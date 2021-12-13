青春本我｜After Class詹天文疑被「鏡粉」惡意推撞 短片瘋傳掀網民罵戰

由炎明熹（GiGi）、姚卓菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）以及詹天文（Windy）四位「聲夢學員」組成的女團After Class近日人氣急升，食住劇集《青春本我》個勢更加頻頻公開現身宣傳， 氣勢一時無兩。但最近就有網民播出一段Windy現身街頭被「黑衣路人」推撞的影片，不少網民都指「黑衣路人」疑似是MIRROR的粉絲。