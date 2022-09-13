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AK江熚生@MIRROR為大哥做戥穿石 令三兄弟真身曝光 網民驚嘆：陳凱琳翻版

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MIRROR副隊長AK江熚生Anson Kong的大哥Ambrose近日結婚，AK與細佬齊齊做戥穿石，令三兄弟真身曝光，不過三兄弟由身形至五官都相差甚遠，令網民紛紛驚訝聯想起被指同父母家姐都完全唔似樣的陳凱琳姊弟！

AK江熚生家中喜事連連

AK江熚生Anson Kong與MIRROR其他成員還在停工中，但AK近日家中喜事連連，繼AK與大哥Ambrose及友人投資的日式拉麵店開張後，昨日（9月12日）AK大哥小登科，江家總動員出席，AK更在IG即時動態po了玻璃貼有「囍」字的照片，並寫上恭喜大哥大嫂。AK向來極為保護家人，甚少公開家人外貌，今次因為大哥結婚，令江氏三兄弟齊齊曝光！

江熚生 AK 江熚生出po恭喜大哥大嫂，但未有出樣！
AK出po恭喜大哥大嫂，但未有出樣！（圖片來源：[email protected]_kisang_）
AK 一班兄弟姊妹與新郎新娘合照。
一班兄弟姊妹與新郎新娘合照。（圖片來源：IG＠martiness）
江熚生 AK 江熚生瘋狂被集郵，但都無拒絕！
婚宴上AK瘋狂被集郵，但都無拒絕！（圖片來源：IG＠martiness)

AK行石春路 姊妹團被電暈

AK當日著上藍色裇衫吊帶白色西褲，同兄弟團一大早去酒店接新娘，AK亦落場玩至怕的石春路等遊戲，期間又要彎身又要做出不同動作，但為了大哥能順利接到新娘，AK玩得投入又落力，而一班姊妹團睇住AK已經暈晒大浪，輕易過關！

AK 江熚生 婚禮的大會攝影把接婚禮過程在IG公開！
婚禮攝影師在IG公開接婚禮過程。（圖片來源：IG＠martiness）
江熚生 化妝師把接新娘過程公闕，一班姊妹望到AK幾咁興奮。
化妝師亦有公開接新娘過程，一班姊妹見到AK勁興奮。（圖片來源：[email protected]_makup）
江熚生 AK 江熚生出名最怕行石春路，為了大哥成功接到新娘，二話不說落場玩遊戲！
AK出名最怕行石春路，為了大哥成功接到新娘，都二話不說落場玩遊戲！（圖片來源：IG＠martiness）

AK戴埋大嫂龍鳳鈪

成功接過新娘後，進行斟茶儀式，AK同細佬與一對新人合照， 新娘子Jacky嫁得風光，戴著滿頸滿手金器，AK更貪玩把新娘的龍鳳鈪戴在自己手上，心情勁靚！

江熚生 AK右）同細佬左）一起為大哥擔任兄弟團！
AK（右）同細佬（左）一起為大哥擔任兄弟團！（圖片來源：IG＠martiness）
江熚生 AK右）、大哥左一）、細佬左二）。
AK（右）、大哥（左一）、細佬（左二）。（圖片來源：IG＠martiness）
江熚生 AK貪玩戴上新娘的龍鳯鈪，同大哥Ambose大嫂Jacky及細佬右）合照，三兄弟基因大不同！
AK貪玩戴上新娘的龍鳯鈪，同大哥Ambose、大嫂Jacky及細佬（右）合照，三兄弟被指相貌相差極遠！（圖片來源：IG＠martiness）
江熚生 AK 江熚生同一班兄弟團搶利是！
AK同一班兄弟團搶利是！（圖片來源：IG＠martiness）

上台獻唱《感激我遇見》

婚宴上，AK更上台為一對新人獻唱鄭伊健的《感激我遇見》，台下的大哥感動到抺淚，大嫂就拎手機無停過影AK，台下賓客全湧往台邊拍片影相！其後一對新人上台，大哥更與AK相擁，場面感人又溫馨。演唱完後有人嗌Encore，AK即搞笑表示：「好喇！食雞！多謝大家！」之後AK更成為眾賓客的集郵對象，但他都有一一滿足大家要求，表現勁親民。

江熚生 AK 江熚生在台上唱《感激我遇見》﹗
AK 江熚生在台上唱《感激我遇見》﹗（圖片來源：[email protected]_makup）
AK 江熚生 大嫂興奮拍片！
大嫂興奮拍片！（圖片來源：[email protected]_makup）
AK 江熚生 一對新人一起上台！
一對新人一起上台！（圖片來源：[email protected]_makup）
江熚生 台下賓客瘋狂拍AK唱歌！細佬都影埋一份！
台下賓客瘋狂拍AK唱歌，細佬都有影埋一份！（圖片來源：[email protected]_makup）
江熚生 Ak 江熚生甚為保護家人，只在六年前貼出全家福！
Ak 江熚生甚為保護家人，只在六年前貼出過全家福。（圖片來源：[email protected]_kisang_）

撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠martiness、[email protected]_kisang_、[email protected]_makup

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