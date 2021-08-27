AH佛真．惜玩｜謝安琪對許廷鏗感性憶往事 真面貌無所遁形 網民錯焦點：又唔同咗樣？
謝安琪（Kay）久休復出，近日除了拍廣告和籌備12月舉行的演唱會，日前又登上由許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV節目《AH佛真．惜玩》做嘉賓，大談感性往事同人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她的下巴「又唔同咗樣」，變得和邵音音及Angelababy「撞款」！
文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、網民留言截圖、謝安琪IG、新傳媒圖片庫
謝安琪 被指撞樣邵音音
許廷鏗（Alfred）首次主持ViuTV節目《AH佛真．惜玩》，不惜碌爆人情卡邀請多位圈中好友作嘉賓，其中就包括今年自資開公司和推出新歌的謝安琪（Kay），二人以「隨心隨性」的生活為題，一邊寫書法、學花藝，一邊大談感性往事和人生體驗。
節目中Kay憶述當年與老公張繼聰及兩歲兒子張瞻首次到戲院睇戲，剛好遇上電影首映禮，有不少記者在場，當時她不想兒子露面，因此叫記者「唔好影相」，事隔多年後，Kay重遇其中一名記者，獲對方送贈當年一家三口牽手照，令她反思同一事件在不同時空、心態、角度下去看，已經大有不同。
不過網民都錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她在節目中個下巴「又唔同咗樣」，變成和邵音音及Angelababy「同款」，甚至直指她「個下巴好似就嚟跌咁」、「好膠」、「完全唔自然」、「好似打咗針」等等。
重溫謝安琪出道以來進化史
現年44歲的謝安琪自05年出道以來一直頗有爭議，包括未婚懷孕、爆肺停工、傳因政治立場被封殺，事業運波動等，但其身材卻一直受到高度關注，尤其產子之後身形變得更誘人，屢獲網上巴打封為J圖女神：