兩條友族暴走｜Alton體驗托拉查族與屍同居傳統 面對懸崖棺木嚇到腳軟
Alton體驗布吉族水上浮屋生活
在前往托拉查族之前，Alton和Chris先在布吉族村落體驗傳統織布工藝，兩人更要在湖中央的傳統浮屋過夜。這些浮屋是布吉族漁民為了方便捕魚而建造，整個屋子漂浮在湖面上，四面環水的環境令城市人Alton感到既新奇又不安。「現在外面是有真正的黑暗，真的完全沒有燈，再想一遍就會覺得自己很孤獨」，Alton坦言在漆黑湖面上過夜的心情複雜。不過翌日清晨的金黃色日出，卻令兩人讚嘆不已，Alton更形容「這裡的日出顏色好像黃昏，通常日出顏色比較淡，剛才看下去，黃金色很厲害」。
托拉查族獨特喪禮文化震撼登場
經過八小時車程後，Alton和Chris來到以獨特殯葬習俗聞名的托拉查族。這個部落相信人死後需要足夠的水牛帶領才能上天堂，因此親人會為過世者籌集水牛舉行喪禮。更令人震驚的是，在喪禮準備期間，過世者的遺體會以「病人」身份繼續留在家中與親人同住，家人會跟他們聊天、更換衣服，這段時間可能長達數月甚至數年。當地導遊直接告訴兩人：「牠的靈魂還在，但牠的臉色有點黑，因為有血，但就像睡眠狀態」，令Alton聽後表示「我有點不知所措，但我覺得這好像是我們來這裡最值得了解和觀賞的東西，但其實我也有點害怕」。
Alton面對懸崖棺木真實反應曝光
節目中最令人印象深刻的片段，是兩人參觀托拉查族的懸崖墓穴。這些棺材被吊掛在懸崖峭壁上，裡面存放著百年前的遺骨，旁邊更有栩栩如生的木偶遺像「Tau Tau」守護。面對這些真實的死者遺骨，Alton坦言心情複雜：「明明30秒前我們還在購物，然後你轉個彎，我很難轉換心情」。當導遊要求他們直視木偶的眼睛時，Alton更是感到不寒而慄，「你嘗試看著那隻眼睛，它們有眼睛，看著它們就像你有想像力，看起來很可怕」。最震撼的是參觀家族式墓穴時，棺材如舊傢俬般隨意堆疊，地上散落著煙和硬幣等祭品，Alton形容「如果用我們的觀念去看，我們會說是亂葬崗」。
托拉查族生死觀顛覆城市人想像
這次體驗令Alton對生死有了全新思考。托拉查族認為死後最重要的是「一家人齊齊整整」，無論在哪個世界都要同在一起，這種家庭觀念令Alton深受觸動。他在節目中分享個人想法：「如果我的骨灰真的火化了，我想過交給身邊一些很重要的人，然後在他去不同的旅行地方時，每個地方留一點，我覺得很棒」。面對托拉查族「百無禁忌」的生死態度，Alton感嘆「對於很多托拉查人來說，死後不怕沒有悔意，擺得漂亮也未必重要，一家人齊齊整整，才是終極王道」。
網民熱議MIRROR成員膽量大考驗
節目播出後，網民紛紛留言討論Alton的真實反應。有粉絲大讚「Alton好勇敢，換著是我早就嚇到腳軟」、「看到佢面對真屍體嘅反應好真實，無做作」。亦有網民好奇托拉查族的文化，「原來世界上有咁特別嘅民族，真係大開眼界」、「佢哋嘅生死觀好特別，值得深思」。不過也有網民表示「睇到都覺得毛管戙，Alton真係好膽大」、「我諗我去到一定即刻走人」。