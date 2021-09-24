餅碎Angela財來自有方 住西半山豪宅拎60萬手袋 晒超豪遊艇過闊太生活
當年的Cookies由9個女仔組成，最後變成4餅Stephy鄧麗欣、傅穎、Kary吳雨霏與Miki楊愛瑾，被foul的成員各散東西紛紛淡出幕前，只有Angela區文詩多年來做紙上明星，在娛樂圈完全冇代表作，但卻愈撈愈掂。Angela唔止住半山豪宅出入揸靚車，周身名牌排場勁，最近仲不時晒豪華遊艇的奢華生活，絕對是Cookies中的超級富婆！
撰文：東方新地 圖片：Angela IG、東方新地
Angela自稱係BoatLovers
現年38歲的Angela生活比起不少前Cookies成員還要富貴得多，她除了早已有樓揸手，並自住西半山過千呎頂層連天台的年豐園單位，更以保時捷跑車代步和擁有多個Hermès手袋。近日，Angela不時晒出超豪遊艇的照片，更自稱是#BoatLovers，過住極奢華的富婆生活。
靠黐姊妹Keep住曝光率
Angela在03年4月被唱片公司淘汰而離開Cookies，多年來她與楊愛瑾、吳雨霏和鄧麗欣的感情都相當要好，更因多次在公開場合主動提及Cookies四位成員而被指愛抽水，甚至被網民封為「茶水間KOL」、「Cookies回應專員」及「著名知情人士」等稱號。
收入來源存疑
Angela星運比幾位好姊妹差，亦冇Kary同Miki冇好命，嫁入豪門有老公養，至今仍是單身，自從離開Cookies後，Angela曾到香港電台做DJ，又在Youtube頻道拍一輯十集煮食片，相信過去的工作並不足以令Angela致富。
27歲上車手持物業遍港日
近年Angela未有透露自己有什麼工作，從事甚麼行業？但27歲成為業主的她，30歲已經有兩層樓在手，15年更到東京花了約六、七十萬元港幣買入二百多呎單位放租投資。19年5月Angela以3,380萬元購入西半山年豐園，一個實用面積1,194方呎頂層連天台單位及車位。在其社交網可看到Angela每日的生活都非常寫意，以吃喝玩樂為主，真是財來自有方！