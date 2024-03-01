姚焯菲短裙Look再輸青春師妹 顏值大跌Watt「國民初戀」之位受威䝱

TVB節目《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）日前推出新歌《初心小島》，在飛回新西蘭開學前就與潘靜文和《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）一齊現身音樂節目《J Music》獻唱新歌。當日以黑色短裙Look現身的Chantel非常性感，不過站在師妹Aster身旁就即刻跌曬Watt…