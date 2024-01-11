alton 王智德

Alton@MIRROR受滋擾頹爆放負 出po教育觀眾求發放正能量

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男團MIRROR現正忙於下周的演唱會彩排，不過繼早前副隊長AK突po黑story放負後，現年34歲的成員Alton（王智德），今日（11日）突然在社交平台上以千字文向粉絲訴苦。Alton更稱自己最近被滋擾，並在文中語重心長地教育觀眾，跪求各位多發放正能量……

Alton不堪被滋擾長文放負

Alton今早在社交平台上載了一篇以「我想專心，我決定喺度放低一件事。」為題的千字文，對於自己最近受到滋擾一事大吐苦水。Alton除了在文中表示不明白偷拍者的價值觀，更問各位一件事是否不犯法就代表要容許：「係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？」，字裏行間可見Alton對此事的困擾。

alton 王智德 Alton稱希望各位觀眾可以多發放正能量。
Alton稱希望各位觀眾可以多發放正能量。（圖片來源：IG@altonwongz）

而Alton隨後亦提及觀眾發放太多負能量一事：「我每次睇IG都要碌到: 又病、又凍親、又做唔到嘢等等」，更直指每次打開社交平台都是一堆負能量：「做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢（負能量）」。Alton在文尾希望各位觀眾可以照顧好自己，然後再發放正能量：「先照顧好自己， 再發放你哋嘅熱情， 咁樣係咪啱數啲？」，跪求觀眾讓自己脫離過多的負能量。

我想專心，我決定喺度放低一件事。

呢排，我受到滋擾 （唔爭論滋擾嘅定義，總之我唔舒服）

有啲人嘅價值觀我真係諗唔明，我偷拍你，但我唔會po㗎，我cap你圖，但我唔會po㗎，我po你屋企人，你冇講過話唔得喎。

其實 ，有啲嘢應該係由自己個世界出發，嗰啲可能係公德心、禮貌、修養，而唔係由外面個世界出發。冇人知咪得，冇人話咪得，咁係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？ （Open question）

我明食得鹹魚抵得渴（做呢行），自己咪主動去減少接觸以上例子嘅機會。但 IG係就算你冇follow佢，佢都係可以任意 tag 你story。而我每次睇IG都要碌到: 又病、又凍親、又做唔到嘢等等。先不論對錯，先不論權利同自由，最簡單就係做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢（負能量）。

我都係想睇吓Mirror Time啲story啫

恭喜發財觀眾們，先照顧好自己， 再發放你哋嘅熱情， 咁樣係咪啱數啲？講完！

alton 王智德 Alton在社交平台發長文為自己最近受滋擾一事大吐苦水。
Alton在社交平台發長文為自己最近受滋擾一事大吐苦水。（圖片來源：Threads@altonwongz）
alton 王智德 Alton表示每次一打開IG都是負能量。
Alton表示每次一打開IG都是負能量。（圖片來源：ViuTV《全民造星》截圖）

Alton Tiger偶遇被偷拍

早前有網民在社交平台上載一張圖片，並稱圖中的兩個背影是MIRROR的成員Alton（王智德），以及Tiger（邱傲然）。該網民更稱：「陰公，行左成條栢麗大道唔戴口罩都冇人認到。我都係Google 搵返佢地個名咋」，直指二位人氣低，就算大搖大擺行街都沒有人認出。

帖文引來不少人mean爆留言：「其實你唔俾正面我 我都諗唔起佢地咩樣」、「咁又公道啲，人哋下弦嚟咋！」、「有無行埋去關心佢地, 點睇你地首新歌咁低view數」。不過就有網民質疑圖中被指是Alton的並非本人：「會唔會Jeremy同Tiger? Alton無咁高」、「唔係Alton嚟喎」、「Alton好細粒，應該唔似係佢」。

alton 王智德 早前有網民在尖沙嘴偶遇Alton和Tiger。
早前有網民在尖沙嘴偶遇Alton和Tiger。（圖片來源：Facebook截圖）
alton 王智德 不過網民就狠批根本冇人認得出兩位鏡仔。
不過網民就狠批根本冇人認得出兩位鏡仔。（圖片來源：IG@tiger_yny）
alton 王智德 網民指出圖中被指是Alton的人應該是成員Jeremy。
網民指出圖中被指是Alton的人應該是成員Jeremy。（圖片來源：IG@jeremy_0908）

Alton新歌被網民狠踩

Alton早前孖MIRROR3子（Frankie、Lokman、Tiger）同日推出solo，4位同為MIRROR中最後推出solo的成員，不過反應就比網民稱為上弦的成員差。而Alton新歌的帖文更並網民狠踩：「下弦s都有歌出？？」、「這是誰？支持姜濤，姜濤世一」，十分毒辣！

alton 王智德 Alton早前推出首次solo，不過就被網民狠踩。
Alton早前推出首次solo，不過就被網民狠踩。（圖片來源：IG@mirror.weare）
alton 王智德 Lokman左上）、Frankie右上）、Alton左下）及Tiger右下）於同日推出新歌，是MIRROR中最後推出solo的成員。
Lokman（左上）、Frankie（右上）、Alton（左下）及Tiger（右下）於同日推出新歌，是MIRROR中最後推出solo的成員。（圖片來源：IG@mirror.weare）

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撰文：東方新地圖片來源：Fcaebook截圖、Threads@altonwongz、IG@altonwongz、[email protected]、IG@tiger_yny、IG@jeremy_0908

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