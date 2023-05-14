[email protected]為浪浪善終慘被取笑騰雞 對嘴賤義工道歉唔收貨
Alton被故意為難取出屍體
節目播出一年，突然有人於社交網爆出疑為「浪浪送行者」兩位義工阿峰和Sammi的對話錄音，對話中兩人嘲笑Alton處理屍體時非常「騰雞」，又故意為難Alton，指示他用更困難複雜的方法取出膠袋內的流浪狗屍體，對話中一把男聲表示：「最搞笑呢，係嗰隻狗呀，我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我畀把鉸剪佢，（叫佢）嚟呀，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。」
Alton被嘲「佢夾硬谷啲眼淚，好X流」
流出的對話更嘲笑Alton假喊：「佢真係格硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」Alton又被指責倒漂白水落屍體態度厭惡，「佢驚啲漂白水好熔岩咁，個Mode，你都係踩吓漂白水有屍蟲啫，X，有乜分別啫，你行幾行已經冇嘢㗎啦。嘩佢擘到大字馬，跟住烏前，拉筋咁個樣倒落去，X佢老X，驚有毒咁樣，其實都幾X肉酸㗎！」此時疑為Sammi的女聲附和，指Alton似乎怕弄髒自己，Sammi靠近時驚慌大叫，該女聲嘲諷道：「以為我要掂落佢度呀嘛！」
指責Alton怕污糟
對話中該男聲透露似乎當時故意向Alton噴水，又指責Alton怕污糟：「最搞笑真係，佢根本就覺得好污糟、好X驚。跟住最大反差係咩呢，我踎咗喺隻狗隔離噴水，好X近距離。」又形容Alton拆袋厭惡到似換屎片：「佢拆一個袋已經係好臭嘅樣，擰埋一面，跟住再慢慢拆，再擰埋一面，好似你換屎片咁嘅樣，你幫你個仔換屎片，你擰埋一面咁嘅樣呢！跟住我同大佬望住佢，（問佢）你冇嘢呀嘛？快啲啦，催X佢。」
「浪浪送行者」為取笑Alton錄音致歉
日前浪浪送行者出文，更有之後的對話截圖，當中沒有否認曾錄音取笑：「我哋係唔會否認無講過，因為呢個係確實當時嘅感覺， 而呢個錄音，只係錄咗喺當時嘅admin group，包括我同峰，只有4個人。而其中一個admin 係因為自身行為唔良好，在任浪浪送行者其間不停私約女義工，最後喺不能容忍下，被揭發。及後自行離隊。是次公開內部極其私密既錄音，司馬昭之心，路人皆見。」指流出錄音的是離隊的前拍檔。
Alton唔收貨：點為之道歉，見仁見智
說到指Alton扮喊，浪浪送行者回應中指：「我同峰對Alton 在拍攝完結後，即1月10日後，先因為見到佢嗰份真而翻看佢喺全民造星1時嘅所有片段，及佢有在YouTube上曾經分享過同其他MIRROR成員打機片段，演唱會片段，先加深咗了解到當日Alton，唔係扮喊，而係強忍緊眼淚。在此，因為錄過嘅音致歉。」就此事，昨日Alton在IG story發文：「我係話，的確係有人解釋返”時間點”嘅，但至於私下有無道歉，點為之道歉，見仁見智，唔討論。」
Alton開live回應：我係咪有特權、唔可以笑呀？
昨日Alton開live有談及事件：「有好多人討論我、企喺支持或唔支持我呢邊，用咗我用咗出發點，去咗講Alton本身係有潔癖㗎啦。大家都可能用咗本身對我嘅認識，做一個前設，然後再做任何嘅回應。咁但係，亦都有另一批人用咗我公眾人物呢個身份，就覺得，我係咪有特權、唔可以笑呀？係咪就唔可以咁樣對佢呀？我覺得大家用咗我做出發點，而我覺得係唔恰當。」
「無論做成點都好，都應該係要支持」
Alton認為焦點應回到為浪浪善終的目的：「我覺得嗰件事係好有意義，嗰件事就算唔係我做嘅，可能嗰個係老人家、陳小明張大文，甚至係黃伯，佢哋去做可能都做得好出色，可能都做得好騰雞，好多甩漏，亦都可能做得好專業，但無論做成點都好，但都應該係要鼓勵，無論做成點都好，都應該係要支持。」
Alton為事件覺得有少少唔舒服
Alton指自己點解會覺得有少少唔舒服：「係因為我好支持呢件事，我覺得大家對動物關注﹐呢件事係好有意義，我唔想有誤會。唔好抹煞咗一件好事嘅發展。我係有收到當事人嘅訊息嘅，佢係有解釋返件事嘅時間點，詳情同其他公開資訊一樣，我冇必要喺度公開回應。我希望大家快啲繼續過住開心愉快嘅生活囉，然後集氣囉，希望《勁騎》有第二季。但嗰件事係好㗎，大家唔好俾呢件事情影響到。」
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