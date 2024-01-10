姚焯菲詹天文素顏出鏡網民狠批 同場聲夢小花靚樣完勝
廣告
TVB節目《聲夢傳奇》孕育了不少歌手，而出身自第一季《聲夢》的姚焯菲（Chantel）以及詹天文（Windy），日前就帶住《聲夢2》的師妹劉芷君（Aster）齊齊做訪問，盡顯師姐的風度！不過網民的焦點就放在了姚焯菲和詹天文素顏出鏡的樣子上，狠批二人顏值大跌，完全比不上身旁的劉芷君……
姚焯菲詹天文素顏出鏡嚇親網民
現年17歲的姚焯菲和詹天文以素顏示人接受訪問，大方向觀眾展示自己的素顏靚樣。不過網民對於二人素顏出鏡視乎不太收貨，仲狠批她們妝前妝後的差別十分大：「條片入面naught girl（姚焯菲）係認到嘅，右邊嗰個冇字幕真係完全認唔到」、「Windy個嘴X咗好多，對眼又去咗額頭度」、「點解中間會有個賓妹」、「右邊中咗面目全非腳咁」。
網民齊齊為姚焯菲詹天文平反
雖然姚焯菲和詹天文的素顏狂受批評，但是仍然有不少網民留言為二人平反：「除左（咗）肥 素顏算係咁」、「咪戇X，你見得女仔素顏多就知佢已經好好」、「叫都叫恐怖，你眼角咁高」、「起碼認得出，有啲素顏係另一個人」，紛紛表示二人的素顏其實並非所說的這麼差。
網民大讚劉芷君青春
現年16歲的劉芷君當日並不是以素顏示人，不過網民就唔理會她是否素顏，齊齊大讚劉芷君的靚樣完勝身旁的兩位師姐：「左邊咁靚嘅」、「劉芷君簡直X打側邊嗰兩位」、「呢3個得最左邊似藝人」、「劉芷君真係又靚又有身材」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：YouTube@Moreforms Media魔方全媒、IG@chantelyiu、IG@win_dy__、IG@asterlau