餅碎Angela財來自有方 住西半山豪宅拎60萬手袋 晒超豪遊艇過闊太生活

當年的Cookies由9個女仔組成，最後變成4餅Stephy鄧麗欣、傅穎、Kary吳雨霏與Miki楊愛瑾，被foul的成員各散東西紛紛淡出幕前，只有Angela區文詩多年來做紙上明星，在娛樂圈完全冇代表作，但卻愈撈愈掂。Angela唔止住半山豪宅出入揸靚車，周身名牌排場勁，最近仲不時晒豪華遊艇的奢華生活，絕對是Cookies中的超級富婆！

撰文：東方新地 圖片：Angela IG、東方新地