AI930︰社畜求生 101｜周嘉洛聲演卧底社畜！TVB首部AI動畫揭職場暗黑生存法則？

TVB破天荒推出首部A.I.癲喪微短動畫《AI930︰社畜求生 101》，並於今日（2月16日）宣布由人氣小生周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」！劇中他將化身卧底警員，被迫成為「社畜」調查人口失蹤案，過程荒誕爆笑。這部號稱揭露職場生存法則的動畫，究竟會有多瘋狂？又會揭開怎樣的辦公室暗黑面？