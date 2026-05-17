AI 時代未來實習生｜陳山聰睇6歲Jaco「未來片」爆喊！哽咽承諾：唔會放棄任何機會
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視帝陳山聰與6歲囝囝陳霆軒（Jaco）一同參與親子真人騷，節目尾聲製作組送上「20年後的Jaco」AI生成影片，竟令陳山聰當場情緒崩潰、淚灑錄影廠！望著影片中白髮蒼蒼的自己與長大成人的囝囝，他更哽咽許下承諾，究竟是甚麼畫面觸動了他最深處的情感？
AI片驚見70歲自己 Jaco一句「你老咗」觸發淚腺
節目組特意為陳山聰父子準備了AI生成影片，預視20年後Jaco的模樣，片中長大後的Jaco竟有幾分「金秀賢」的影子，相當俊朗。而年約70歲的「AI山聰」則滿臉皺紋、一頭白髮，更被指意外撞樣袁文傑，畫面搞笑又震撼。當Jaco看到老了的爸爸，突然感觸吐出一句：「你老咗」，陳山聰聞言即笑著回應：「梗係老啦，我嗰時已經係七十歲喇」，簡單的對話卻充滿對時間流逝的感慨。
陳山聰爆喊剖白父愛 哽咽：養一個小朋友真係唔容易
看完影片後，陳山聰再也無法抑制內心激動的情緒，忍不住對著製作組大喊：「搞喊我呀，大佬！」他坦言這份禮物讓他非常感動，更邊流淚邊剖白作為父親的心聲：「真心依家養一個小朋友真係唔容易，我今年踏入50歲，我希望佢大個可以好，所以我唔會放棄任何一個（工作）機會。」說罷他將Jaco緊緊擁入懷中並親吻他，父愛之情表露無遺，場面極為感人。
Jaco實習遇挫折 山聰視像通話燃起鬥志
在觀看AI影片前，Jaco在農場實習做獸醫時曾一度遇上難關。天生有點潔癖的他，面對「牛屎」及「蒼蠅」兩大天敵時嚇到不知所措。當時陳山聰透過視像通話鼓勵囝囝：「做咩唔夠膽呀？你自己話要嚟喎，話要學做獸醫架喎」、「冇事架，放心吖」，簡單幾句就成功讓Jaco重燃鬥志。陳山聰事後亦感嘆，作為家長適當的「鞭策」及「指引」對小朋友是必須的：「冇人 Guide 佢嘅話，佢咪永遠就放棄咯。」
網民睇到眼濕濕 大讚：好真實嘅父愛
節目播出後，陳山聰的真情流露感動大批網民，紛紛留言表示感同身受。
「睇到山聰喊，我個心都酸埋一份，做父母真係唔簡單！」
「Jaco一句『你老咗』真係好催淚，小朋友唔覺意嘅說話先最真。」
「陳山聰真係好錫個仔，嗰種為頭家拼搏嘅承諾好令人動容。」
「AI個仔有啲似金秀賢喎，幾靚仔！」
「呢段絕對係成個節目嘅高潮，喊死人咩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期