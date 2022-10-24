AK江𤒹生被指情緒失控EQ低 疑連爆3句話後自炒離開粉絲Group

MIRROR成員近日陸續復工，繼姜濤、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）和Stanley（邱士縉）早前一齊現身活動宣傳新劇《季前賽》後，AK（Anson Kong江𤒹生）近日都開始復出為新劇《打天下2》宣傳及進行拍攝，日前卻忽然爆出他疑似情緒失控，自炒離開粉絲TG Group事件！