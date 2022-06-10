33歲Angelababy被揶揄整容「十年後臉會塌」 期限已到素顏相證明靚過之前？

現時33歲的Angelababy整容的討論由出道至今仍然冇停過，14歲出道至今十九年間不時傳出各種「變面」、「進化」的傳聞，近日一段她十年前的訪問被翻出，面對網民留言指「十年後她的臉就會塌下來」﹐她當年霸氣回應：「我怕你說甚麼？那就十年後見吧！」這句轉眼就過了十年，當然Angelababy的面沒有塌，反而越變越靚。