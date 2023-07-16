AGA驚爆去年秘婚姚子羚舊愛 拍拖2年紐西蘭低調註冊
AGA傳去年10月秘婚姚子羚舊愛鄭子邦
有傳AGA和鄭子邦早年經朋友介紹下認識，二人個性相投一拍即合，不過拍拖以來一直保持低調，極少出席朋友聚會，保護戀情。而且拍拖僅兩年，男方已火速求婚，並在去年10月於紐西蘭註冊結婚，為免走漏風聲，婚禮非常低調，只得女方家人及幾位閨蜜出席。近日更傳出鄭子邦不惜豪擲過億元購入山頂3千呎豪宅築愛巢，有指他去年以2千萬沽出堅尼地城單位，就是為了套現買新樓聚老婆。
AGA社交網發文認已訂婚
AGA剛在IG發文承認已訂婚，她寫道：「感情事一直放低調，本希望等待有適合時間才跟大家分享。感謝上天讓我們遇上，一直陪伴了彼此很多的高與低，樂與悲。我們訂婚了，也期待着這新的一頁，謝謝大家的關心與祝福，希望大家能給予我們一些空間，我也會繼續做好音樂送給大家。」
有傳曾離婚的「的士邦」鄭子邦未有再婚念頭，與姚子羚在婚姻上產生分歧，最終讓三年情畫上句 號，姚在社交網透露與男方和平分手，令不少粉絲感到意外。
AGA去年停工放長假 疑去見家長兼歐遊度蜜月
至於去年一度展開悠長假期的AGA，遊走英國、紐西蘭、荷蘭、澳洲、挪威、意大利等多個地方，有指其實此行主要目的是與鄭子邦先到英國見家長，再到紐西蘭註冊，然後歐遊度蜜月。有消息指，現年35歲的AGA已有生小朋友計劃，打算在8月完成紅館演唱會後積極造人，趕生龍B。
姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦坐擁過百部的士 擁逾億物業
姚子羚前男友鄭子邦（的士邦）被傳媒稱為「有米闊少」，皆因他坐擁過百部的士，更有逾億物業！姚子羚以前談及男友有甚麼吸引她時曾表示，「他是一個心地很好的男生，性格率直，喜歡幫人，有善心。」二人當年感情非常穩定時，姚子羚更搬入男友位於赤柱紅山半島的豪宅。
AGA被爆秘婚 直認廣收恭喜訊息
首個紅館騷曾兩度延期嘅AGA江海迦，日前宣布最終開騷日子係喺8月尾，同時被爆「雙喜臨門」，指佢早排閉關休息期間秘婚！咁猛料就梗係要搵當事人回應，AGA噚日孖YanTing周殷廷上《CHILL CLUB》做嘉賓，受訪嗰陣笑住自認「結婚」多年，最近仲收到超多恭喜message！唔通⋯真有其事？
至於講番紅館騷，AGA全程keep住個hyper mode，笑嘲自己應該係史上為一個騷影得最多演唱會poster嘅歌手，仲透露已經試埋衫添，有冇人魚腺睇到時就知！總之今次真係咩都阻唔到AGA開騷！YanTing亦勁醒目即場自薦做演唱會嘉賓，唔知佢成唔成功呢？另外，環球唱片大地震，高層Duncan日前正式離任退休，對佢哋又有冇影響呢？片即到！
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