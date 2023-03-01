AK江𤒹生被傳「封咪」唔出歌：暫時專注拍戲 早前回應梁文禮獲讚
AK江𤒹生再度現身粉絲TG群
AK在去年播出的《繩角》擔當男一 ，與林愷鈴合作獲得不俗的口碑，而近期則忙於拍攝《打天下2》及《冰上火花》兩套運動劇，體力消耗不少，有指他下半年仍會有其他劇集或電影拍攝工作機會。今早（3月1日）他在TG回應粉絲提問，說出以下消息：
「音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作。唔solo 出歌，暫時會專注在拍攝上，希望有作品大家會多多支持。」
他更補充自嘲：「應該好過唱歌。」並附上笑到出眼淚的emoji 。
曾遭冒充帳號 提醒粉絲提防受騙
拍攝工作繁忙的江𤒹生，上月初曾在Instagram限時動態上載了一張私訊對話的截圖，透露遭冒認私訊、結識粉絲。圖中冒認自己是AK的網民以英文表示︰「你好，非常感謝你成為我的粉絲之一，我也想更了解你。你很幸運，我抽出時間給你發訊息，你成為我的粉絲多久了？」AK則在截圖上打上「Not me la」，呼籲粉絲小心勿受騙。
AK力撐梁文禮：香港有言論自由
早前出席活動，就梁文禮批評MIRROR周邊公仔醜樣一事，MIRROR的AK（江𤒹生）就表示自己同梁文禮私下認識，並且認為梁文禮喺係自己私人賬號評論，大家不應該將事件放大：「講真喺一個private嘅account，同埋香港有言論自由，每個人都可以講佢自己鍾意嘅意見，同埋發表佢自己想發表嘅嘢，所以真係唔評論咁多。我哋呢幾年都有私下聚會，對我哋嘅歌有咩意見都會直接講，所以唔會影響我哋之間嘅感情。」
常見問題
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