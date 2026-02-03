AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛聲演臥底社畜 連珠炮發爆金句 網民：句句都係心聲！

TVB首部A.I.癲喪微短動畫《AI930︰社畜求生 101》即將爆笑開播，今次更找來周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」，用他招牌的連珠炮發式對白，道盡一眾打工仔心酸！宣傳片今晚（3日）首播，當中阿星被迫由警隊臥底王牌重返Office，面對無良上司同「老屎忽」，畫面極度真實。究竟這部號稱「癲喪」的動畫，如何將打工仔的噩夢變成爆笑共鳴？