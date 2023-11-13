40歲李佳芯進駐貝沙灣豪宅 與拍節目住劏房相映成趣

40歲的李佳芯（Ali）貴為視后深受觀眾喜愛，吸金力方面亦非常之強勁，近年更成為TVB最富貴的花旦之一。近日有報道指她愈住愈富貴，更由大角咀搬去貝沙灣，生活水平更上一層樓，與她近日在新節目《日本18種住法》中體驗平民生活住劏房，相映成趣……