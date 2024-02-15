飛黃騰達︱Alice許寶恆中門大開谷金事業線 網民讚演得入型入格
Alice許寶恆性感打扮登場惹熱議
在ViuTV新劇《飛黃騰達》中，C Ling（Ivy So飾演）和Jayden（黃浚銘飾演）為了打聽更多消息，齊齊排隊領取「行星戰役」投資論壇的門票。在排隊期間遇上網紅KOL「慧慧」（Alice許寶恆飾演）。Alice許寶恆昨晚一出場就以超低胸白色連身短裙登場，大騷事業線和長腿。
網民「讚」角色演得入型入格：佢做返自己
事後，網民即開帖討論，直指「Alice 許寶恆今晚個look 係咪痴X線…」，大讚其造型夠曬性感：「谷到盡」、「條腿真係冇得輸」、「樓主識貨，因為有許寶我先睇呢套劇」。
昨晚劇情更交代到因為KOL慧慧因為沒有門票，而無法入場「行星戰役」投資論壇攞料，所以趁Jayden不為意的情況下，將C Ling和Jayden的門票偷走，之後被拆穿後仲扮唔知情，睇到網民都眼火爆。不過亦因為此角色設定，讓Alice除了獲網民力讚造型夠性感之餘，仲獲讚將KOL「慧慧」角色演得「入型入格」：「Alice成個角色入型入格、格衰樣衰」、「事業心重」、「佢做返自己」、「成個綠茶婊」。
Alice被指是「小三慣犯」
Alice在參加造星IV時已經被指介入MIRROR成員柳應廷（Jer）的感情，Jer曾擔任造星IV 25強的導師，而作為Jer粉絲的Alice亦十分積極向男方示好，最終令Jer與女友Kelly的5年情以分手收場。去年再被傳介入Phoebus和張天穎（Jaime）的感情，另不少網民狠批Alice是慣犯！
「ViuTV女神」許寶恆Alice打後空翻疑被鹹豬手
Alice在《MM730 – 男女自然觀察學會》最新一集挑戰玩後空翻，一開始因為有綁腰帶，所以都輕輕鬆鬆完成高難度動作。但到解開腰帶之後就開始有點危險，身旁兩位教練都有出手幫忙，不過就似乎「出錯手」。其中右邊的教練就手扯住Alice的運動褲，差點令Alice露底走光；另一位教練就於Alice落地時掂到Alice胸部，隨即引起網民熱議。
網民留言狠批：擺明特登啦！
網民見到女神Alice疑似連環被非禮，當然即刻在討論區發文聲討片中教練，質疑兩位教練係特登抽水：「擺明特登，就算扶都係捉手喇，點會咁扶」、「好明顯特登入中路再掃出黎」、「嗰兩個人識唔識教人，左邊嗰個其實可以做哂，右邊扯褲仲離譜」；但亦有網民認為教練只是一時不小心：「果個動作唔係咁易精準捉到手，伸入啲可以更確實保護到條女」、「算有良心啦，掂一掂即刻縮手」等。
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