AK江𤒹生與麻利同框日本合照緋聞再升溫！粉絲揶揄唔係單身惹怒火
緋聞女友麻利同行惹討論 AK不滿粉絲干涉太多
在AK分享的大合照中，除了有一大群同行的朋友入鏡外，粉絲更眼利發現了緋聞女友麻利亦是其中一員，因此便在AK的Tg粉絲群組留言：「佢點會係單身吖，嗰個人咪同行一齊喺相入面」，暗指麻利就是AK的女友。而該留言更惹AK本尊上水回應，嬲爆表示：「我做藝人唔代表你地可以干預我嘅交友圈子」，又怒稱：「由頭到尾都係你地自己幻想」，不滿粉絲將自己的幻想變真，干涉自己的交友圈子。
「同行就叫拍拖咩 tank求婚 佢想佢身邊愛嘅人出席有咩問題
我同邊個做朋友亦有我自由
我做藝人唔代表你地可以干預我嘅交友圈子
唔好自己覺得咩加個故事就當係」
「由頭到尾都係你地自己幻想 然後仲要攻擊我朋友 我已經唔出聲
Yes 我地係以family相稱 代表我地感情好好 有咩問題」
AK「真的忍不了」 怒稱男女之間並非只有愛情
AK隨後更爆seed怒斥粉絲的猜測：「我忍咗好耐，一直唔出聲，唔該大家唔好咁無聊，男女之間一定只係得愛情咩？」，再次重申同行的麻利並非自己的女朋友。
「我忍咗好耐 一直唔出聲
唔該大家唔好咁無聊 男女之間一定只係得愛情咩
你地要點諗我無所謂
因為點講都有人會唔明
但我只係過自己想過嘅生活 同我嘅朋友一齊經歷每一個人生重要嘅moment」
AK江𤒹生澄清非與麻利拍拖強調目前單身 解釋M紋身另有意義+無意重返TG！
早前江𤒹生（AK）及邱傲然（Tiger）與一班《打天下2》的演員到西貢舉行開鏡拜神儀式。AK在接受傳媒訪問中，回應有關與商台前DJ麻利的緋聞，AK再三強調自己目前是單身，身上的M字紋身另有意思，並且解釋自己為何突然退出與「生粉」溝通的TG群組。
AK澄清非與麻利拍拖
AK早前出席《打天下2》拜神儀式時，首次對緋聞作出公開回應。早前一直盛傳AK與商台前DJ麻利拍拖，並且一起搬進西貢居住。AK表示自己並沒有搬進西貢，去西貢全因為放狗，加上自己一向養開貓貓，對養狗不太熟悉，所以才會向住在西貢的麻利和ONE PROMISE的Anton請教。
至於有關與麻利的緋聞，AK就強調自己目前是單身，兩人純屬好友關係。AK解釋自己從入行開始已經和麻利認識甚久，麻利一路以來給予自己很多正面的信息和鼓勵，加上麻利在安排事情方面一流，所以AK都非常信任對方。
解釋M紋身另有意義
講到AK和麻利緋聞的時候，在旁的Tiger亦幫口問到有關AK身上的「M」字紋身是否代表麻利。AK回應表示手背上的「M」字紋身是代表父親，又指趁此段放假時間，處理了一下手臂上的紋身，並且表示手臂上的紋身都是與家人有關，包括父母和兄弟的生日和星座等。
回應離開TG原因
至於忽然離開與「生粉」溝通的TG群組一事，AK表示是為了效仿自己一直很喜歡的蜘蛛俠Tom Holland的做法。AK表示他希望能夠像Tom Holland一樣，靠離開社交平台一陣子來整理自己的思緒。AK強調離開TG群組與緋聞無關，他亦相信「真生粉」會明白自己的用意，短期內無意重返TG。
一起看AK與Tiger的足本訪問：
孖麻利睇演唱會 傳出「姨侄戀」
AK同麻利的緋聞原來沿於兩人在日前一同去欣賞C AllStar演唱會，當晚同場的還有Frankie（皮皮，陳瑞輝）及Super Girls成員Yanny、Cheronna、Jessica等人，不過有傳媒影到在演唱會開場前，AK曾與麻利、Frankie及商台DJ Oscar「四人行」先去尖沙咀觀看電影《幻險森林奇航》優先場。
麻利一直公開表示自己係「鏡粉」，有傳AK同麻利係因為同樣愛好滑水而變Friend，有傳媒指最近圈中失驚無神傳出39歲麻利同28歲AK玩「姨侄戀」，但行內幾乎冇人相信，認為是世紀笑料。有指麻利曾在其私人Facebook回應這段緋聞，表示：「喂傳我同邊個邊個拍拖，一次比一次出色，大家好睇得起我喎！」、「傳聞中男主角都相當嗒得杯落，我覺得威威嘅。」
不過隨後麻利就在其IG限時動態中否認有講過這句說話，她直斥：「點解呢個世界咁無聊？就係你哋課金要撐，睇呢啲無營養嘅嘢？仲要會員獨家，不如你畀錢我講你聽，我係生粉嚟㗎。唯恐天下不亂，我真係對傳媒好失望。」、「香港要嘅唔會係呢啲，兩個同性就係基、一男一女上樓就係唔知搞乜，出街就係拍拖，唔講嘢就係鬧離婚，點解要令大家生活咁多八卦？你生活好枯燥咩？」等等。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！