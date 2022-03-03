After Class自爆學業成績 炎明熹姚焯菲墊底 學霸鍾柔美有意繼承家族生意

After Class由炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）組成，日前她們到商台接受DoDo姐鄭裕玲訪問，四個女仔被問到要同時兼顧歌唱事業與學業，會唔會影響學業？眾人自爆學業成績，炎明熹同姚焯菲原來海軍鬥水兵，讀書最叻反而係歌精舞勁的鍾柔美。