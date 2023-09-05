AK@MIRROR否認「膊頭有花論」暗踩Frankie 力撐Edan IG千字文：叻仔！

男團MIRROR成員AK（江熚生）昨日（4日）出席電影宣傳活動，在接受傳媒訪問時首度回應早前惹起爭議的「膊頭有花論」，直接回覆網民指他的發言是踩低隊友Frankie（陳瑞輝）一事，亦對隊友Edan（呂爵安）於演唱會後分享的千字文表示同意：「well said，真係叻仔！」