40歲李佳芯進駐貝沙灣豪宅 與拍節目住劏房相映成趣
李佳芯生活更上一層樓
近年Ali的工作量大幅減少，不過生活質素未有因此而受到影響，反而變得愈來愈富裕，連住所都upgrade埋。早前有報道指她已秘密搬離大角咀，搬到南區的貝沙灣豪宅，而且她出入時都有專人和專車接送，而不用開工的日子則歎茶、影靚相放上IG保持曝光率，過着悠閒的生活。
李佳芯直認搬屋
她早前接受傳媒訪問時，大方承認自己經常都搬屋，並表示並不是什麼特別的事情：「呢幾年因為疫情之後，樓價都開始反覆，我留喺屋企嘅時間都多咗，所以喺負擔能力下揀一個自己覺得舒服嘅地方，我覺得搬屋係一件好平常嘅事，我又冇特登搬去一個什麼豪宅區，只要負擔得到就得。」
郭藹明都係同區住客
貝沙灣是一個位於市區的傳統豪宅區，以其優美寧靜的居住環境著稱，背山向海一直吸引著眾多名人和明星居住。例如前港姐冠軍徐子珊都曾經是住客，另外劉青雲老婆郭藹明今年中亦出手，以6000多萬買入一個1,741平方呎的4房高層單位，平均呎價格高達3.72萬元。
Ali被安排入住「日本最可怕窮人區」
節目在今年9月拍攝，Ali曾透露當時與周吉佩在日本只相處了一日，互相交流了唱歌和演戲的心得，其餘時間兩人便各自去探訪了日本不同住宅。睇番TVB的節目宣傳照，亦多是Ali的單人照，其中更講到當Ali在入住有號稱「日本最可怕窮人區」的大阪西成區廉價房，在只得一隻手臂寬的破舊房間內鋪床墊席地而眠時，不禁大叫：「啊，我唔知今晚瞓唔瞓得著呢…」
Ali疑被打回原形網民戥不值
有網民為Ali不值，直言：「Ali去日本住劏房，好慘！」又指已升呢做視后的Ali，竟被派去同「前cable同事」周吉佩主持低成本旅遊節目，和她以前在有線主持旅遊節目時一樣，似被打回原形！據節目介紹，Ali今次要和周吉珮深入日本大城小鎮、體驗鄉郊深山的傳統住宅、車中泊、低收入一族以網吧為家、最窮貧民窟大阪西成區的廉價日租房，甚至是入住可怕的凶宅，睇預告已見到Ali拍到面青口唇白，甚至捱到病！
Ali感慨重提有線主持生涯
周吉佩於2007年參加有線舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》取得亞軍，之後簽入有線旗下驕陽星藝館，於08年出道做歌手，並曾主持有線音樂節目《線動真音樂》，但到09年他便離開了有線。而Ali同樣在08年簽入有線，由主持奧運節目做起，並先後主持旅遊和體育節目成功入屋，直到她在2012年過檔TVB。Ali早前曾感慨地重提她在有線的4年主持生涯，未知是否有感而發：
不知多少人，因體育台認識我。
08年北京奧運，一個沒有主持經驗、沒自信、體育知識近乎零的我，可幸因曾學過潛水、騎馬、攀石而被選中當了四位主持之一。40多天，從南至北、遊走中國十多個地方記錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。
又不知多少人，因娛樂台認識我。
加入娛樂台當空間大改造主持，一做就四輯。怎樣由狹小不便的空間改造成窩心實用的安身之所，除了改造空間，也看到設計師/工匠們改造了自己的心態去貼近求助者。後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令我大開眼界。
四年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。
分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無綫，不論多少人認識，人在情在，盼能帶著點點幸運繼續走，附帶重量的步伐無需走得快，就按着節奏走遠。:)
Ali由模特兒變視后 旅遊雜誌行程大曬冷
李佳芯Ali自2012年由收費電視有線轉到TVB後，從姣精演到人母，其實未紅前的她在「旅遊界」已經好受歡迎，出名肯捱肯摶好相與，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！
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