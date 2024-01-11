Alton@MIRROR受滋擾頹爆放負 出po教育觀眾求發放正能量
Alton不堪被滋擾長文放負
Alton今早在社交平台上載了一篇以「我想專心，我決定喺度放低一件事。」為題的千字文，對於自己最近受到滋擾一事大吐苦水。Alton除了在文中表示不明白偷拍者的價值觀，更問各位一件事是否不犯法就代表要容許：「係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？」，字裏行間可見Alton對此事的困擾。
而Alton隨後亦提及觀眾發放太多負能量一事：「我每次睇IG都要碌到: 又病、又凍親、又做唔到嘢等等」，更直指每次打開社交平台都是一堆負能量：「做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢（負能量）」。Alton在文尾希望各位觀眾可以照顧好自己，然後再發放正能量：「先照顧好自己， 再發放你哋嘅熱情， 咁樣係咪啱數啲？」，跪求觀眾讓自己脫離過多的負能量。
我想專心，我決定喺度放低一件事。
呢排，我受到滋擾 （唔爭論滋擾嘅定義，總之我唔舒服）
有啲人嘅價值觀我真係諗唔明，我偷拍你，但我唔會po㗎，我cap你圖，但我唔會po㗎，我po你屋企人，你冇講過話唔得喎。
其實 ，有啲嘢應該係由自己個世界出發，嗰啲可能係公德心、禮貌、修養，而唔係由外面個世界出發。冇人知咪得，冇人話咪得，咁係咪即係只要件事冇人知冇人話唔犯法，呢個世界就要容許？ （Open question）
我明食得鹹魚抵得渴（做呢行），自己咪主動去減少接觸以上例子嘅機會。但 IG係就算你冇follow佢，佢都係可以任意 tag 你story。而我每次睇IG都要碌到: 又病、又凍親、又做唔到嘢等等。先不論對錯，先不論權利同自由，最簡單就係做完一日野，打開個電話想放鬆吓，但就係一堆呢啲負面嘢（負能量）。
我都係想睇吓Mirror Time啲story啫
恭喜發財觀眾們，先照顧好自己， 再發放你哋嘅熱情， 咁樣係咪啱數啲？講完！
Alton Tiger偶遇被偷拍
早前有網民在社交平台上載一張圖片，並稱圖中的兩個背影是MIRROR的成員Alton（王智德），以及Tiger（邱傲然）。該網民更稱：「陰公，行左成條栢麗大道唔戴口罩都冇人認到。我都係Google 搵返佢地個名咋」，直指二位人氣低，就算大搖大擺行街都沒有人認出。
帖文引來不少人mean爆留言：「其實你唔俾正面我 我都諗唔起佢地咩樣」、「咁又公道啲，人哋下弦嚟咋！」、「有無行埋去關心佢地, 點睇你地首新歌咁低view數」。不過就有網民質疑圖中被指是Alton的並非本人：「會唔會Jeremy同Tiger? Alton無咁高」、「唔係Alton嚟喎」、「Alton好細粒，應該唔似係佢」。
Alton新歌被網民狠踩
Alton早前孖MIRROR3子（Frankie、Lokman、Tiger）同日推出solo，4位同為MIRROR中最後推出solo的成員，不過反應就比網民稱為上弦的成員差。而Alton新歌的帖文更並網民狠踩：「下弦s都有歌出？？」、「這是誰？支持姜濤，姜濤世一」，十分毒辣！
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