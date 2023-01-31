大誠實家 | Alton慘遭網民奚落 新劇演技被恥笑造型似許冠英

MIRROR成員Alton王智德在ViuTV新劇《大誠實家》擔正，在劇中飾演一名不會說謊的誠實社工。新劇《大誠實家》在新春檔期播出，至今已經播到第7集，擔正的Alton卻慘被奚落，不但批評他在新劇的演技毫無進步，更恥笑其造型似許冠英！