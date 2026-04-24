兩條友族暴走｜Alton直擊潛水天堂！驚揭無國籍民族悲慘真相
Alton直擊詩巴丹海底奇觀 千條魚群風暴超震撼
節目尾聲，Alton與Chris來到最後一站沙巴仙本那，勇闖被譽為「潛水界聖地」的詩巴丹。雖然Chris落水深潛，被過千條魚組成的「梭子魚風暴」包圍，場面極度震撼，令他驚嘆：「一閉上眼睛就看到魚群！」但只能在水面浮潛的Alton亦未有失望，他興奮表示：「誰知道我一下水就看到很大的群魚，我第一次看到這麼大的群魚以野生的形式去活動，過千條也不足為奇，那一刻很震撼！」更幸運地與一隻半睡半醒的海龜同游，總算彌補了無法深潛的遺憾，親身見證了詩巴丹名不虛傳的魅力。
天堂旁竟是地獄 Alton揭開巴瑤族心酸一面
正當二人沉醉在海底美景時，他們卻發現潛水天堂旁令人心酸的真相。在距離詩巴丹最近的潛水旅館集中地馬布島，一條界線將遊客區與原住民的村落清晰分割，牌子上更寫明「沒有批准，不可以進入」，彷彿兩個世界。這裡居住的正是被稱為「海上吉卜賽人」的巴瑤族，他們分為居住在岸邊高腳屋的「陸巴瑤」，以及一生漂泊於海上、以船為家的「海巴瑤」。奢華的潛水旅館與他們簡陋的居所形成強烈對比，揭示了頂級旅遊點背後鮮為人知的一面。
巴瑤族小孩伸手討食 Alton目睹心碎一幕
為了深入了解巴瑤族的生活，Alton與Chris決定走進村落，眼前的景象卻讓他們心情沉重。他們發現這些海上民族的生活極為簡樸，甚至有小孩一見到他們就直接伸手討要東西，更指著他們的袋子，毫不掩飾地表達慾望。Alton坦言對財物安全感到擔心，但更令他衝擊的是，這些孩子與生活在潛水旅館的遊客，明明身處同一片海洋，生活卻有天壤之別。Chris更感嘆：「有些島很漂亮，很保護，下面就是水底天堂，過去前，有些就是這樣的生活。」
Alton心痛巴瑤族無國籍慘況 揭開旅遊業殘酷真相
最令人無奈的是，巴瑤族人因為沒有國籍、沒有身份，被完全排除在社會體系之外。Alton在節目中沉重地說：「他們有錢或沒有錢，不僅在於他們在這裡生活那麼簡單，他們沒有身分，你怎樣報名讀書？你也不能看醫生。」這個族群彷彿被世界遺忘，在自己的家鄉被邊緣化。這次經歷讓Alton第一次反思：「有甚麼可以幫忙嗎？」但他深知這並非單一家庭的問題，而是整個族群的困境，這種無力感實在令人唏噓，也揭示了旅遊發展下極為殘酷的現實。