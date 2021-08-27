AH佛真．惜玩｜謝安琪對許廷鏗感性憶往事 真面貌無所遁形 網民錯焦點：又唔同咗樣？

謝安琪（Kay）久休復出，近日除了拍廣告和籌備12月舉行的演唱會，日前又登上由許廷鏗（Alfred）主持的ViuTV節目《AH佛真．惜玩》做嘉賓，大談感性往事同人生體驗，但網民卻錯將焦點放在Kay的樣貌上，質疑她的下巴「又唔同咗樣」，變得和邵音音及Angelababy「撞款」！

文：東方新地｜圖：ViuTV影片截圖、網民留言截圖、謝安琪IG、新傳媒圖片庫