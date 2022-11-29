Elsie結婚｜與Agent L.拍拖12年聲稱「冇迫婚」阿正為好姊妹嫁得出爆喊抽搐

早前憑ViuTV節目《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企画》等節目人氣急升的「特工」Agent L. (曹梓沖)，與商台DJ女友Elsie (呂珮琳) 拍拖12年，女方時不時在大氣電波進行「迫婚」，日前他們分別在社交平台宣布婚訊，Agent L.更公開急護未婚妻指對方「私底下冇迫過婚」，另一邊好姊妹阿正(黃正宜)得知喜訊後，竟然爆喊兼激動到抽搐，真係姊妹情心。