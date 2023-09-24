Alton@MIRROR粉絲後援會突然宣佈解散 千字文狂呻：無法繼續承受精神折磨

MIRROR成員Alton（王智德）於9月21日正日生日，日前有大批粉絲替他舉行生日會之餘，其粉絲後援會更在在尖沙咀美麗華廣場中舉行生日應援展覽。不過到今日（24日），Alton粉絲後援會突然宣佈解散，更在社交平台發佈千字文狂呻近兩個月來不斷受到精神上的折磨！