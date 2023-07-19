韓系AI大頭｜盤點7位藝人齊變身 呢幾位男歌手瞬間走女神風好搶眼
韓系AI大頭貼︳偶像秒變清新純慾男女
Snow新推出「AI Profile」濾鏡能讓人瞬間變韓系仙氣男女，用家只需上載個人相片，系統便能自行創建個人韓系AI大頭貼，甚至男生亦能秒變美女！
韓系AI大頭貼︳1. Jeffrey魏浚笙
近年人氣急升的男神Jeffrey魏浚笙也有玩「AI Profile」，更在社交平台上載多張AI大頭貼，鬼馬地表示「AI 的我 who are you? 漫畫的我好似起碼叫認得出」。隨即更hashtag 1秒變周董，不少網民紛紛表示「第一次見到有真人靚過AI」、「嘥錢，你真人仲靚仔過AI」。
韓系AI大頭貼︳2. JJ林俊傑
被譽為天使吻過的聲音JJ林俊傑也有玩「AI Profile」，早前在社交平台上載了8張美女圖，並留言「昨晚我問AI，怎麼樣才能更愛自己？它什麼都沒說。30秒後，回傳了這幾張圖給我…我只能說，我好喜歡」。原來8張美女圖都是AI以JJ的輪廓合成而成，每張相片都是「韓系美女」，好有氣質！網民亦紛紛留言表示「以後mv女主角不用找別人演了！」、「女版JJ很正」。
韓系AI大頭貼︳3.「細貓」應智越
曾參加首屆《全民造星》獲得第7名的「細貓」應智越也有玩「AI Profile」，並上載了多張美女圖，並留言「人人玩AI都玩返自己性別。What if MrLittleCat become MissLittleCat!?」。他特意變成女性，更搞笑hashtag 去泰國走翻轉。大家也和應留言表示「好靚女，妒忌喎」、「唔要做女人啊！ 還我真男人應智越」。
韓系AI大頭貼︳4.Crystal張紋嘉
前HotCha成員Crystal張紋嘉也有跟上潮流大玩「AI Profile」，曬出多張AI製成的韓系美女圖，跟留言表示「Perfect ！有無人like 完先發現，呢個係我嘅account。如果我真係咁靚就好啦。世界上無完美嘅我存在㗎」。網民隨即鼓勵偶像「真Qui最靚最吸引」、「我真係唔覺得呢個你，靚得過真實現有的您，自信去咗邊？咪比時間年月打低你嘅自信」。
韓系AI大頭貼︳5.微辣霍哥
除了明星之外，有不少YouTuber也一同玩「AI Profile」。當中霍哥分別上載了多張男女AI大頭貼，不但化身成為帥氣的OPPA，同時又化身成為美麗動人的霍姐。而網民野打趣表示「AI 都救唔到你」、「每一張都自帶咸咸地又濕濕地韻味」。
韓系AI大頭貼︳6. 微辣Hugo
然而同樣在微辣的Hugo也有大曬自己的AI大頭貼，並表示「New hair cut」。系統幫Hugo配上近年韓國流行的髮型，網民隨即表示：「嘩，我而家先知原來你有頭髮」、「點解後生咗咁多嘅？」、「使唔使咁x靚仔？」，可見髮型的重要性。
韓系AI大頭貼︳7. 同場加映 東方昇變身肌肉男
除了大玩「AI Profile」之外，有不少藝人有善用AI技術，大玩形象改變。如東方昇「用AI 整咗啲寫真相」，展現多張肌肉猛男相，更指趣怪問網民：「我就覺得冇乜了不起，同我真人個body都差唔多，你哋覺得呢？」
韓系AI大頭貼︳同場加映 張繼聰秒變藝術畫
然而，張繼聰也有「同AI 做吓朋友」，上載2張自己肖像的AI畫作，指「雖然鍾意Vintage嘢，不過都要與時並進」。許多網民紛紛大讚「好靚仔啊」。
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