AGA驚爆去年秘婚姚子羚舊愛 拍拖2年紐西蘭低調註冊

歌手AGA（江海迦）感情生活一向低調，去年已傳出已秘婚消息，不過當事人一直未有正面回應，近日突然驚傳她去年10月已秘密結婚，有指新郎是姚子羚舊愛，坐擁過億身家的「的士邦」鄭子邦！更傳二人已相戀2年，男方火速求婚，並已在紐西蘭舉行婚禮！