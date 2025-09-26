AI合照新玩法爆紅！一鍵生成「與小時候自己合照」超簡單｜附3大風格指令教學

最近Threads上掀起一股「與小時候自己合照」的熱潮，每張照片都彷彿穿越時空，效果極其逼真，原來這一切全靠AI一鍵生成！這個網上爆紅的新玩法，只需利用Google Gemini的AI影像生成工具就能輕鬆完成，甚至可以調整成「電梯Y2K仰拍視角」或「復古即影即有相」等多種風格。想知道如何製作出這款獨一無二的合照，與童年的自己或心儀偶像同框嗎？立即看下去的詳細教學吧！