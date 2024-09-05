After Class新MV詹天文造型撞款哪吒 網民評價兩極力撐冇問題

女團After Class最近推出新歌《CYA》，不過今次就只得成員姚焯菲（Chantel）、詹天文（Windy）及鍾柔美（Yumi），最近屢傳離巢的炎明熹（Gigi）就冇咗影。新歌推出至今累積唔少好評，不過詹天文在MV中的造型就引起網民熱議，更指狠批係撞款哪吒……

