ali 李佳芯

40歲李佳芯進駐貝沙灣豪宅 與拍節目住劏房相映成趣

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40歲的李佳芯（Ali）貴為視后深受觀眾喜愛，吸金力方面亦非常之強勁，近年更成為TVB最富貴的花旦之一。近日有報道指她愈住愈富貴，更由大角咀搬去貝沙灣，生活水平更上一層樓，與她近日在新節目《日本18種住法》中體驗平民生活住劏房，相映成趣……

ali 李佳芯 李佳芯被爆愈住愈豪。
李佳芯被爆愈住愈豪。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 仲要抹地抹都手臂現晒青筋！
與她在旅遊節目《日本18種住法》的體驗相差好遠！（圖片來源：TVB）

李佳芯生活更上一層樓

近年Ali的工作量大幅減少，不過生活質素未有因此而受到影響，反而變得愈來愈富裕，連住所都upgrade埋。早前有報道指她已秘密搬離大角咀，搬到南區的貝沙灣豪宅，而且她出入時都有專人和專車接送，而不用開工的日子則歎茶、影靚相放上IG保持曝光率，過着悠閒的生活。

ali 李佳芯 李佳芯 富貴花旦 李佳芯直認搬新居消息，不過就並非住豪宅，而係能力負擔得來嘅舒適居所。
李佳芯直認搬新居消息，不過就並非住豪宅，而係能力負擔得來嘅舒適居所。（圖片來源：IG@aliaime）

李佳芯直認搬屋

她早前接受傳媒訪問時，大方承認自己經常都搬屋，並表示並不是什麼特別的事情：「呢幾年因為疫情之後，樓價都開始反覆，我留喺屋企嘅時間都多咗，所以喺負擔能力下揀一個自己覺得舒服嘅地方，我覺得搬屋係一件好平常嘅事，我又冇特登搬去一個什麼豪宅區，只要負擔得到就得。」

ali 李佳芯 李佳芯早前接受傳媒訪問，承認近日搬新屋。
李佳芯早前接受傳媒訪問，承認近日搬新屋。（圖片來源：TVB）
ali 李佳芯 李佳芯之前住在大角咀舊區。
李佳芯之前住在大角咀舊區。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 據悉，Ali自小與家人居住在柴灣公共屋邨興民邨，近年不斷努力生活更上一層樓。
據悉，Ali自小與家人居住在柴灣公共屋邨興民邨，近年不斷努力生活更上一層樓。（圖片來源：IG@aliaime）

郭藹明都係同區住客

貝沙灣是一個位於市區的傳統豪宅區，以其優美寧靜的居住環境著稱，背山向海一直吸引著眾多名人和明星居住。例如前港姐冠軍徐子珊都曾經是住客，另外劉青雲老婆郭藹明今年中亦出手，以6000多萬買入一個1,741平方呎的4房高層單位，平均呎價格高達3.72萬元。

ali 李佳芯 李佳芯 富貴花旦 不少觀眾都期待李佳芯有新劇開拍。
Ali認為只要自己負擔得到就OK！（圖片來源：IG@aliaime）

Ali被安排入住「日本最可怕窮人區」

節目在今年9月拍攝，Ali曾透露當時與周吉佩在日本只相處了一日，互相交流了唱歌和演戲的心得，其餘時間兩人便各自去探訪了日本不同住宅。睇番TVB的節目宣傳照，亦多是Ali的單人照，其中更講到當Ali在入住有號稱「日本最可怕窮人區」的大阪西成區廉價房，在只得一隻手臂寬的破舊房間內鋪床墊席地而眠時，不禁大叫：「啊，我唔知今晚瞓唔瞓得著呢…」

ali 李佳芯 李佳芯 Ali實測她在日本住的房間闊度，尺寸仲細過部份香港劏房。
Ali實測她在日本住的房間闊度，尺寸仲細過部份香港劏房。（圖片來源：TVB）
ali 李佳芯 李佳芯 要同其他住戶共用廁所。
要同其他住戶共用廁所。（圖片來源：TVB）
ali 李佳芯 李佳芯 Ali拍到痛，睇到網民好心痛！
Ali拍到病，睇到網民好心痛！（圖片來源：TVB）
ali 李佳芯 李佳芯 Ali介紹日本另類住宿都講到皺晒眉。
Ali介紹日本另類住宿都講到皺晒眉。（圖片來源：TVB）
ali 李佳芯 李佳芯 網民戥Ali堂堂視后要拍番咁低成本旅遊節目唔抵。
網民戥Ali堂堂視后要拍番咁低成本旅遊節目唔抵。（圖片來源：TVB）

Ali疑被打回原形網民戥不值

有網民為Ali不值，直言：「Ali去日本住劏房，好慘！」又指已升呢做視后的Ali，竟被派去同「前cable同事」周吉佩主持低成本旅遊節目，和她以前在有線主持旅遊節目時一樣，似被打回原形！據節目介紹，Ali今次要和周吉珮深入日本大城小鎮、體驗鄉郊深山的傳統住宅、車中泊、低收入一族以網吧為家、最窮貧民窟大阪西成區的廉價日租房，甚至是入住可怕的凶宅，睇預告已見到Ali拍到面青口唇白，甚至捱到病！

ali 李佳芯 李佳芯 Ali曾貼出同周吉佩的合照，原來兩人在日本只一齊拍攝了一日。
Ali曾貼出同周吉佩的合照，原來兩人在日本只一齊拍攝了一日。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 Ali自己分享的靚相，比TVB公布的宣傳照氣色更加好。
Ali自己分享的靚相，比TVB公布的宣傳照氣色更加好。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 有和服Look。
有和服Look。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 仲有短褲Look。
仲有短褲Look。（圖片來源：IG@aliaime）

Ali感慨重提有線主持生涯

周吉佩於2007年參加有線舉辦的《線動真音樂全港歌唱大賽》取得亞軍，之後簽入有線旗下驕陽星藝館，於08年出道做歌手，並曾主持有線音樂節目《線動真音樂》，但到09年他便離開了有線。而Ali同樣在08年簽入有線，由主持奧運節目做起，並先後主持旅遊和體育節目成功入屋，直到她在2012年過檔TVB。Ali早前曾感慨地重提她在有線的4年主持生涯，未知是否有感而發：

不知多少人，因體育台認識我。
08年北京奧運，一個沒有主持經驗、沒自信、體育知識近乎零的我，可幸因曾學過潛水、騎馬、攀石而被選中當了四位主持之一。40多天，從南至北、遊走中國十多個地方記錄低不同地方對迎接奧運的氣氛及文化，我被不同風俗感染了、曬得黑黑的回來，回來後順理成章成為體育王主持，這期間增進了不少關於體育的知識。

又不知多少人，因娛樂台認識我。
加入娛樂台當空間大改造主持，一做就四輯。怎樣由狹小不便的空間改造成窩心實用的安身之所，除了改造空間，也看到設計師/工匠們改造了自己的心態去貼近求助者。後來也拍過一些旅遊節目，從走馬看花地觀賞這個世界、到踏實走入不同歷史所遺留下的人物故事與文化，如走入時光隧道，每點每滴盡是精華令我大開眼界。

四年時間，現在看來並不長，可我在這個起點所累積的故事、感受到的愛、認識到的朋友並不少。
分不清是人在追趕時間、還是被時間推着走。有線或無綫，不論多少人認識，人在情在，盼能帶著點點幸運繼續走，附帶重量的步伐無需走得快，就按着節奏走遠。:)

ali 李佳芯 李佳芯 Ali貼出有線時代做主持的舊照。
Ali貼出有線時代做主持的舊照。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 當時只得廿多歲的Ali不怕辛苦，在機場隨處都瞓得著。
當時只得廿多歲的Ali不怕辛苦，在機場隨處都瞓得著。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 為拍節目要攀山越嶺。
為拍節目要攀山越嶺。（圖片來源：IG@aliaime）
ali 李佳芯 李佳芯 網民猜測Ali是因為被打回原形再拍旅遊節目，而有感而發。
網民猜測Ali當時是因為得知將要被TVB安排打回原形再拍旅遊節目，而有感而發。（圖片來源：IG@aliaime）

Ali由模特兒變視后 旅遊雜誌行程大曬冷

李佳芯Ali自2012年由收費電視有線轉到TVB後，從姣精演到人母，其實未紅前的她在「旅遊界」已經好受歡迎，出名肯捱肯摶好相與，曾經多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！

ali 李佳芯 李佳芯 舊相流出 李佳芯自爆20歲的初戀經歷最辛苦。
李佳芯Ali十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！（圖片來源：新假期照片庫）
ali 李佳芯 李佳芯 舊相流出 李佳芯細個時錯戀躁狂男。
李佳芯細個時錯戀躁狂男。（圖片來源：新傳媒照片庫）
ali 李佳芯 李佳芯 舊相流出 對方仲要大佢幾年，李佳芯當時只係妹妹仔。
李佳芯Ali十多年前已多次同《新假期》上山下海，由台灣、日本，去到意大利、澳洲、斐濟，最勁仲去埋南極！（圖片來源：新假期照片庫）
ali 李佳芯 李佳芯 舊相流出 李佳芯初次戀愛，初次心痛。
（圖片來源：新傳媒照片庫）

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圖片來源：IG@aliaime、TVB、TVB娛樂新聞台

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