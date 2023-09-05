AK@MIRROR否認「膊頭有花論」暗踩Frankie 力撐Edan IG千字文：叻仔！
「膊頭有花論」惹熱議 網民質疑團隊內部不和
早前Frankie在出席品牌活動時，被問到MIRROR年尾是否會缺席各大頒獎禮，他當時表示收到公司通知，將會缺席頒獎禮並全力準備明年的演唱會，亦表示不清楚有SOLO的隊友們會否出席頒獎禮。而後來記者再問及AK有關年尾的頒獎禮時，他打趣回應：「點會問Frankie㗎」、「大家嗰陣時太過魯莽，應該問個膊頭有花，問副隊長㗎嘛呢啲嘢」等言論，但卻引起網民們的不滿，認為AK的發言相當「唔畀面」和踩低隊友。AK昨日亦有開腔回應事件，表示自己和Frankie的感情很深厚，不是幾句話就能影響到的，粉碎團隊內部不和的傳言。
大讚Edan為藝人發聲 認同：Artist都係人
Edan於演唱會期間連日來被網民以不同的途徑騷擾及惡意攻擊，令他最終忍無可忍反擊回應惡評，在IG長文中提及「我唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食」、「想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人」，AK在訪問時更大讚Edan做得好：「well said，真係叻仔！」他又表示haters們的惡意行徑對行業風氣不會有任何幫助，希望大家能夠做到將心比己。
AK澄清MIRROR不出席頒獎典禮傳言
對於有指MIRROR將會缺席2023年尾及2024年初所有頒獎禮一事，身為MIRROR副隊長的AK早前出席活動時回應指：「大家嗰陣時太過魯莽，應該問個膊頭有花，問副隊長㗎嘛呢啲嘢，點會問Frankie㗎？我哋係好想出席頒獎禮，公司宜家協商緊個行程點做，因為我哋嗰陣時應該要排演唱會，但係宜家就仲係度緊個期，睇吓點樣排到演唱會又可以去到頒獎禮。」AK指頒獎典禮是每年一年一度的樂壇盛事，自己亦很想出席頒獎典禮與其他歌手交流切磋。
Frankie承認缺席頒獎禮準備演唱會排練
Frankie（陳瑞輝）早前出席公開活動時，對於MIRROR年尾缺席頒獎禮一事作回應，他承認自己有收到公司通知，但不知道其餘有份SOLO的MIRROR隊友會否缺席頒獎禮。Frankie表示非常想出席頒獎禮的盛事，但可惜每年演唱會排練都非常趕急，而且每次完騷後都覺得本應可以更熟練，所以對於公司今次的決定以示尊重。他續稱，尤其今次是補場，所以覺得應該要作更多準備交出good show。至於今次演唱會的保險會否加大，Frankie則表示不清楚。
叱咤903節目副總監未收到通知
當奴作為叱咤903節目副總監，他於上周六（26日）出席電台活動時被問及MIRROR年底將缺席頒獎典禮一事，表示尚未收到任何通知。他稱距離叱咤頒獎禮還有4個多月，現時只是籌備主題方向的階段，還有很多變數，亦要等有關方面去通知確定MIRROR會不會出席。當奴又稱，不論MIRROR會否出席，都不會影響得獎結果。
Edan自爆收黑粉DM質問 以3句金句回應
Edan在首場演唱會中播出惡搞MIRROR成員的影片，更扮姜濤在街頭學「姜糖」舉燈牌，卻惹黑粉不滿留言狠批Edan將隊友「擺上檯」，Edan在第2場自爆瘋狂收鬧爆自己的DM。他完騷之後，今日（28日）在IG公開自己反擊黑粉的截圖，並教大家面對所有黑粉時都只用3句作回應：「感恩感恩」、「應該可以嘅，等我問下我經理人先」、「呢條係一條好好嘅問題」，更直言：「有呢三句應付真係個心都舒服啲，希望大家做人都可以relax ddddd，應該會過得開心啲啲！」
大篇幅回應網民批評
Edan今日就發出千字文反駁網民批評，對於外界指自己小家，他回應指自己一直「接受理性、坦白嘅意見」，不介意有禮貌的批評獲意見，但部分網民故意DM人身攻擊、刻意扭曲自己的原意，所以才會轉發DM對話表達自己的不滿。他直言：
「梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛。」
「我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。」
企出嚟為藝人發聲：我唔認同做藝人就要啞忍
Edan指雖然有網民會叫自己「唔好理啲haters、無視佢Block咗佢就算」，但Edan指藝人都係人，有權表達不滿或反擊網民的攻擊，但外界卻以「偶像、藝人係唔應該反擊」的潛規則去禁止藝人表達感受：「藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受」、「好多人就係藉住『偶像、藝人係唔應該反擊』哩條規則而為所欲為。而好多Artist都因為哩條『潛規則」而選擇『啞忍』，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病。」
網民大讚Edan反駁得有條理
今次Edan出盡力反擊網民挑機，為一直受到攻擊的藝人發聲，不少網民都留言大讚Edan反駁得有條有理：「有文有路既，講野公道、識撈」、「認同既，但佢夠多fans先講得先多人支持，呢堆野係tvb人講就一定比人鬧死，希望佢都幫下一直被欺凌既藝人發聲」、「佢願意用自己嘅影響力去講都算係咁」、「今次反鏡都撐佢」。
Edan反駁網民攻擊全文：
好啦，本身諗住開Live先講，但見有人開始擔心我冇PR，覺得我係嬲豬，覺得我個人唔humble，我惟有早啲同大家分享下我嘅諗法同目的啦☺️(白紙黑字寫低都好嘅👍🏻)
1. 你係咪唔可以俾人話啊？
其實不嬲我都好接受理性、坦白嘅意見(如果唔係我都唔會cut短talk part啦😮💨)，因為我都好想做好啲繼續進步
好唔好睇，好唔好聽，好唔好笑，完全係base on個人喜好，咸魚青菜，各有所好，唔鍾意係完全冇問題，我亦都好樂意接受。
但如果係直接msg我一啲人生攻擊，完全扭曲我原意嘅嘢，我就真係想講句「有心啦！」❤️
2. 你唔好理啲haters啦！無視佢Block咗佢就算啦！
其實個個都會咁講，但我可以分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受😂
「你俾人好大力打咗一巴落塊面到，然後身邊嘅人同你講:「算啦，有佢啦。」」
喂大佬！我塊面仲痛緊㗎喎！點無視啊！
藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。
3. Po dm出嚟好小家，好冇PR。
首先，講真，你公海_我我真係算數😂你直接msg我，但係又唔俾我公開(名都遮埋啦喎)，哩個係咩logic?😂😂
再講真，我梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。
喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！
你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛🤣🤣🤣🤣
咁點解我要咁樣做呢？就係因為我想俾大家知道做偶像做藝人每日係會suffer啲乜嘢
好多人就係藉住「偶像、藝人係唔應該反擊」哩條規則而為所欲為。
而好多Artist都因為哩條「潛規則」而選擇「啞忍」，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病。
我比較好彩，我心臟真係算強大，情緒都算係比大部分人穩定。但當我發現連我都會被哩啲嘢牽動情緒嘅時候，我想嘗試去做少少嘢，想嘗試去改變少少嘢。
我唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食，我相信只要你唔係發脾氣，你有道理，你有禮貌地表達，總有明白事理嘅人係會明白你係會支持你。
4. 將心比己
其實老實講，街外大把唔鍾意我嘅人，但佢哋係唔會浪費時間特登走去睇我啲嘢仲走嚟dm我㗎😂😂
所以我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。
我想改變嘅嘢唔係淨係想唔好再有人嚟_我(我亦都冇咁天真覺得我咁樣講完就會冇)，而係希望大家可以將心比己，其實大家無仇無怨，冇必要製造咁多負面嘅情緒，哩啲完全係vicious cycle。
如果你哋控制唔到，發現_完我先會舒服啲嘅，咁不如你哋dm鬧完之後同我講聲：「辛苦晒，我舒服了。」咁我可能都可以當係做咗善事，唔放喺心到🙏 (當然可能你哋就係想我放喺心😂😂)
5. 總結
講咁多，其實都係想大家做人relax啲，同埋想話俾大家知其實所有人都只係一個普通人。
哩一年發覺，做人要經常開心事事順利身體健康其實一啲都唔容易，每日都有好多不幸嘅事情發生，其實好多人都過得好「苦」。
喺咁嘅前提下，點解仲要想去製造更多嘅「苦」，又何必呢？
不如真係試吓放鬆啲，嘗試欣賞多啲or用另一個角度去睇嘢，可能大家都會開心啲。
唔鍾意咪唔好睇囉，但冇必要傷害人姐，right?
最後我想講我唔係話個個人都要好似我用咁嘅方式去表達，每個人都有佢嘅自由同方法同capacity去應對，但我相信每一個人(包括藝人)都係絕對有權去有禮貌地表達自己的。
其實我個talk show就係想表達類似嘅嘢，有機會再同大家分享多啲😂歡迎大家去youtube參透下☺️
講完，感恩感恩
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