AK江𤒹生被傳「封咪」唔出歌：暫時專注拍戲 早前回應梁文禮獲讚

AK江𤒹生去年推出四首歌，包括熱血作品《信之卷》為個人單曲，其餘均為合唱歌與Lokman、Alton 及林愷鈴合作。有樂迷期望他能早日推出新作，不過今早他就現身TG粉絲群，公告「音樂計劃應該會暫時擱置」，傳出「封咪」之說，其實是另有新發展！