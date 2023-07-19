韓系AI大頭｜盤點7位藝人齊變身 呢幾位男歌手瞬間走女神風好搶眼

近年AI科技技術盛行，有唔少行業已經結合 AI 技術應用到工作上，提高做事效率。而最近韓國Snow相機推出咗付費新濾鏡「AI Profile」，引起唔少網民一齊玩號熱潮。喺社交網站中都可以見到唔少藝人都一齊玩，而男神Jeffrey魏浚笙竟然玩完後被網民批評，唔玩好過玩…