34歲Aka努力操腹肌 同MIRROR睇齊 瞓身幫CK賣廣告

去年MIRROR人氣直捲全城，擸走唔少品牌廣告代言，CK是其中一個，更請來Anson Lo、AK同Ian著住底底影硬照，令一眾鏡粉神魂癲倒；今次到女裝底底搵代言，結果由Super Girls隊長Aka趙慧珊跑出，與MIRROR睇齊，Aka率先把廣告硬照放上社交網，操練多時的腹肌與馬甲線終於大派用場。