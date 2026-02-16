AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛合體胖虎唱《皆大歡喜》！自嘲唔好聽：玩下啫
賀年MV驚喜合體 周嘉洛孖胖虎聲優大開金口
今次賀年MV可謂驚喜十足！周嘉洛為新劇《AI930︰社畜求生 101》獻聲之餘，更與劇中聲演「肥狗阿花」的資深聲優黃啟昌合唱《皆大歡喜》同名主題曲。最令網民瘋狂的是，黃啟昌正正是家傳戶曉的《多啦A夢》角色「胖虎」香港配音員！MV中他更以獨特的「胖虎腔」演繹，為這首經典賀年歌注入全新又爆笑的韻味。這個由當紅小生與經典動畫角色「聲音本人」組成的跨界組合，新鮮感爆燈，絕對是今年最有話題性的賀年MV之一。
胖虎黃啟昌首唱賀年歌 爆笑高呼「終於唔再唱胖虎歌」
聲演「胖虎」多年的黃啟昌，原來是位資深聲優，兩年前（2024年）才取得TVB的20年長期服務金牌。他透露今次是第一次正式參與錄唱賀年歌，對此感到非常興奮。他接受訪問時更搞笑地說：「今次第一次參與唱賀年歌，終於唔再淨係唱胖虎嘅歌，錄嗰陣都感受到在場嘅人充滿賀年氣氛。希望大家聽到都會一齊『唏啊唏啊唏』跟住唱。」一席話盡顯其幽默個性，不少網民都表示非常期待聽到「胖虎」唱賀年歌，不再只是「我係胖虎我係小霸王」。
周嘉洛謙稱歌喉麻麻 搞笑自爆「我唱歌唔係好好聽」
相比黃啟昌的興奮，另一主角周嘉洛則表現得相當謙虛。雖然近年人氣高企，但他對自己的歌喉似乎沒有太大信心。他笑言，當初監製邀請他合唱時，他已立即「戴定頭盔」，預先聲明自己的歌唱實力。周嘉洛直率地說：「我唱歌唔係好好聽，唔介意都可以玩下。」這種貼地又帶點自嘲的態度，反而更得網民歡心，大讚他真誠又可愛。雖然他自稱「唔好聽」，但從MV的歡樂氣氛看來，他絕對是樂在其中，為觀眾帶來無限歡樂。
網民洗版期待值爆燈 「回憶返哂嚟！」「呢個組合太屈機」
周嘉洛與「胖虎」黃啟昌這個夢幻組合一公布，立即在網上引發洗版式討論，網民期待值瞬間爆燈！不少90後網民表示「回憶返哂嚟」，紛紛留言：「胖虎唱皆大歡喜？畫面出哂嚟！笑死！」、「呢個組合太屈機！回憶返哂嚟！」、「周嘉洛好謙虛好可愛，期待MV！」、「黃啟昌把聲真係童年回憶，終於唔係唱『我係胖虎我係小霸王』！」、「TVB今次有諗頭！肯肯定要loop爆首MV！」這個充滿創意與情懷的合作，成功勾起集體回憶，未出街已贏盡口碑。