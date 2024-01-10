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姚焯菲詹天文素顏出鏡網民狠批 同場聲夢小花靚樣完勝

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TVB節目《聲夢傳奇》孕育了不少歌手，而出身自第一季《聲夢》的姚焯菲（Chantel）以及詹天文（Windy），日前就帶住《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）齊齊做訪問，盡顯師姐的風度！不過網民的焦點就放在了姚焯菲和詹天文素顏出鏡的樣子上，狠批二人顏值大跌，完全比不上身旁的劉芷君……

姚焯菲詹天文素顏出鏡嚇親網民

現年17歲的姚焯菲和詹天文以素顏示人接受訪問，大方向觀眾展示自己的素顏靚樣。不過網民對於二人素顏出鏡視乎不太收貨，仲狠批她們妝前妝後的差別十分大：「條片入面naught girl（姚焯菲）係認到嘅，右邊嗰個冇字幕真係完全認唔到」、「Windy個嘴X咗好多，對眼又去咗額頭度」、「點解中間會有個賓妹」、「右邊中咗面目全非腳咁」。

afterclass 姚焯菲 姚焯菲的素顏樣被網民指撞樣兼似足賓妹。
姚焯菲的素顏樣被網民指撞樣兼似足賓妹。（圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒）
afterclass 姚焯菲 詹天文的素顏被指認唔出，更只她的唇醜了很多。
詹天文的素顏被指認唔出，更只她的唇醜了很多。（圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒）
afterclass 姚焯菲 姚焯菲和詹天文齊齊素顏做訪問。
姚焯菲和詹天文齊齊素顏做訪問。（圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒）

網民齊齊為姚焯菲詹天文平反

雖然姚焯菲和詹天文的素顏狂受批評，但是仍然有不少網民留言為二人平反：「除左（咗）肥 素顏算係咁」、「咪戇X，你見得女仔素顏多就知佢已經好好」、「叫都叫恐怖，你眼角咁高」、「起碼認得出，有啲素顏係另一個人」，紛紛表示二人的素顏其實並非所說的這麼差。

afterclass 姚焯菲 不少網民為姚焯菲和詹天文平反。
不少網民為姚焯菲和詹天文平反。（圖片來源：IG@chantelyiu）
afterclass 姚焯菲 網民更指出二人其實妝前妝後的分別不大。
網民更指出二人其實妝前妝後的分別不大。（圖片來源：IG@win_dy__）

網民大讚劉芷君青春

現年16歲的劉芷君當日並不是以素顏示人，不過網民就唔理會她是否素顏，齊齊大讚劉芷君的靚樣完勝身旁的兩位師姐：「左邊咁靚嘅」、「劉芷君簡直X打側邊嗰兩位」、「呢3個得最左邊似藝人」、「劉芷君真係又靚又有身材」。

afterclass 姚焯菲 劉芷君被網民大讚靚爆鏡！
劉芷君被網民大讚靚爆鏡！（圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒）
afterclass 姚焯菲 網民指劉芷君的靚樣完勝身旁的姚焯菲和詹天文。
網民指劉芷君的靚樣完勝身旁的姚焯菲和詹天文。（圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒）

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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒、IG@chantelyiu、IG@win_dy__、IG@asterlau

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