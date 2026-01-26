Alex Honnold徒手攀台北101倒掛唔用手 神還原謝天華經典場面網民瘋傳

世界級極限攀岩家Alex Honnold昨日（1月25日）創造歷史，在完全沒有繩索和安全防護裝備的情況下，僅用91分鐘33秒徒手攀登台北101外牆成功登頂。然而最令人震撼的一幕，竟是他在離地超過500米高空中倒掛放手的驚險動作，網民紛紛驚呼這個畫面神還原了謝天華在《神鎗狙擊》中單手接電話的經典場面，瞬間引爆全城熱議。