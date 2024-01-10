姚焯菲詹天文素顏出鏡網民狠批 同場聲夢小花靚樣完勝

TVB節目《聲夢傳奇》孕育了不少歌手，而出身自第一季《聲夢》的姚焯菲（Chantel）以及詹天文（Windy），日前就帶住《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）齊齊做訪問，盡顯師姐的風度！不過網民的焦點就放在了姚焯菲和詹天文素顏出鏡的樣子上，狠批二人顏值大跌，完全比不上身旁的劉芷君……