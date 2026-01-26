Alex Honnold徒手攀台北101倒掛唔用手 神還原謝天華經典場面網民瘋傳
Alex Honnold離地500米倒掛放手 驚險程度爆燈
這位40歲的美國極限攀岩家在攀登台北101接近塔頂位置時，做出了一個令全球觀眾心跳停頓的動作。Alex Honnold用左腳支撐身體，右腳勾在牆身鋼製結構上，然後竟然放開雙手，伸手到掛在身後的粉袋中拍手。雖然這個動作對於專業攀岩者來說屬於日常操作，但在離地500米的台北101外牆上進行，卻顯得驚險萬分且瘋狂至極。整個過程由Netflix進行全球同步直播，節目定名為《赤手獨攀台北101：直播》，吸引了數百萬觀眾屏息觀看。
神還原謝天華經典場面 網民瘋狂討論
Alex Honnold的倒掛放手動作，意外讓網民聯想起謝天華在無綫劇集《神鎗狙擊》中的經典場面。當年謝天華飾演的角色在攀登高山時，一隻手緊抓岩壁，電話突然響起後，他竟用另一隻手拿出並接聽電話，這個抗拒物理力學的表現成為了多年來的名場面和高光時刻。網民紛紛在社交平台上分享兩個畫面的對比圖，直言「Alex Honnold真人版謝天華」、「現實版神鎗狙擊」，討論熱度持續攀升。
91分鐘創造歷史 全程零防護挑戰極限
Alex Honnold昨日早上9點準時開始這項被稱為「不可能的任務」的挑戰，最終只花了91分鐘33秒便成功登頂台北101。整個攀登過程完全沒有使用繩索或任何安全防護裝備，純粹依靠雙手和攀岩技巧征服這座508米高的摩天大樓。這次挑戰不僅展現了人類極限運動的可能性，更為極限攀岩運動寫下新的里程碑。攀登過程中，Alex Honnold展現出超凡的體能和心理素質，每一個動作都精準到位，令全球觀眾見證了什麼叫做真正的極限挑戰。
網民熱烈回應 讚嘆真實版動作電影
這次史無前例的攀登挑戰在網絡上引起巨大迴響，網民紛紛留言表達震撼之情。有網民留言「睇到手心出汗，真係比睇恐怖片更刺激」、「Alex Honnold根本就係現實版蜘蛛俠」。更有不少網民將他的倒掛動作與謝天華的經典場面製作成對比圖和短片，在各大社交平台瘋傳。部分網民更幽默地留言「謝天華應該去挑戰Alex Honnold，睇下邊個更勁」、「下次拍動作片可以搵Alex Honnold做替身」，為這次歷史性挑戰增添了不少娛樂話題性。