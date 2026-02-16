AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛合體胖虎唱《皆大歡喜》！自嘲唔好聽：玩下啫

為宣傳TVB首部AI動畫《AI930︰社畜求生 101》，周嘉洛竟然玩到盡，破天荒合體《多啦A夢》「胖虎」的香港聲優黃啟昌，齊齊大開金口獻唱賀年歌！二人翻唱經典金曲《皆大歡喜》，周嘉洛更搞笑自嘲歌喉麻麻，場面爆笑！這個意想不到的組合，究竟會擦出怎樣的火花？