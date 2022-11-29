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Elsie結婚｜與Agent L.拍拖12年聲稱「冇迫婚」阿正為好姊妹嫁得出爆喊抽搐

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早前憑ViuTV節目《花姐ERROR遊》、《ERROR自肥企画》等節目人氣急升的「特工」Agent L. (曹梓沖)，與商台DJ女友Elsie (呂珮琳) 拍拖12年，女方時不時在大氣電波進行「迫婚」，日前他們分別在社交平台宣布婚訊，Agent L.更公開急護未婚妻指對方「私底下冇迫過婚」，另一邊好姊妹阿正(黃正宜)得知喜訊後，竟然爆喊兼激動到抽搐，真係姊妹情心。

Agent L. Agent L.與Elsie狂晒早前去大阪玩時求婚成功的合照，不過好多張都係Elsie黑圖，呢張仲嫌棄未來老公！
Agent L.與Elsie狂晒早前去大阪玩時求婚成功的合照，不過好多張都係Elsie黑圖，呢張仲嫌棄未來老公！（圖片來源：[email protected]_cho）
Agent L. 拍拖12年終於拉埋，Agent L.話冇被迫婚喎！
拍拖12年終於拉埋，Agent L.話冇被迫婚喎！（圖片來源：[email protected]_cho）

Agent L.公開喜訊急護未婚妻

Agent L.與商台DJ Elsie日前分別在各自的社交網上載多張在大阪的甜蜜合照，相中Elsie手持花束並展示閃爆求婚戒指，二人露出甜蜜幸福笑容，Agent L.公開已向女友求婚並說：「She said Yes！呢一個畫面我已經期待咗好耐，其實喺12年期間人和事都變咗好多，唯一無變過嘅就係每當我見到你﹐心裏面都會認定你係我一世嘅伴侶。」公開婚訊前，相信唔少人都聽過Elsie曾公開「迫婚」，難免會認為Agent L.今次娶妻是被迫婚，所以他煞有介事要澄清：「我想講私底下Elsie 一直都無迫過婚，只係我而家先有足夠嘅能力去求婚，I Love You Elsie！ 」Agent L.果然是好男人。

Agent L. Elsie終於嫁得出，當場感動到喊！
Elsie終於嫁得出，當場感動到喊！（圖片來源：[email protected]_lui）
Agent L. Agent L.早年拍住ERROR做節目人氣急升，捱了多年終儲夠老婆本結婚。
Agent L.早年拍住ERROR做節目人氣急升，捱了多年終儲夠老婆本結婚。（圖片來源：[email protected]_cho）
Agent L. Agent L.自離開ViuTV後，一直都努力經營個人Youtube平台，早前更有幸和古天樂一起，接拍電視廣告。
Agent L.自離開ViuTV後，一直都努力經營個人Youtube平台，早前更有幸和古天樂一起，接拍電視廣告。（圖片來源：[email protected]_cho）

12年前後同一回應「我願意」

被求婚的心願在日本實現後，Elsie在社交網寫下感言：「望住你跪低攞住戒指手都震晒嘅呢一刻，感覺就好似返番12年前，你問我可唔可以做你女朋友嘅感覺係一樣，12年前，我願意，12年後，我願意，120年後我都願意。」過去Elsie和Agent L.曾拍片玩「開箱」拍拖多年的紀念品，出土Elsie人生第一份送畀Agent L.的Schedule Book，紀錄了第一日拍拖的心情，Elsie在12年前已寫上「我願意」，原來恨嫁的少女心由這日已開始。

Agent L. 早前Agent L. 拍片玩「開箱」二人拍拖多年的紀念品，出土Elsie人生送出的第一份禮物。
早前Agent L. 拍片玩「開箱」二人拍拖多年的紀念品，出土Elsie人生送出的第一份禮物。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L 二人公開11年前影過的相。
二人公開11年前影過的相。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L 11年前好sweet。
11年前好sweet。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L 11年前，二人都好嫩口。
11年前，二人都好嫩口。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L Elsie自嘲似男人。
Elsie自嘲似男人。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L. Elsie睇嚟要改善一下表情管理。
Elsie睇嚟要改善一下表情管理。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L. 當年貼紙相出土。
當年貼紙相出土。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）
Agent L. ELSIE12年前已經講過一次「我願意」。
ELSIE12年前已經講過一次「我願意」。（圖片來源：[email protected] CHILL截圖）

阿正喊到失控抽搐

商台DJ阿正近年因為參與ViuTV綜藝節目《膠戰》深受觀眾歡迎火速彈起，去年中還帶挈好姊妹Elsie入行做DJ，孖住主持叱咤903節目《Bad Girl佬》，不經不覺已一年時間，早前Elsie卻被網民狠批不適合做DJ兼狂數七宗罪：「冇正姐佢什麼都不是！」不過絕無影響二人姊妹情，阿正更在IG分享收到Elsie婚訊時的片段，片中阿正喊到失控仲抽搐，她留言表示：「估唔到呢條女喺日本帶俾我嘅手信，竟然係…婚訊！兩個靜悄悄地喺大阪私定終身！忍咗幾日返到香港先來同我講，我諗…呢個係我近年收過最大嘅驚喜！驚喜到喊到抽搐呀大佬！」事後阿正表示不知道自己為何會哭成這樣，真心替Agent L.及Elsie開心，更催二人快點生小孩，她要當契媽！

Agent L. 阿正知道Elsie要結婚的反應係當場爆喊。
阿正知道Elsie要結婚的反應係， 一秒爆喊（圖片來源：[email protected]
Agent L. 話喊就喊得出，仲加埋抽搐，阿正真情流露，無得頂！
話喊就喊得出，仲加埋抽搐，阿正真情流露，無得頂！（圖片來源：[email protected]
Agent L. 早前Elsie被指沒有阿正她什麼都不是，二人感情要好，未受負面新聞影響。
早前Elsie被指沒有阿正她什麼都不是，二人感情要好，未受負面新聞影響。（圖片來源：[email protected]_lui）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lui、[email protected]_cho、[email protected] CHILL截圖、[email protected]

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