AK江𤒹生宣佈封咪不足半個月 突然轉軚表示解封開咪：一切都係為咗宣傳

MIRROR成員AK江𤒹生早前在粉絲TG群宣佈將會專注拍攝工作，封咪擱置個人音樂計劃，令不少粉絲都表示可惜。今日AK在出席活動時，突然轉軚表示將會為《江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢》拉闊音樂會「開咪」，仲承認一切都是為了宣傳！