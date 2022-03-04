Angelababy回復單身後首個生日派對 精靈裝扮真面目嚇親網民
3於15年10月舉行世紀婚禮的黃曉明和Angelababy（楊穎）於2022年1月28日二人透過社交網公布離婚消息﹗事隔剛剛一個月，2月28日正值Angelababy的33歲生日，老友楊冪、倪妮以及張大大等亦有公開送祝福。
楊冪曬「合照」送祝福
Angelababy在離婚之後，感覺上反而更加活躍於社交網站，今年的生日雖然失去了老公的陪伴，好在都有一班老友隔空送暖。楊冪於28日0時0分準時在微博分享了Angelababy與身處屏幕中自己的合照，並寫道：「留言：「楊老師生日快樂！今天你最好看，愛你。」另外兩位好友倪妮及張大大亦有卜難於正日向Angelababy送上祝福，非常窩心！
扮精靈開Party
Angelababy原來有搞生日Party，當日佢仲化身成為小仙子，染了一頭金髮，再配上一雙透明翅膀，加上現場在一片綠油油的草地、幽美的湖邊，的確好似置身於一個仙境一樣！不過在其工作室的花絮片段中就透露二未經「修飾」的實況，只見Angelababy胸骨凸出，有點皮包骨的情況，不少粉絲都大感心酸，表示「太瘦了」，更呼籲Angelababy吃多一點！
素顏「浴照」
其實在Angelababy生日之前，她都曾經在微博分享過自己的素頻大頭相，當時身在浴室大鏡前的她非常大方以素顏大頭自拍居家Look，只見33歲的她皮膚白晰保養得宜，不過就失手曝光了自己的黑眼圈，略帶幾分憔悴。雖然baby似有失手，但佢一班粉絲都有讚無彈，紛紛留言讚美，甚至有人寫道「沒有人可以拒紹Angelababy的臉」、「我老婆就是美」等。
發聲明共同撫養兒子
其後黃曉明及Angelababy分別透過其工作室發表聲明，內容大致是離婚後二人仍是家人，未來會共同撫養兒子﹗並表示雙方都不會再作回應﹗
常見問題
Angelababy回復單身後首個生日如何度過?
Angelababy有一班老友隔空送暖，於正日向她送上祝福，而Angelababy於正日之前分享過自己的素顏照…詳情請看
Angelababy與黃曉明離婚聲明中有提及孩子嗎?
Angelababy與黃曉明發聲明會共同撫養兒子，而在社交平台卻只用了12個字交待…詳情請看