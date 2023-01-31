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大誠實家 | Alton慘遭網民奚落 新劇演技被恥笑造型似許冠英

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MIRROR成員Alton王智德在ViuTV新劇《大誠實家》擔正，在劇中飾演一名不會說謊的誠實社工。新劇《大誠實家》在新春檔期播出，至今已經播到第7集，擔正的Alton卻慘被奚落，不但批評他在新劇的演技毫無進步，更恥笑其造型似許冠英！

Alton新劇被批演技差

ViuTV在新春檔期推出原創劇《大誠實家》，由MIRROR成員Alton王智德、ERROR阿Dee何啟華、李敏等人擔正。Alton在《大誠實家》中飾演一名不會說謊的誠實社工，與同樣飾演社工的李敏有感情線。至今劇集已經播到第7集，不少網民都在討論區批評Alton演技尷尬，演技毫無進步之餘，與好戲之人李敏仲要一啲都唔夾！

alton Alton在《大誠實家》中飾演一名不會說謊的誠實社工，與同樣飾演社工的李敏有感情線。
Alton在《大誠實家》中飾演一名不會說謊的誠實社工，與同樣飾演社工的李敏有感情線。（圖片來源：ViuTV《大誠實家》截圖）
alton 雖然今次已經係Alton第四次拍劇，但網民依然對佢嘅演技唔收貨
雖然今次已經係Alton第四次拍劇，但網民依然對佢嘅演技唔收貨（圖片來源：ViuTV《大誠實家》截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

網民恥笑造型似許冠英

此外，除了Alton在《大誠實家》的演技遭受到批評之外，連在劇中的爆炸長髮造型都被網民恥笑。不少網民指出Alton在劇中的造型太似大媽，令人難以入戲之餘，亦有網民直指其髮型似許冠英：「成個許冠英咁」、「個髮型真係有啲似許冠英」、「個死人大媽頭真係搞唔掂」等。

alton 原本半長髮的Alton，在劇中變成爆炸頭，被網民恥笑為「大媽頭」
原本半長髮的Alton，在劇中變成爆炸頭，被網民恥笑為「大媽頭」（圖片來源：ViuTV《大誠實家》截圖）
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仲話同許冠英好似樣添！（圖片來源：ViuTV《大誠實家》截圖）
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（圖片來源：[email protected]環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK 截圖）
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（圖片來源：[email protected]環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK 截圖）
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被指人氣差 應援物都要大割價

出道以來一直被稱為MIRROR「下弦」成員的Alton，近日亦被網民翻出其國際後援會的應援物進行新春開倉大割價。該消息一傳出，引來大批網民留言表示出帖奚落，被指是否因為人氣太差，所以才需要大減價散貨：「割都唔買啦」、「都唔知邊個，冇人要正常」、「Mirror入面，佢最無星味，求其街執個都靚仔過佢」等。

alton 網民搵到最近Alton國際後援會的應援物進行新春開倉大割價！
網民搵到最近Alton國際後援會的應援物進行新春開倉大割價！（圖片來源：[email protected]
alton 將多樣應援物炒埋一堆，以福袋形式大減價去貨
將多樣應援物炒埋一堆，以福袋形式大減價去貨（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
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常見問題

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圖片來源：ViuTV《大誠實家》截圖、[email protected]

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