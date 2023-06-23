七月返歸｜AK江熚生擔正男一 入圍紐約亞洲電影節：多謝大家留意我演出
七月返歸｜入圍紐約亞洲電影節AK江熚生、白靈主演
七月返歸｜男主角AK江熚生表示好榮幸
身分男主角的AK亦立即表示：「好榮幸今次《七月返歸》入圍紐約亞洲電視節競賽單元，能夠喺咁重要嘅電影盛事上公映，我非常感恩同開心，希望香港演員同電影能夠俾更多唔同地方嘅人欣賞到，更多謝大家留意及畀機會我演出。」導演謝家祺興奮表示：「得知《七月返歸》有幸入圍紐約亞洲電影節競賽單元，又驚又喜。在此先感謝團隊上下，及一眾瞓身演出的演員。AK、白靈，他們值得更多人看見。希望世界各地可以有更多人留意到香港電影，感謝大家讓《七月返歸》走得更遠。」
七月返歸｜AK與白靈飾演一對母子
此外，電影早前公開首個先導海報，AK及白靈在海報中的表情引起不少討論，AK同白靈戲中飾演一對牽絆極深嘅母子。《七月返歸》講述AK飾演的主角自幼有陰陽眼，面對朋伴排擠，長大後移居外國生活，某日收到母親自殺不遂的消息，被迫回到香港的舊居，但同層的街坊行為怪異，當中包括太保、譚玉瑛飾演的老夫婦。夜半，樓上總傳來怪聲，迫使他到上層探過究竟，卻發生一連串疑幻似真的怪事。
七月返歸｜煞科興奮狂噴香檳 男主角AK：「多謝大家20日照顧」
由AK江爗生主演嘅港產鬼片《七月返歸》，前晚就順利煞科，一班演員狂噴香檳勁開心！第一次做電影男一嘅AK，都特別拍片多謝監製同導演揀佢拍呢套戲，同時又多謝台前幕後每一位工作人員對這套電影嘅付出，因為Feel到大家嘅熱誠，「今次第一次擔正做電影男一，喺戲中我體會到很多，亦學識好多嘢，多謝大家呢二十日嘅照顧。」佢仲約定大定戲院見呀！ AK唔止得到監製導演賞識，拍檔都對佢讚不絕口咖，好似譚玉瑛姐姐就話佢嘅親和力係無懈可擊呀；而白靈姐姐都特別多謝佢，令大家共度咗一段美好時光喎。戲中仲有小童星Wesley同樣俾AK哥哥迷到呀，見到AK最後一場演技大爆發，佢話忍唔住想喊呀。唔使等演唱會都可以聽AK清唱之外，仲一齊扮Spider-Man玩fencing添，諗起兩個大小細路喺片場 鬥射蜘蛛絲，都幾好笑喎！
七月返歸｜當AK遇上白靈
人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）近年展開三線發展，唱歌、拍劇兼拍電影，身為影壇新貴的他非常搶手，之前拍過愛情電影《忽然心動》，ViuTV原創劇《死角》更是叫好叫座深入民心，早前宣布與白靈合作驚慄電影《七月返歸》，而《七月返歸》是新晉導演謝家祺首部執導的電影，去年更率先入選意大利烏甸尼斯遠東電影節FOCUS ASIA Section，令人相當期待，網民收到AK與白靈合作的消息後，紛紛表示希望能加插床上戲，咁又太過重口味！而且早前電影故事背景已公開，AK同白靈戲中飾演一對牽絆極深嘅母子。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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