AI合照新玩法爆紅！一鍵生成「與小時候自己合照」超簡單｜附3大風格指令教學
AI合照超簡單 兩步穿越時空
要製作這款爆紅的AI合照，首先需要前往Google Gemini的官方網站。進入網站後，點擊左上角的「2.5 Flash」模型，並確保已開啟對話框下方的「Nano Banana」圖像生成模式。接下來，準備好一張自己成年後的照片以及一張童年時期的照片，就可以開始輸入指令進行創作。這個基本設定適用於所有風格，只要更換不同的指令，就能生成電梯自拍或即影即有等不同效果的合照，不妨多花時間嘗試各種組合。
紅色背景款指令大公開
想生成一張風格強烈的紅色背景合照，可以複製以下的中文或英文指令。這個指令會要求AI將兩張照片合成，呈現出成年版的自己摟著小時候的自己肩膀，並肩站立自拍的畫面，效果非常真實。指令特別強調兩人都要望向鏡頭，臉部特徵會盡量貼近原始照片，並以一面鮮紅色的牆壁作為背景，營造出充滿活力的氛圍，讓成品更具視覺衝擊力。
「我想把兩張照片合成在同一張畫面裡。畫面中，成年版的他摟著小時候的自己肩膀，兩人並肩站在一起自拍，呈現出真實手機拍照的效果。兩人都要看著鏡頭，臉部特徵盡量維持與原始照片一致，逼真度要高。整體氛圍：紅色空間，背景是一面鮮紅色牆壁。」
「Combine two photos into a single frame. The adult version of the person is putting an arm around the shoulder of their younger self. Both are standing side-by-side, taking a selfie with a realistic phone camera effect. Both subjects should be looking at the camera, with facial features as consistent as possible with the original photos, aiming for high realism. The overall atmosphere is a red space, with a vibrant red wall in the background.」
電梯高角度俯拍 與偶像合照必學
若想實現與偶像合照的夢想，絕對不能錯過這個「電梯俯拍」風格。只要將自己和偶像的照片上傳，再貼上以下指令，AI便會生成一張在現代電梯內的合照。指令會設定粉絲站在前方，偶像則在身後微笑並自然地搭著粉絲的肩膀。最特別的是，它採用了廣角高角度俯拍，能有效強調偶像的身高，營造出獨特的視覺效果，整體質感極像真實手機拍攝，光影細節相當豐富。
「我想把兩張照片合成在同一張畫面裡，場景設定在現代化且光線充足的電梯內。粉絲站在前方偏左位置，臉上帶著興奮的表情；偶像則站在粉絲身後偏右，微微側身看向粉絲，嘴角帶著親切的微笑，一隻手可以自然地搭在粉絲肩膀上，兩人都要看著鏡頭，臉部特徵需與原始照片一致，呈現真實又細膩的效果。拍攝角度採用廣角鏡頭的高角度俯拍，強調偶像的身高比例，營造出「電梯俯拍」的獨特視角。整體質感要像真實手機拍攝的照片，色彩自然，光影細節豐富。」
「A composite photograph of a fan and an idol in a modern, brightly-lit elevator. The fan stands at the front-left with an excited expression. The idol is positioned behind the fan to the right, slightly turned to look at the fan, with a friendly smile on their face. One of the idol’s hands is naturally resting on the fan’s shoulder. Both are looking at the camera. The faces should maintain the features of the original photos, creating a realistic and detailed effect. The photo is taken with a wide-angle, high-angle shot to emphasize the idol’s height, creating a unique ‘high-angle elevator shot’ perspective. The overall quality should resemble a real phone photograph, with natural colors, rich light and shadow details.」
復古即影即有風 解鎖親密姿勢秘訣
除了現代感十足的風格，充滿懷舊氣息的即影即有（Polaroid）風格也大受歡迎。使用以下指令，便能生成一張帶有經典白色邊框、色調偏暖的復古照片。更令人驚喜的是，經過測試發現，只要在指令中加入一句「With the guy holding me in his arms.」或「兩人互相擁抱。」，便有機會隨機解鎖與偶像的親密擁抱姿勢，輕鬆實現粉絲的夢想！此外，Gemini亦支援一句指令改變背景，讓大家可以隨心所欲創作獨一無二的合照。
「請以以上兩張圖片生成一張具有經典拍立得照片質感的圖片，兩人身處於一個柔和的自然光，營造出一種輕鬆愉悅的下午時光氛圍的室內，整張圖片應呈現出拍立得特有的方形構圖，並帶有明顯的白色邊框。照片本身的色彩應偏向柔和、略帶復古的暖色調，像是老式拍立得沖洗出來的感覺，可以有輕微的顆粒感和色彩飽和度稍低的質感。畫面上應略帶有一點溫暖的漏光效果，讓整體感覺更加懷舊和真實。兩人互相擁抱。」
「Take a Polaroid-style photo. The image should resemble a casual snapshot, without any obvious focus or props. Add a soft blur and keep the lighting consistent, as if a flash went off in a dark room. Keep the faces unchanged. Change the background behind the two people to a white curtain. With the guy holding me in his arms.」
Threads洗版式爆紅 網民紛紛跟風挑戰
這個「與小時候自己合照」的AI玩法一經出現，便迅速在Threads等社交平台上引發洗版式爆紅。大批網民紛紛跟風挑戰，上傳自己與童年自己的溫馨合照，或是發揮創意，生成與偶像明星的夢幻同框照。由於生成方法簡單，而且風格多變，從Y2K電梯視角到復古即影即有都極具特色，成功激發了網民的創作慾望，令相關貼文在網絡上不斷湧現，成為近期最熱門的社交媒體話題之一。