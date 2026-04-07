兩條友族暴走｜Alton體驗托拉查族與屍同居傳統 面對懸崖棺木嚇到腳軟

MIRROR成員王智德（Alton）在ViuTV全新探險旅遊節目《兩條友。族暴走》中，與梁彥宗（Chris）深入印尼蘇拉威西島體驗原住民生活，竟然遇上令人毛骨悚然的托拉查族「與屍同居」傳統！從浪漫水上浮屋的溫馨日出，瞬間轉入懸崖棺木與木偶遺像的獵奇世界，Alton面對真實屍體時的震撼反應，更是引發網民熱烈討論這個神秘部落的驚人生死觀。