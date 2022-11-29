Elsie結婚｜與Agent L.拍拖12年聲稱「冇迫婚」阿正為好姊妹嫁得出爆喊抽搐
Agent L.公開喜訊急護未婚妻
Agent L.與商台DJ Elsie日前分別在各自的社交網上載多張在大阪的甜蜜合照，相中Elsie手持花束並展示閃爆求婚戒指，二人露出甜蜜幸福笑容，Agent L.公開已向女友求婚並說：「She said Yes！呢一個畫面我已經期待咗好耐，其實喺12年期間人和事都變咗好多，唯一無變過嘅就係每當我見到你﹐心裏面都會認定你係我一世嘅伴侶。」公開婚訊前，相信唔少人都聽過Elsie曾公開「迫婚」，難免會認為Agent L.今次娶妻是被迫婚，所以他煞有介事要澄清：「我想講私底下Elsie 一直都無迫過婚，只係我而家先有足夠嘅能力去求婚，I Love You Elsie！ 」Agent L.果然是好男人。
12年前後同一回應「我願意」
被求婚的心願在日本實現後，Elsie在社交網寫下感言：「望住你跪低攞住戒指手都震晒嘅呢一刻，感覺就好似返番12年前，你問我可唔可以做你女朋友嘅感覺係一樣，12年前，我願意，12年後，我願意，120年後我都願意。」過去Elsie和Agent L.曾拍片玩「開箱」拍拖多年的紀念品，出土Elsie人生第一份送畀Agent L.的Schedule Book，紀錄了第一日拍拖的心情，Elsie在12年前已寫上「我願意」，原來恨嫁的少女心由這日已開始。
阿正喊到失控抽搐
商台DJ阿正近年因為參與ViuTV綜藝節目《膠戰》深受觀眾歡迎火速彈起，去年中還帶挈好姊妹Elsie入行做DJ，孖住主持叱咤903節目《Bad Girl佬》，不經不覺已一年時間，早前Elsie卻被網民狠批不適合做DJ兼狂數七宗罪：「冇正姐佢什麼都不是！」不過絕無影響二人姊妹情，阿正更在IG分享收到Elsie婚訊時的片段，片中阿正喊到失控仲抽搐，她留言表示：「估唔到呢條女喺日本帶俾我嘅手信，竟然係…婚訊！兩個靜悄悄地喺大阪私定終身！忍咗幾日返到香港先來同我講，我諗…呢個係我近年收過最大嘅驚喜！驚喜到喊到抽搐呀大佬！」事後阿正表示不知道自己為何會哭成這樣，真心替Agent L.及Elsie開心，更催二人快點生小孩，她要當契媽！
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情
讀者留言