Ah Gi樊沛珈拍ViuTV節目發生意外險死 須插喉兼住院一晚：心有餘悸

現年33歲的前「啱Channel」藝人Ah Gi（樊沛珈），於2018年參加《廣告女皇》接連在ViuTV有亮相機會，先後擔任過《今餐有料到》、《究食狩獵王》、《無限試煉場》以及《撞名撞城遊一番》等節目。近日她夥拍米露迪（米媽）、蔡寶欣（Pony）和溫湯馬仕（Thomas Windle）一同飛到泰國蘇梅拍旅遊節目，卻不幸與蔡寶欣接連發生意外，更一度與死神擦身而過……