Alton@MIRROR粉絲後援會突然宣佈解散 千字文狂呻：無法繼續承受精神折磨
Alton@MIRROR粉絲後援會突然宣佈解散
MIRROR成員Alton粉絲後援會今日（24日）突然在社交平台貼出解散公告，後援會成當初成立後援會是為了「貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，以及集合有熱情有才能的蛋白粉一起去處理繁重的應援工作。」雖然一直以來每次都盡力去檢討和改善，但卻一直受到各方的謾罵。他們指由8月初開始，Admin Team一直面對著「無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊」。為了後援會各位Admin成員的精神健康和Alton的未來發展著想，後援會決定在2023年9月30日正式停止營運Alton粉絲後援會。
大批粉絲留言反擊：Admin胸壓後攬自己粒仔點計？
解散公告一出，立刻引來多位Alton粉絲和MIRROR粉絲留言，雖然有部分粉絲感激粉絲後援會Admin一路而來的付出，不過更多的是對Admin團隊的批評，指後援會幹部團隊早在解散前做出多樣過火行為，現在卻企圖用「解散粉絲後援會」來淡化事件：「勁哥（Alton）回港接機時Admin胸壓後攬自己粒仔又點計？」、「辛苦你地接機個日就算德仔 開 到 聲 話 唔 駛 攬，都繼續攬住德仔又摸膊頭又掃背❤️真係好辛苦」。有粉絲們認為後援會解散得太倉促，影響粉絲們之餘又影響到Alton：「齋睇文字真係以為蛋白粉抺黑又盛，唔明點解件事發展到咁仲可以咁不負責任，只係做咗幾個月就解散，仲無啦啦解散埋我哋會籍」、「錢銀搞到唔清唔楚就潛水，問多兩句唔解釋就解散，點解可以咁無責任感」等。
Alton粉絲後援會解散千字文如下：
後援會Admin團隊長時間受到無休止的謾罵：
現任Admin Team的組建初衷是為了貢獻自己的力量去協助Alton得到最大的支持，以及集合有熱情有才能的蛋白粉一起去處理繁重的應援工作。儘管Admin Team每次都用盡全力去處理應援，但應援過程中的表現及部分安排未能盡如人意。每次盡力聆聽意見、嘗試檢討、尋求不同方法改善，得到的卻是更多謾罵，亦讓我們認為不論以任何方法去處理現狀都是徒勞無功。
從2023年8月初至今，將近2個月時間，Admin Team每日面對著無休止的嘲弄、背叛、抹黑甚至攻擊，但仍在此巨大的壓力下，強忍心中的難過，去完成生日應援這個重大任務。全因團隊不想辜負Alton與大眾對生日應援的期望，更不想讓慈善服務對象失望，這亦是團隊的責任所在。
現在已來到生日應援的尾聲，Admin Team已無法繼續承受此等精神折磨。面對無理指控及歪曲事實而作出的回應無法得到大家的信任；面對網絡攻擊卻因角色問題無法反擊，只能默默承受；昔日熱衷幫忙的helper公開割席、洩漏內部資訊；生日展覽商討過程被公開並用作指罵原因等，實在令團隊痛心疾首，無以名狀。
為了團隊的精神健康決定解散後援會：
我們和大家一樣只是普通人，會驚慌、會難過、會失望，甚至絕望，最近發生的種種，已經為團隊各成員帶來無法修復的傷害，身心受創，更影響到正職、家人及身邊朋友。為了團隊成員的精神健康、Alton的未來發展、蛋白粉圈的風氣，團隊只能懷著沉重的心情，在此正式向蛋白粉宣佈：Alton Wong International Fan Club – Admin Team將於2023年9月30日完成最後一個生日慈善項目後正式解散，AWIFC亦會相應停止營運。希望我們的離去，可以讓蛋白粉軍團恢復昔日的和平氣氛，討論的重點亦可以回到Alton身上。
如有蛋白粉有意組建新Admin團隊，請於2023年9月27日或之前電郵至 [email protected] 。
解散後的後援會會務安排：
餘下會務的安排，公佈如下：
▪️營運費用：AWIFC備用資金全數用於生日應援項目，正式完成結算後，如入不敷支，Admin Team成員將自行補貼；如幸有盈餘，將捐助慈善團體。
▪️AWIFC物資：如有慈善機構需要，會直接捐贈。
▪️付費會員安排：將以電郵方式通知會員有關安排。
▪️其他未列之事項，將於IG中公佈，如Alton Day Community Project 2023後續事宜。
早前大家對Admin Team的理性及非理性批評，團隊已全數接收。但抱歉實在有口難言，我們未能作出回應。此刻，事情已到了臨界點，從今天起團隊只會專注處理餘下的會務，請大家不要再浪費時間及精力在團隊身上，祝福大家日後安好。
感謝各位蛋白粉過往對AWIFC的支持及諒解。
再見，不再見。
出道5年半紅不黑 難得拍劇被指演技差
MIRROR成員Alton王智德自出道以來一直被稱為MIRROR「下弦」，早前難得被安排與ERROR阿Dee何啟華、李敏等人擔正出演《大誠實家》。不過當時不少網民都在討論區批評Alton演技尷尬，演技毫無進步之餘，與好戲之人李敏仲要一啲都唔夾！
網民恥笑造型似許冠英
此外，除了Alton在《大誠實家》的演技遭受到批評之外，連在劇中的爆炸長髮造型都被網民恥笑。不少網民指出Alton在劇中的造型太似大媽，令人難以入戲之餘，亦有網民直指其髮型似許冠英：「成個許冠英咁」、「個髮型真係有啲似許冠英」、「個死人大媽頭真係搞唔掂」等。
拍節目為浪浪善終慘被取笑騰雞
ViuTV去年5月播出由MIRROR成員王智德（Alton）主持的《勁騎26》，其中一集訪問駕駛電單車四出送流浪動物最後一程的「浪浪送行者」，當時Alton親身上陣處理流浪動物屍體。「浪浪送行者」拍攝後出帖文表示感動：「平時會怕污糟嘅Alton，去到求助現場時候係完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。」不過早前網上卻流傳兩名「浪浪送行者」負責人背後取笑Alton的對話，Alton也先後在IG Story及開live回應事件。
Alton被故意為難取出屍體
節目播出一年，突然有人於社交網爆出疑為「浪浪送行者」兩位義工阿峰和Sammi的對話錄音，對話中兩人嘲笑Alton處理屍體時非常「騰雞」，又故意為難Alton，指示他用更困難複雜的方法取出膠袋內的流浪狗屍體，對話中一把男聲表示：「最搞笑呢，係嗰隻狗呀，我哋拎咗隻狗上會所呀嘛，我畀把鉸剪佢，（叫佢）嚟呀，拆開佢呀。嘩！佢老X驚到呀！直情將隻腳離隻狗三尺遠，跟住將個身烏前，鬨埋去剪索帶拎出嚟。跟住我其實唔教佢，我冇直接叫佢剪爛個袋，我要佢慢慢拎返出嚟。」
Alton被嘲「佢夾硬谷啲眼淚，好X流」
流出的對話更嘲笑Alton假喊：「佢真係格硬谷出嚟啲眼淚，好X流。」Alton又被指責倒漂白水落屍體態度厭惡，「佢驚啲漂白水好熔岩咁，個Mode，你都係踩吓漂白水有屍蟲啫，X，有乜分別啫，你行幾行已經冇嘢㗎啦。嘩佢擘到大字馬，跟住烏前，拉筋咁個樣倒落去，X佢老X，驚有毒咁樣，其實都幾X肉酸㗎！」此時疑為Sammi的女聲附和，指Alton似乎怕弄髒自己，Sammi靠近時驚慌大叫，該女聲嘲諷道：「以為我要掂落佢度呀嘛！」
指責Alton怕污糟
對話中該男聲透露似乎當時故意向Alton噴水，又指責Alton怕污糟：「最搞笑真係，佢根本就覺得好污糟、好X驚。跟住最大反差係咩呢，我踎咗喺隻狗隔離噴水，好X近距離。」又形容Alton拆袋厭惡到似換屎片：「佢拆一個袋已經係好臭嘅樣，擰埋一面，跟住再慢慢拆，再擰埋一面，好似你換屎片咁嘅樣，你幫你個仔換屎片，你擰埋一面咁嘅樣呢！跟住我同大佬望住佢，（問佢）你冇嘢呀嘛？快啲啦，催X佢。」
「浪浪送行者」為取笑Alton錄音致歉
日前浪浪送行者出文，更有之後的對話截圖，當中沒有否認曾錄音取笑：「我哋係唔會否認無講過，因為呢個係確實當時嘅感覺， 而呢個錄音，只係錄咗喺當時嘅admin group，包括我同峰，只有4個人。而其中一個admin 係因為自身行為唔良好，在任浪浪送行者其間不停私約女義工，最後喺不能容忍下，被揭發。及後自行離隊。是次公開內部極其私密既錄音，司馬昭之心，路人皆見。」指流出錄音的是離隊的前拍檔。
Alton唔收貨：點為之道歉，見仁見智
說到指Alton扮喊，浪浪送行者回應中指：「我同峰對Alton 在拍攝完結後，即1月10日後，先因為見到佢嗰份真而翻看佢喺全民造星1時嘅所有片段，及佢有在YouTube上曾經分享過同其他MIRROR成員打機片段，演唱會片段，先加深咗了解到當日Alton，唔係扮喊，而係強忍緊眼淚。在此，因為錄過嘅音致歉。」就此事，昨日Alton在IG story發文：「我係話，的確係有人解釋返”時間點”嘅，但至於私下有無道歉，點為之道歉，見仁見智，唔討論。」
Alton開live回應：我係咪有特權、唔可以笑呀？
昨日Alton開live有談及事件：「有好多人討論我、企喺支持或唔支持我呢邊，用咗我用咗出發點，去咗講Alton本身係有潔癖㗎啦。大家都可能用咗本身對我嘅認識，做一個前設，然後再做任何嘅回應。咁但係，亦都有另一批人用咗我公眾人物呢個身份，就覺得，我係咪有特權、唔可以笑呀？係咪就唔可以咁樣對佢呀？我覺得大家用咗我做出發點，而我覺得係唔恰當。」
「無論做成點都好，都應該係要支持」
Alton認為焦點應回到為浪浪善終的目的：「我覺得嗰件事係好有意義，嗰件事就算唔係我做嘅，可能嗰個係老人家、陳小明張大文，甚至係黃伯，佢哋去做可能都做得好出色，可能都做得好騰雞，好多甩漏，亦都可能做得好專業，但無論做成點都好，但都應該係要鼓勵，無論做成點都好，都應該係要支持。」
Alton為事件覺得有少少唔舒服
Alton指自己點解會覺得有少少唔舒服：「係因為我好支持呢件事，我覺得大家對動物關注﹐呢件事係好有意義，我唔想有誤會。唔好抹煞咗一件好事嘅發展。我係有收到當事人嘅訊息嘅，佢係有解釋返件事嘅時間點，詳情同其他公開資訊一樣，我冇必要喺度公開回應。我希望大家快啲繼續過住開心愉快嘅生活囉，然後集氣囉，希望《勁騎》有第二季。但嗰件事係好㗎，大家唔好俾呢件事情影響到。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！