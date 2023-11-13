AK江𤒹生與麻利同框日本合照緋聞再升溫！粉絲揶揄唔係單身惹怒火

MIRROR成員江𤒹生（ AK）去年傳出秘戀前商台DJ鄧慧妍（麻利），雖然事後AK已經火速否認，但是大家對他的感情世界一直都非常好奇！日前AK在社交平台上載了好友求婚成功的影片，而大合照中亦見到AK及麻利同框，因此有粉絲在群組中揶揄AK不是單身，更令本尊嬲爆上水回應…..