姚焯菲短裙Look再輸青春師妹 顏值大跌Watt「國民初戀」之位受威䝱
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TVB節目《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）日前推出新歌《初心小島》，在飛回新西蘭開學前就與潘靜文和《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）一齊現身音樂節目《J Music》獻唱新歌。當日以黑色短裙Look現身的Chantel非常性感，不過站在師妹Aster身旁就即刻跌曬Watt…
姚焯菲驚現象腿再輸青春師妹劉芷君
姚焯菲（Chantel）在飛往新西蘭開學之前，為了宣傳新歌《初心小島》首次現身音樂節目《J Music》宣傳。當日以黑色短裙Look現身的Chantel又可愛又性感，不過正所謂「沒有對比就沒有傷害」，與Chantel同場現身的師妹劉芷君同樣身穿彩色短褲，露出白滑長腿，令Chantel的大腿瞬間變成「象腿」。
姚焯菲年初素顏出鏡嚇親網民
姚焯菲年初與劉芷君同場齊齊接受訪問時，素顏現身的Chantel已經一度被劉芷君比下去。當時Chantel和詹天文（Windy）以素顏示人接受訪問，大方向觀眾展示自己的素顏靚樣。不過網民對於二人素顏出鏡視乎不太收貨，仲狠批她們妝前妝後的差別十分大：「條片入面naught girl（姚焯菲）係認到嘅，右邊嗰個冇字幕真係完全認唔到」、「Windy個嘴X咗好多，對眼又去咗額頭度」、「點解中間會有個賓妹」、「右邊中咗面目全非腳咁」。
網民齊齊為姚焯菲詹天文平反
雖然姚焯菲和詹天文的素顏狂受批評，但是仍然有不少網民留言為二人平反：「除左（咗）肥 素顏算係咁」、「咪戇X，你見得女仔素顏多就知佢已經好好」、「叫都叫恐怖，你眼角咁高」、「起碼認得出，有啲素顏係另一個人」，紛紛表示二人的素顏其實並非所說的這麼差。
網民大讚劉芷君青春
不過劉芷君當日並不是以素顏示人，不過網民就唔理會她是否素顏，齊齊大讚劉芷君的靚樣完勝身旁的兩位師姐：「左邊咁靚嘅」、「劉芷君簡直X打側邊嗰兩位」、「呢3個得最左邊似藝人」、「劉芷君真係又靚又有身材」。
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圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台、YouTube@Moreforms Media魔方全媒、IG@chantelyiu、IG@win_dy__、IG@asterlau