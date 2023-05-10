Alice Wong香港第2女優大戰素海霖 5大角度分析前者完勝無誤！
第二位「港產女優」Alice Wong大戰素海霖 6大角度分析後者完贏！
作為首個出道的「港人女優」素海霖，已經推出了兩部作品，並且在日本都收獲相當高之人氣。而香港加馬來西亞混血兒Alice Wong則在近日宣布推出第一套作品，並決定在台灣出道。兩人旋即都成為了網民比較的對象。兩個要對撼的話，又會邊個勝利呢？
1.未來就業前景
素海霖以藝名（絵麗奈）在日本出道，加入經紀公司FALENO成為首名洋將，並受到公司力捧，在日本女優排行榜中都名列前茅，作品熱度更是登上首5位。另一邊，Alice Wong選擇在台灣拍攝影片，與獨立導演Ed Mosaic合拍作品，相對之下就較為小眾。要講到未來的發展之路，相信定是Erena更為長遠及名聲遠播，而Alice Wong亦可能只是一時有話題性而已。
2.製作對比
不過近年內地以及台灣的成人動作片市場都正在發展中，多個片廠商例如是最知名的「麻豆」、「蜜桃」、「京東」等等，都本著「中華地區」去拍攝「無碼」作品，Alice Wong亦有機會向該路線發展。但要去與日本片商的製作比較，定是日本片商的製作更為成熟以及多資源，拍出來的「唯美感」都相對來得高。
3.顏值及身材
顏值及身材呢類就「見仁見智」啦，Alice Wong作為大馬及香港的混血兒，其樣貌確實有些「馬拉妹」的感覺。而Erena則是「純港女」Look，唔知大家更Like邊個。不過因為Erena拍攝時都有專業團隊去為其化妝以及襯衣，整體效果點都會靚啲。而兩者身材都是外人之話題所在，不少網民都希望Erena能夠減一減肥，去令身材更好；而Alice Wong皮膚偏黃、又有紋身、加上臀部留有唔少黑印，皮膚現況完全無任何修飾，甚至有留言問「佢個屎忽中毒呀？」，身材管理確實要落啲力。
4.影片內容
目前Alice Wong擁有一部作品，而素海霖則擁有兩部作品。影片入面，Alice Wong也只是與一名男性發生關係，片長42分鐘入面交足戲，不過姿勢就相當較少；相反Erena就在一套作品中都已經大戰過數位男優，仲解鎖不少高難度姿勢，例如是「女人心一字馬」。而在後續中，Erena相信都會拍攝劇情片，而不知道Alice Wong會否加盟上述的中國廠商，或者甚至前往日本發展。
5.素海霖贏一樣嘢
不過目前其實在兩者在比較上，可見素海霖在未來的發展上都會比Alice Wong來得好，而且最重要是素海霖在影片中堅持用廣東話日文夾雜的對白，令到觀眾都倍感親切；相反因為Alice Wong在中華地區發展，都只係講普通話，代入感差好遠！不過筆者認為，最好都做到「雙贏」局面，話晒兩人都為「港產女優」，嚟個聯乘合拍就最好了！
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