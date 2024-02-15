飛黃騰達︱Alice許寶恆中門大開谷金事業線 網民讚演得入型入格

由蘇雅琳（Ivy So@COLLAR）、黃浚銘（Boris）等人主演的ViuTV劇集《飛黃騰達》日前播出，網民的女神Ivy So早前以「眼鏡娘」造型登場引起網民熱議，第三集精華就落在許寶恆（Alice）性感打扮身上！