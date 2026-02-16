AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛聲演卧底社畜！TVB首部AI動畫揭職場暗黑生存法則？
TVB破天荒推出首部A.I.癲喪微短動畫《AI930︰社畜求生 101》，並於今日（2月16日）宣布由人氣小生周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」！劇中他將化身卧底警員，被迫成為「社畜」調查人口失蹤案，過程荒誕爆笑。這部號稱揭露職場生存法則的動畫，究竟會有多瘋狂？又會揭開怎樣的辦公室暗黑面？
TVB破格首創AI動畫 揭秘社畜求生瘋狂世界
TVB今次大膽創新，推出品牌首部A.I.微短動畫片《AI930︰社畜求生 101》，並安排在TVB Plus（82台）播出，明顯主攻年輕觀眾市場。故事講述周嘉洛聲演的「貓貓阿星」本是警隊王牌臥底，卻接到一個超騎呢任務，被派往一間神秘公司調查員工「被消失」的離奇案件。為了查案，阿星被迫脫下警察制服，換上西裝成為一名身不由己的「社畜」，每日面對各種無理要求與辦公室政治，劇情設定極具黑色幽默，勢必引起廣大打工仔的強烈共鳴。
周嘉洛聲演貓貓阿星 卧底變精英社畜拋頭露面
周嘉洛今次聲演的「貓貓阿星」角色充滿挑戰性，他要從一個精英卧底，搖身一變成為在辦公室掙扎求存的底層社畜。正當他一籌莫展之際，竟意外獲得資深臥底「肥狗阿花」傳授的《社畜求生手冊》。這本神秘手冊猶如職場天書，令阿星瞬間打通任督二脈，學懂各種生存技能，不僅避開無數職場陷阱，更在公司內「拋頭露面」，由一個無名小卒逆襲成為炙手可熱的風雲人物，劇情轉折充滿驚喜，讓人期待周嘉洛如何用聲音演繹這個角色的巨大轉變。
網民期待值爆燈 職場共鳴引熱議「社畜必睇！」
《AI930︰社畜求生 101》的「社畜」主題一出，已在網上引起熱烈討論，不少打工仔表示極度期待。網民紛紛留言指題材貼地：「TVB終於有新嘗試！AI動畫好期待！」、「社畜求生手冊？我都需要一本！」、「周嘉洛做卧底做到變社畜，個設定好癲好想睇！」、「日日返工都係求生，呢套劇肯定好有共鳴！」、「光聽劇名就覺得是我們的真實寫照」。可見，劇集以創新A.I.動畫形式包裝寫實的職場困境，成功在開播前製造話題，有望成為新一代「社畜神劇」。
