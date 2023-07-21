鄭子邦「的士邦」與AGA訂婚後狂操肌 為趕造人苦練腰力

歌手AGA（江海迦）早前爆出與姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦秘婚，不過當事人一直未有正面回應，近日突然驚傳她去年10月已秘密結婚，更傳二人已相戀2年，男方火速求婚，並已在紐西蘭舉行婚禮。不過為平息外界猜測，AGA及時在社交網發文，大方承認二人已經訂婚。而男方「的士邦」近日被翻出他在上月已密密加強鍛鍊身體，被懷疑為趕「造人」做好準備。