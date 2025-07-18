AI公司CEO Coldplay演唱會偷食被大螢幕直播！主唱Chris Martin神回應引全場爆笑

AI公司Astronomer首席執行官拜倫（Andy Byron）近日（16日）在波士頓Coldplay演唱會上，與公司首席人事官卡伯特（Kristin Cabot）親密擁抱的畫面被現場大螢幕捕捉直播，隨後影片在社交媒體瘋傳引發軒然大波。據悉，兩人均已婚並育有子女，這場意外直播讓他們瞬間成為全球焦點。