After Class新MV詹天文造型撞款哪吒 網民評價兩極力撐冇問題
廣告
女團After Class最近推出新歌《CYA》，不過今次就只得成員姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi），最近屢傳離巢的炎明熹（Gigi）就冇咗影。新歌推出至今累積唔少好評，不過詹天文在MV中的造型就引起網民熱議，更指狠批係撞款哪吒……
詹天文小背心狂放電
詹天文在MV中以小背心造型登場，除咗有瞓喺水泡上大晒靚樣的畫面外，仲有對住鏡頭放電嘅一幕，獲唔少fans留言大讚甜到入心：「放電嗰一下睇咗好多次」「Windy真係又靚又甜美」「3小花最甜就是Windy」「表情越來越自然，甜美又不造作」
詹天文造型捱批「出晒事」
雖然詹天文嘅小背心造型獲大讚，但係隨後出鏡頭肚兜裝就引來網民兩極嘅評價，更有人狠批似紅孩兒：「第1套幾好，點解第2套會咁」「紅孩兒mix
After Class新MV詹天文造型撞款哪吒 網民評價兩極力撐冇問題
風係想點…」「呢套真係有樣都搞唔掂」「係唔係得罪咗造型師？」
不過亦有網民留言為詹天文平反：「其實還好」「青春可以戰勝一切」「雖然同另外2位有分別，不過都好靚！」
撰文：東方新地圖片來源：youtube@allaboutmusichk、[email protected]、ig@win_dy__