兩條友族暴走｜Alton直擊潛水天堂！驚揭無國籍民族悲慘真相

ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》由MIRROR成員王智德（Alton）及梁彥宗（Chris）主持，最新一集帶觀眾深入世界級潛水天堂詩巴丹，Alton雖然因未有潛水牌照只能浮潛，但海底壯麗的魚群風暴依然令他大為震撼。然而，就在這個人間天堂的咫尺之遙，二人卻意外揭開了被現代旅遊業遺忘的「海上吉卜賽人」巴瑤族（Bajau）的辛酸一面，奢華度假村與無國籍民族的極端對比，令人看得心碎又無奈。