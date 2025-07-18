AI公司CEO Coldplay演唱會偷食被大螢幕直播！主唱Chris Martin神回應引全場爆笑
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AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）近日（16日）在波士頓Coldplay演唱會上，與公司首席人事官卡伯特（Kristin Cabot）親密擁抱的畫面被現場大螢幕捕捉直播，隨後影片在社交媒體瘋傳引發軒然大波。據悉，兩人均已婚並育有子女，這場意外直播讓他們瞬間成為全球焦點。
主唱神回應讓尷尬場面雪上加霜
當拜倫意識到自己成為全場焦點時驚慌失措地躲避鏡頭，這一幕被Coldplay主唱Chris Martin即興評論：「看看這兩位……他們不是在外遇，就是非常害羞」。
Coldplay主唱Chris Martin的即興評論成為網民熱議話題，許多網民都對他的機智反應表示讚賞：「從此很讚Coldplay」，更有網民表示：「後面Chris還說『Oh shit I hope we didn’t do something bad』那個語氣超好笑」。
網民瘋傳稱為現世報典型案例
事件迅速在網路發酵，網民猛烈批評並無盡嘲諷，許多人認為這是不忠行為的「現世報」。眼尖網友更發現畫面中有疑似兩人朋友用手捂臉，似乎對眼前情景感到震驚絕望。據報導，拜倫妻子的臉書頁面在關閉前遭大量網友留言告知丈夫不忠行為。
公司陷入尷尬境地
這起醜聞讓Astronomer公司陷入尷尬境地。諷刺的是，卡伯特去年十一月加入公司時，拜倫還在新聞稿中盛讚她在「員工敬業度」和人才管理方面的專業能力。
網民戲謔計算出軌成本高達五萬美元
儘管拜倫和卡伯特至今未對此事發表評論，但網友討論熱度不減。大部分網民都對這位AI公司CEO在演唱會上的反應感到好笑，紛紛嘲諷他的驚慌失措表現。網民普遍認為如果當時能鎮定一點，或許就不會造成如此大的風波：「老婆看到他們男主手忙腳亂的一面～好愛」、「他們在的時候保持冷靜就好了」、「應該是嚇壞了吧？」一位網友更戲謔計算這次「出軌」成本，除了演唱會門票和食宿外，還可能包括高達五萬美元的離婚律師費。
圖片來源：Threads、網上圖片、IG@coldplay資料或影片來源：原文刊於新假期