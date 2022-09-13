AK江熚生@MIRROR為大哥做戥穿石 令三兄弟真身曝光 網民驚嘆：陳凱琳翻版

MIRROR副隊長AK江熚生Anson Kong的大哥Ambrose近日結婚，AK與細佬齊齊做戥穿石，令三兄弟真身曝光，不過三兄弟由身形至五官都相差甚遠，令網民紛紛驚訝聯想起被指同父母家姐都完全唔似樣的陳凱琳姊弟！