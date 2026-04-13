兩條友族暴走｜Alton直擊「食人」儀式嚇到變樣 再遇人踩人爬桿險象環生

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MIRROR成員王智德（Alton）與梁彥宗（Chris）主持的ViuTV探險節目《兩條友。族暴走》第6集播出後引發熱議，兩人深入巴布亞新畿內亞內陸高地城市Goroka，親身體驗當地「泥人族」部落文化！

Alton、Chris遇天價物價覓食艱難

節目中兩人參加當地旅行團，首日導遊竟然失蹤，令一眾遊客為了一頓午飯東奔西走。Alton和Chris與其他團友自發組團到城內覓食，卻發現當地物價高得驚人。在一間名為「Kai Bar」的咖啡店，一隻雞腿要價17基那（約港幣34元），比香港還要貴。Chris無奈表示：「比香港的…貴吧」，而Alton則選擇較穩妥的薯仔，直言「一定沒問題」。最終兩人花了約港幣140元買了一餐當地菜，包括羊肋、南瓜葉和豬皮等。

泥人族表演震撼登場 食人橋段嚇壞觀眾

第二天導遊終於出現，帶領眾人前往當地「泥人族」村落。村民全身塗滿泥漿，頭戴巨型頭飾，場面相當壯觀。Alton親身試戴頭飾後大呼：「很重…我只用頭頂頂著」，而Chris則被告知這些造型是用來在戰爭中嚇退敵人，「你想像一下，你現在在森林裡突然看到一個人，然後用這個手指這樣拍，你就會害怕」。更令人震撼的是，村民表演了傳統的「食人」儀式，一名村民假扮屍體躺在地上，其他人則圍繞著「分食」，Chris目睹整個過程後坦言：「我希望是真的假裝」。

求偶舞蹈揭秘部落傳統文化

除了食人表演外，村民還展示了傳統的求偶舞蹈。一名村民身穿羽毛裝飾，頭頂天堂鳥羽毛，Chris了解後發現：「原來他們可以走上山，用這些帽子吸引其他年輕人求偶」。村民解釋這些舞蹈原本是在草原工作時唱歌吸引鳥類，後來演變成求偶儀式。最後還有一場「勝利舞」表演，內容涉及成人主題，令Chris尷尬地表示：「剛才的動作，我還未剪掉，不要播出」。

商業化文化體驗引發深思

整個部落體驗過程中，Alton和Chris都感受到濃厚的商業化氛圍。Chris直言：「我挺肯定，以傳統來說不是這樣的玩法」，而且所有表演都配有音響設備，「好像所有人都有點機械地做這件事」。不過兩人也理解到，沒有旅遊業這些部落可能沒有收入來源，Alton分析：「如果不是有遊客，其實他們的攤檔是不會存在的」。Chris亦認為雖然包裝化，但「對他們來說可能很重要，因為沒有這種包裝，或者沒有跟外國人合作，這個地方就沒有人認識」。

爬桿競技無安全措施險象環生

節目最後環節是當地傳統的爬桿競技，村民要爬上一根塗滿油脂的高桿取得獎金。Chris觀察後發現：「其實沒有安全措施，整個身體都是柚子的線」，而且「桿一點也不穩定」。村民們用人海戰術互相踩踏往上爬，場面相當危險，有人從高處跌下時Chris直言：「不是辛苦，是危險」。導遊透露這個活動要進行一小時，Chris無奈表示：「你一天拿不到，導遊不回家了」。

alton chris （圖片來源：ViuTV）
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alton chris （圖片來源：ViuTV）
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alton chris （圖片來源：ViuTV）
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alton chris （圖片來源：ViuTV）
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圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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