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After Class新MV詹天文造型撞款哪吒 網民評價兩極力撐冇問題

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女團After Class最近推出新歌《CYA》，不過今次就只得成員姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi），最近屢傳離巢的炎明熹（Gigi）就冇咗影。新歌推出至今累積唔少好評，不過詹天文在MV中的造型就引起網民熱議，更指狠批係撞款哪吒……

詹天文小背心狂放電

詹天文在MV中以小背心造型登場，除咗有瞓喺水泡上大晒靚樣的畫面外，仲有對住鏡頭放電嘅一幕，獲唔少fans留言大讚甜到入心：「放電嗰一下睇咗好多次」「Windy真係又靚又甜美」「3小花最甜就是Windy」「表情越來越自然，甜美又不造作」

afterclass 詹天文 詹天文在MV中的小背心造型獲網民大讚！（圖片來源：ig@allaboutmusic.hk）
詹天文在MV中的小背心造型獲網民大讚！（圖片來源：[email protected]
afterclass 詹天文 詹天文仲瞓喺水泡出鏡，大騷甜美靚樣。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
詹天文仲瞓喺水泡出鏡，大騷甜美靚樣。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
afterclass 詹天文 詹天文對住鏡頭放電的一幕同樣大受歡迎。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
詹天文對住鏡頭放電的一幕同樣大受歡迎。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）

詹天文造型捱批「出晒事」

雖然詹天文嘅小背心造型獲大讚，但係隨後出鏡頭肚兜裝就引來網民兩極嘅評價，更有人狠批似紅孩兒：「第1套幾好，點解第2套會咁」「紅孩兒mix

After Class新MV詹天文造型撞款哪吒 網民評價兩極力撐冇問題

風係想點…」「呢套真係有樣都搞唔掂」「係唔係得罪咗造型師？」

不過亦有網民留言為詹天文平反：「其實還好」「青春可以戰勝一切」「雖然同另外2位有分別，不過都好靚！」

afterclass 詹天文 詹天文嘅肚兜造型引來兩極評價。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
詹天文嘅肚兜造型引來兩極評價。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
afterclass 詹天文 詹天文嘅造型更被網民狠批似紅孩兒。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
詹天文嘅造型更被網民狠批似紅孩兒。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
afterclass 詹天文 網民對詹天文的髮型都唔太滿意。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）
網民對詹天文的髮型都唔太滿意。（圖片來源：youtube@allaboutmusichk）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@allaboutmusichk、[email protected]、ig@win_dy__

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