AK江𤒹生宣佈封咪不足半個月 突然轉軚表示解封開咪：一切都係為咗宣傳
AK江𤒹生宣佈封咪不足半個月 突然轉軚表示解封開咪
早前在粉絲TG群組宣佈將會封咪，專注拍攝工作的AK江𤒹生，今日與陳蕾和Ian陳卓賢一同出席拉闊音樂會的記者招待會。當被主持謝茜嘉問到有關封咪一事時，AK表示將會在拉闊音樂會「解封開咪」：「我尊重拉闊啊，我就係知道要為咗拉闊之前要封一封咪，養一養把聲，咁喺拉闊之前就開咪，所有嘢都係Planning嚟嘅。」
之後在接受記者訪問時，有記者提及到AK早前封咪一事嚇親歌迷，AK笑指：「其實係佢地Get錯咗啊，我指係等我拍完劇先，因為《冰上火花》太Chur，所以拍完就會專注返。」
AK一度宣佈「封咪」：音樂計劃應該會暫時擱置
近年一直專注拍攝工作的AK在去年播出的《繩角》擔當男一 ，近期則忙於拍攝《打天下2》及《冰上火花》兩套運動劇，體力消耗不少，有指他下半年仍會有其他劇集或電影拍攝工作機會。早前AK就在首支單曲推出3周年的3月1日，於Telegram 與粉絲傾偈，關於今年的歌曲計劃，透露將會封咪，專注拍攝工作：「音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作。唔solo 出歌，暫時會專注在拍攝上，希望有作品大家會多多支持。」他更補充自嘲：「應該好過唱歌。」並附上笑到出眼淚的emoji 。
AK、Ian陳卓賢表示想試唱陳蕾經典歌
此外，三人在接受訪問時亦被問到想在拉闊音樂會上唱對方哪一首歌曲，AK和Ian陳卓賢都分別表示想唱陳蕾的《妖治時代》和《下流社會》；至於陳蕾就話想唱Ian的《地球上的最後一朵花》。
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