四的詹天文就覺得自己普普通通，讀商科的她說：「成績係中等偏高，我都有補習。」

After Class 讀國際學校的姚焯菲自言最叻是科學，最渣是數學。
讀國際學校的姚焯菲自言最叻是科學，最渣是數學。（圖片來源：[email protected]
After Class 鍾柔美有家底，讀唔讀到書都好，都會繼承家族的髮型屋生意。
鍾柔美有家底，讀唔讀到書都好，都會繼承家族的髮型屋生意。（圖片來源：[email protected]

靠模仿唱大人歌

對於被DoDo姐指年紀少少缺乏感情經驗，如何駕馭情歌，姚焯菲表示會聽多些別人的歌，沒有拍拖經驗就憑幻想去唱，炎明熹說：「聽多啲其他歌手嘅唱法，有時都要靠模仿。」

After Class 姚焯菲與詹天文年紀輕輕，但好多時在唱歌方面都表現得好成熟，原來在演繹情歌時她們會憑幻想模仿。
姚焯菲與詹天文年紀輕輕，但好多時在唱歌方面都表現得好成熟，原來在演繹情歌時她們會憑幻想模仿。（圖片來源：[email protected]_dy_）

去片！睇After Class上《口水多過浪花》

After Class四位成員歌藝與聲線都不一， 早前她們灌錄新歌〈要為今日回憶〉要用同一個Key，減去個人特色，炎明熹說：「好似我嘅歌有啲哭腔，但錄呢首歌時就唔可以用呢個腔去唱。」

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_do_cheng、[email protected][email protected][email protected]影片來源：[email protected]商業電台

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