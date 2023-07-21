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鄭子邦「的士邦」與AGA訂婚後狂操肌 為趕造人苦練腰力

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歌手AGA（江海迦）早前爆出與姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦秘婚，不過當事人一直未有正面回應，近日突然驚傳她去年10月已秘密結婚，更傳二人已相戀2年，男方火速求婚，並已在紐西蘭舉行婚禮。不過為平息外界猜測，AGA及時在社交網發文，大方承認二人已經訂婚。而男方「的士邦」近日被翻出他在上月已密密加強鍛鍊身體，被懷疑為趕「造人」做好準備。

AGA未婚夫「的士邦」鄭子邦晒健身片 苦練一身爆肌趕造人

有傳AGA在完成紅館演唱會後將趕生B，而原來「的士邦」鄭子邦亦早有跡可尋，他早已開始瘋狂操肌，在今年6月更在網上晒出自己的健身片段，他練得一身爆肌身材及八嚿腹肌，似乎準備要似最佳狀態做新郎，而且他明顯加強鍛鍊腰力，似乎為「造人」做足準備。

鄭子邦 「的士邦」鄭子邦早已開始瘋狂操肌
「的士邦」鄭子邦早已開始瘋狂操肌（圖片來源：小紅書＠香港的士邦）
鄭子邦 在今年6月更在網上晒出自己的健身片段
在今年6月更在網上晒出自己的健身片段（圖片來源：小紅書＠香港的士邦）
鄭子邦 他練得一身爆肌身材及八嚿腹肌
他練得一身爆肌身材及八嚿腹肌（圖片來源：小紅書＠香港的士邦）
鄭子邦 他明顯加強鍛鍊腰力
他明顯加強鍛鍊腰力（圖片來源：小紅書＠香港的士邦）

AGA傳去年10月秘婚姚子羚舊愛鄭子邦

有傳AGA和鄭子邦早年經朋友介紹下認識，二人個性相投一拍即合，不過拍拖以來一直保持低調，極少出席朋友聚會，保護戀情。而且拍拖僅兩年，男方已火速求婚，並在去年10月於紐西蘭註冊結婚，為免走漏風聲，婚禮非常低調，只得女方家人及幾位閨蜜出席。近日更傳出鄭子邦不惜豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，有指他去年以2千萬沽出堅尼地城單位，就是為了套現買新樓聚老婆。

AGA 有傳AGA和鄭子邦早年經朋友介紹下認識
有傳AGA和鄭子邦早年經朋友介紹下認識（圖片來源：[email protected]

AGA社交網發文認已訂婚

AGA剛在IG發文承認已訂婚，她寫道：「感情事一直放低調，本希望等待有適合時間才跟大家分享。感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。我們訂婚了，也期待着這新的一頁，謝謝大家的關心與祝福，希望大家能給予我們一些空間，我也會繼續做好音樂送給大家。」

鄭子邦 AGA
（圖片來源：[email protected]

有傳曾離婚的「的士邦」鄭子邦未有再婚念頭，與姚子羚在婚姻上產生分歧，最終讓三年情畫上句 號，姚在社交網透露與男方和平分手，令不少粉絲感到意外。

鄭子邦 AGA 有傳曾離婚的的士邦未有再婚 念頭，與姚子羚在婚姻上產生 分歧，最終讓三年情畫上句 號，去年3月姚在社交網透露與 男方和平分手，令不少粉絲感 到意外。
有傳曾離婚的的士邦未有再婚念頭，與姚子羚在婚姻上產生分歧，最終讓三年情畫上句 號，姚在社交網透露與男方和平分手，令不少粉絲感到意外。（圖片來源：姚子羚[email protected]_yiu）
AGA 有指其實AGA去年此行主要目的是與鄭子邦先到英國見家長
有指其實AGA去年此行主要目的是與鄭子邦先到英國見家長（圖片來源：[email protected]

更多：AGA驚爆去年秘婚姚子羚舊愛 拍拖2年紐西蘭低調註冊

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圖片來源：小紅書＠香港的士邦、[email protected]

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