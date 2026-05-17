AI 時代未來實習生｜陳山聰睇6歲Jaco「未來片」爆喊！哽咽承諾：唔會放棄任何機會

視帝陳山聰與6歲囝囝陳霆軒（Jaco）一同參與親子真人騷，節目尾聲製作組送上「20年後的Jaco」AI生成影片，竟令陳山聰當場情緒崩潰、淚灑錄影廠！望著影片中白髮蒼蒼的自己與長大成人的囝囝，他更哽咽許下承諾，究竟是甚麼畫面觸動了他最深處的情感？