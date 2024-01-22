AK哥哥睇完演唱會IG打卡 公然狂踩MIRROR隊友被鬧爆唔識尊重
AK哥哥公然取笑Anson Lo
AK哥哥在IG轉載一段Anson Lo的SOLO片段，相信是他的友人所拍攝，皆因有tag到AK哥哥的IG帳號，友人以「馮素波」來稱呼Anson Lo，而AK的哥哥不但轉發，更回應稱「真係好似海賊王入面嘅鑽石人！」雖然AK哥哥的IG只有2千幾名followers，但都是一個公開帳號，而且更有個藍剔，再加上Anson Lo都是親細佬的隊友，AK哥哥的網上言論火速在網上流傳，而且更引起「神徒」不滿：「真係好唔尊重人」、「話晒都係AK團員」、「好冇禮貌」。未知是否因為引起公憤，該限時動態現已被刪除。
Anson Lo閃石戰衣由著名形象設計師陳華國設計
AK哥哥所取笑的該套「鑽石人」閃石戰衣，其實由著名形象設計師陳華國（Kenneth）所設計訂造，不規則及縷空設計的設計，再加上每一寸均以人手釘上閃石，華麗非常舞台效果滿滿，令教主的S形曲線若隱若現。另外，Kenneth經常為藝人及演唱會服裝設計造型，如哥哥張國榮、周慧敏等巨星，由演唱會、舞台劇、粵劇至電影戲服均有涉獵，其作品遍布娛樂圈，是圈中數一數二的著名設計師。
AK哥哥跪低道歉
被鬧爆唔尊重後，AK哥哥即刪除該限時動態，並回覆某粉絲表示自己一時大意非常抱歉：「等我解釋一下先，馮素波就真係我粗心大意，如果我見到就一定〇會轉發，這都是我會del post的原因，呢啲係我問題，我願意承擔責任，你哋要怪就我好啦。」
至於被指嘲Anson Lo是鑽石人，他解釋指，自己由小到大都非常欣賞這角色：「鑽石人方面，或者我講解下鑽石人由來因為我由細到大都睇海賊王有個好似鑽石一樣堅強，佢呢套衫令我換咗喺呢個童年嘅回憶，而且佢真係跳得好好睇，令到你又誤會，希望可以解答到你，亦都希望令你可以開心返。」
AK哥哥大婚 上台獻唱《感激我遇見》
2年前AK的哥哥結婚，AK不但擔任兄弟團，更上台為一對新人獻唱鄭伊健的《感激我遇見》，台下的大哥感動到抺淚，大嫂就拎手機無停過影AK，台下賓客全湧往台邊拍片影相！其後一對新人上台，大哥更與AK相擁，場面感人又溫馨。演唱完後有人嗌Encore，AK即搞笑表示：「好喇！食雞！多謝大家！」之後AK更成為眾賓客的集郵對象，但他都有一一滿足大家要求，表現勁親民。
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