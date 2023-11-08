Ah Gi樊沛珈拍ViuTV節目發生意外險死 須插喉兼住院一晚：心有餘悸
Ah Gi潛水遇上意外
Ah Gi和蔡寶欣等人日前去到蘇梅島進行拍攝，然而她卻突然在IG分享了自己躺在醫院病床上有氣無力的照片，照片中的她更插住喉，她解釋原來拍攝潛水活動時，她在水底遇上危險意外：「濁親嗰下喺水底6米，應該算好彩，第一次覺得自己好近死亡，出院前先有力欣賞下醫院嘅view。」
住院一晚後依然心有餘悸
Ah Gi表示自己留院觀察一晚後終於出院，並及後再交代事件發生的經過：「因為我潛水喺水底浸親，濁咗好啖海水，上返船嘔咗幾次。我本身以為無事，點知我愈嘔愈多次，唞氣愈來愈氣喘，所以去咗睇醫生，驗完同照X光，醫生話我個肺有啲發炎，同埋胃有少少出血，要留院觀察一晚，吊返鹽水同抗生素，最辛苦係插胃喉。」她坦言現時沒什麼事，但回想起意外發生時依然心有餘悸：「通常都係過咗先識驚，諗返心有餘悸，返到嚟要還神，大難不死，必有後福。」
蔡寶欣要針灸治療
另外，一同拍攝的蔡寶欣都有發生意外，不過並非潛水，而是交通意外，撞到額頭腫起，手、腳也有損傷：「個額頭同魂精好，感覺到有排先可以捽散，碌下雞蛋先。」她之後再於IG公開接受針灸治療時手臂上插滿針的照片，更樂觀笑指做物理治療時的自己「好似啲機械人手臂」。
Ah Gi樊沛珈素顏獲網民激讚
Ah Gi樊沛珈日前透過IG Story的形式上傳一張自拍照，並寫下：「噚日去完玩水成日黑咗幾度，要繼續好好護膚」。照片中的Ah Gi疑似是素顏上陣，但無論是皮膚抑或是五官都同化了妝一樣出眾。有網民開Post大讚：「Ah Gi素顏靚到癲！！！！」美貌進一步獲得認同。
其實有化妝！？
不過有網民就認為Ah Gi其實非全素顏時拍下該張照片，直指：「有條眼線喎」、「素條毛」、「成底粉都素顏」等等。有網民認為Ah Gi的眼線是紋上去，亦有網民認為照片中的Ah Gi有化淡妝，並懷疑開post的事主因為仍是「青頭仔」，所以不懂分辨女仔是「素顏」還是「淡妝」。
穿搭顏值同樣出眾！
其實Ah Gi平時都較少化太過濃的妝容，其五官亦無需透過化妝去「執出來」。網民都大讚Ah Gi的顏值一直都相當唔錯，而且其穿搭都相當之有品味，有時穿著背心仔或是短裙偶然的小性感，都已經令到一眾Fans大讚「Ah Gi世一」、「搞youtube最靚係佢」！
加盟ViuTV成藝人
去年Ah Gi亦已離開「啱Channel」，並與ViuTV的藝人公司Makerville簽約，因此不時都會在ViuTV的節目見到Ah Gi的身影。近日她更擔正主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》，與Ash鍾卓穎同遊日本，節目亦引起網民關注。
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