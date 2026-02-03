AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛聲演臥底社畜 連珠炮發爆金句 網民：句句都係心聲！
TVB首部A.I.癲喪微短動畫《AI930︰社畜求生 101》即將爆笑開播，今次更找來周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」，用他招牌的連珠炮發式對白，道盡一眾打工仔心酸！宣傳片今晚（3日）首播，當中阿星被迫由警隊臥底王牌重返Office，面對無良上司同「老屎忽」，畫面極度真實。究竟這部號稱「癲喪」的動畫，如何將打工仔的噩夢變成爆笑共鳴？
《AI930》首播宣傳片揭秘 臥底變社畜拯救同事
在今晚首播的宣傳片中，《AI930︰社畜求生 101》的故事首度曝光！主角「貓貓阿星」本是警隊的王牌臥底，卻被無良的熊貓上司強迫重返辦公室，調查一宗員工無故「被消失」的神秘案件。為了拯救失蹤的動物同事，阿星被迫成為一名「社畜」，更遇上資深臥底肥狗阿花，獲傳授《社畜求生手冊》，學習如何在瘋狂的職場中搏上位。整個故事設定荒誕又貼地，將臥底的緊張刺激與社畜的無奈辛酸完美結合，令人期待值爆燈。
周嘉洛連珠炮發聲演貓貓阿星 完美演繹打工仔辛酸
今次動畫找來憑連珠炮發式對白深入民心的周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」，可謂度身訂造。周嘉洛用他最標誌性的急速語氣，完美演繹出所有打工仔憋在心裏的辛酸與怒火，當中金句連連，例如「放假只係轉地方做嘢」、「老細睇唔見嘅努力係嘥力」、「唔可以早過老細放工」等，彷彿將觀眾心聲大聲吶喊出來，極具感染力。由他聲演這位被迫在辦公室「踩油」搏上位的臥底，絕對能為角色注入瘋狂又惹笑的靈魂。
網民洗版式共鳴 狂讚金句「真實到毛骨悚然」
《AI930︰社畜求生 101》宣傳片一出，旋即在網上引發洗版式討論，網民一面倒表示極有共鳴，大讚劇集道出打工仔的血淚史。留言區被瘋狂洗版，不少網民都指劇集金句「真實到毛骨悚然」！有網民激動表示：「『唔可以早過老細放工』呢句真係世紀謊言，但日日都要遵守！」、「放假只係轉地方做嘢，聽到呢句想喊，太真實。」亦有網民大讚周嘉洛的演繹：「周嘉洛把聲好啱呢個角色，聽到佢爆seed鬧人好治癒！」、「貓貓阿星根本就係我本人，每日返工都係求生存。」看來劇集未開播已成功捉住一眾社畜的心。
