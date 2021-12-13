青春本我｜After Class詹天文疑被「鏡粉」惡意推撞 短片瘋傳掀網民罵戰
由炎明熹（GiGi）、姚卓菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）四位「聲夢學員」組成的女團After Class近日人氣急升，食住劇集《青春本我》個勢更加頻頻公開現身宣傳， 氣勢一時無兩。但最近就有網民播出一段Windy現身街頭被「黑衣路人」推撞的影片，不少網民都指「黑衣路人」疑似是MIRROR的粉絲。
文：東方新地 ｜圖：YouTube截圖、香港討論區截圖、詹天文IG
先重溫Windy發生衝突一刻的片段：
網民指Windy被惡意襲擊：「鏡粉」可恥
鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）等7位聲夢女學員於日前（12/12）於尖沙嘴出席劇集《青春本我》的街頭時發生小碰撞，及後Windy接受傳媒訪問時亦直認「有位女生正面衝過來」並造成小混亂，幸好最後未有任何人受傷。事發一日之後，有疑似是After Class的粉絲將Windy被撞的過程剪輯成短片，並以「慢鏡重播妖台鏡粉襲擊聲夢女團AfterClass高音擔當Windy詹天文」為題在真YouTubey頻道發放，將矛頭直指「鏡粉」故事推撞，結果引發網上公審MIRROR的粉絲。
睇睇網民留言：
MIRROR支持者抱不平人生攻擊：自製新聞
雖然影片以「鏡粉」為題，但部分眼利的網民卻認為未有證據顯示「黑衣路人」是誰的情況之下，不能夠將責任加諸在MIRROR身上，認為影片標題誤導性強。另外更有一批疑似是MIRROR支持者或「非Windy」的支持者更留言攻擊影片製作者甚至是AfterClass，「發緊夢 搞多都是無廣告宣、無代言人收益」、「又自制（製）新聞搏（博）見報，呢個Windy機心好大」等，留言討論不斷。