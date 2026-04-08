兩條友族暴走｜Alton直擊印尼「最離奇喪禮」 規模誇張過西九音樂節？

MIRROR成員Alton（王智德）與梁彥宗（Chris）在ViuTV節目《兩條友。族暴走》中深入印尼托拉查族，竟然意外發現當地一隻「SSR級水牛」身價高達40萬港幣！更令人震驚的是，兩人親身參與了一場「像嘉年華般的喪禮」，完全顛覆了港人對死亡儀式的既有認知。這場文化衝擊之旅不但讓Alton挑戰極限品嚐另類美食，更讓觀眾重新思考生死的意義。