Alton@MIRROR受滋擾頹爆放負 出po教育觀眾求發放正能量

男團MIRROR現正忙於下周的演唱會彩排，不過繼早前副隊長AK突po黑story放負後，現年34歲的成員Alton（王智德），今日（11日）突然在社交平台上以千字文向粉絲訴苦。Alton更稱自己最近被滋擾，並在文中語重心長地教育觀眾，跪求各位多發放正能量……