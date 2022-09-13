AK江熚生@MIRROR為大哥做戥穿石 令三兄弟真身曝光 網民驚嘆：陳凱琳翻版
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MIRROR副隊長AK江熚生Anson Kong的大哥Ambrose近日結婚，AK與細佬齊齊做戥穿石，令三兄弟真身曝光，不過三兄弟由身形至五官都相差甚遠，令網民紛紛驚訝聯想起被指同父母家姐都完全唔似樣的陳凱琳姊弟！
AK江熚生家中喜事連連
AK江熚生Anson Kong與MIRROR其他成員還在停工中，但AK近日家中喜事連連，繼AK與大哥Ambrose及友人投資的日式拉麵店開張後，昨日（9月12日）AK大哥小登科，江家總動員出席，AK更在IG即時動態po了玻璃貼有「囍」字的照片，並寫上恭喜大哥大嫂。AK向來極為保護家人，甚少公開家人外貌，今次因為大哥結婚，令江氏三兄弟齊齊曝光！
AK行石春路 姊妹團被電暈
AK當日著上藍色裇衫吊帶白色西褲，同兄弟團一大早去酒店接新娘，AK亦落場玩至怕的石春路等遊戲，期間又要彎身又要做出不同動作，但為了大哥能順利接到新娘，AK玩得投入又落力，而一班姊妹團睇住AK已經暈晒大浪，輕易過關！
AK戴埋大嫂龍鳳鈪
成功接過新娘後，進行斟茶儀式，AK同細佬與一對新人合照， 新娘子Jacky嫁得風光，戴著滿頸滿手金器，AK更貪玩把新娘的龍鳳鈪戴在自己手上，心情勁靚！
上台獻唱《感激我遇見》
婚宴上，AK更上台為一對新人獻唱鄭伊健的《感激我遇見》，台下的大哥感動到抺淚，大嫂就拎手機無停過影AK，台下賓客全湧往台邊拍片影相！其後一對新人上台，大哥更與AK相擁，場面感人又溫馨。演唱完後有人嗌Encore，AK即搞笑表示：「好喇！食雞！多謝大家！」之後AK更成為眾賓客的集郵對象，但他都有一一滿足大家要求，表現勁親民。
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：IG＠martiness、[email protected]_kisang_、[email protected]_makup
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