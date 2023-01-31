大誠實家 | Alton慘遭網民奚落 新劇演技被恥笑造型似許冠英
Alton新劇被批演技差
ViuTV在新春檔期推出原創劇《大誠實家》，由MIRROR成員Alton王智德、ERROR阿Dee何啟華、李敏等人擔正。Alton在《大誠實家》中飾演一名不會說謊的誠實社工，與同樣飾演社工的李敏有感情線。至今劇集已經播到第7集，不少網民都在討論區批評Alton演技尷尬，演技毫無進步之餘，與好戲之人李敏仲要一啲都唔夾！
網民恥笑造型似許冠英
此外，除了Alton在《大誠實家》的演技遭受到批評之外，連在劇中的爆炸長髮造型都被網民恥笑。不少網民指出Alton在劇中的造型太似大媽，令人難以入戲之餘，亦有網民直指其髮型似許冠英：「成個許冠英咁」、「個髮型真係有啲似許冠英」、「個死人大媽頭真係搞唔掂」等。
被指人氣差 應援物都要大割價
出道以來一直被稱為MIRROR「下弦」成員的Alton，近日亦被網民翻出其國際後援會的應援物進行新春開倉大割價。該消息一傳出，引來大批網民留言表示出帖奚落，被指是否因為人氣太差，所以才需要大減價散貨：「割都唔買啦」、「都唔知邊個，冇人要正常」、「Mirror入面，佢最無星味，求其街執個都靚仔過佢」等。
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