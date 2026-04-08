兩條友族暴走｜Alton直擊印尼「最離奇喪禮」 規模誇張過西九音樂節？
Alton驚遇40萬港幣SSR級神獸水牛
在托拉查族的水牛市集中，Alton和Chris在當地導遊Yanson帶領下，親眼目睹了傳說中的「白底黑瞳藍眼」稀有水牛。這隻擁有白色毛髮、粉紅鼻子和藍色瞳孔配黑色橫線的神獸級水牛，身價竟然高達40萬港幣，足以改變一個家庭的命運。Alton在節目中驚嘆：「牠的角落和眼睛都變了顏色，牠很嗲！」當這隻珍貴水牛主動靠近並「摸我的臀部」時，Alton的反應更是令人捧腹。導遊解釋這種白化水牛對陽光極度敏感，需要特別照顧，「牠們大部分時間都睡在陰影裡」，正因為稀有程度，才能賣出天價。
托拉查族喪禮如嘉年華震撼登場
最令兩人震撼的是親身參與托拉查族的喪禮儀式，Alton直言：「現在的感覺比西九的水上音樂節還要厲害！」這場為期兩年籌備的盛大喪禮，規模龐大得像在舉辦嘉年華會，完全打破了港人對喪禮莊嚴肅穆的印象。兩人按照傳統穿上黑色民族服裝，Alton更是被導遊教導如何正確穿著男性專用的傳統裙子。入場時需要跟隨整齊有序的隊伍，男女分坐兩邊，而最特別的是家屬會向賓客派發香煙作為回禮，即使不吸煙的人也要象徵性地點燃一支。
Alton挑戰極限品嚐竹筒豬肉
在喪禮現場，Alton展現了驚人的勇氣，挑戰品嚐當地特色美食竹筒豬肉。這道菜將整隻豬放入竹筒內用鹽和香料醃製後燒烤，Alton形容：「皮、脂肪和肉的比例，脂肪佔了九成！」雖然賣相驚人，但他坦言味道出乎意料地好：「完全沒有血腥的感覺，是很香的。」除了竹筒豬肉，兩人還品嚐了西米、棕櫚酒等當地特色食物，Alton的真實反應和適應能力令觀眾印象深刻。
水牛鬥牛見血Alton直呼辛苦
喪禮的高潮是傳統水牛鬥牛儀式，兩隻水牛在稻田中激烈搏鬥，場面驚心動魄。Alton原本覺得「牠們打得挺有勢力」，但當看到水牛流血時立即改口：「一看到有血，馬上覺得有點辛苦。」這個環節讓兩人深刻體會到托拉查族文化中生死並重的哲學，Chris感慨：「牠們很能打，很痛，其實不是，牠們已流血了。」雖然對血腥場面感到不適，但兩人都尊重當地傳統，認為這是文化的一部分。
托拉查族生死觀顛覆港人認知
最令兩人感動的是托拉查族對生死的豁達態度。當地人會將逝者遺體以病人姿態留在家中數月甚至數年，直到喪禮舉行，讓家人有充分時間道別。導遊解釋：「沒有人會覺得難過，因為悲傷已經結束了，我們有時間說再見。」這種開放的態度讓喪禮變成歡樂的聚會，任何人都可以參與，「牠們舉辦喪禮儀式時已經非常接受靈魂離開了，用另一個形式跟牠們共存。」Chris深有感觸地說：「這表示牠們看生死是一種輕鬆，而這種輕鬆對牠們來說是很好的。」
網民熱議MIRROR成員文化體驗
節目播出後引發網民熱烈討論，不少觀眾讚賞Alton和Chris的勇氣和開放態度。有網民留言：「Alton真係好勇敢，咩都肯試！」、「呢個節目真係開眼界，原來世界上有咁特別嘅文化」、「兩個人嘅反應好真實，冇做作」。也有觀眾對托拉查族的生死觀感到震撼：「佢哋對死亡嘅態度真係值得我哋反思」、「原來喪禮都可以咁歡樂」。這次深度文化體驗不但展現了MIRROR成員的另一面，更讓觀眾重新思考生命的意義。