angelababy 整容

33歲Angelababy被揶揄整容「十年後臉會塌」 期限已到素顏相證明靚過之前？

最新娛聞
東方新地

廣告

現時33歲的Angelababy整容的討論由出道至今仍然冇停過，14歲出道至今十九年間不時傳出各種「變面」、「進化」的傳聞，近日一段她十年前的訪問被翻出，面對網民留言指「十年後她的臉就會塌下來」﹐她當年霸氣回應：「我怕你說甚麼？那就十年後見吧！」這句轉眼就過了十年，當然Angelababy的面沒有塌，反而越變越靚。

angelababy 整容 Angelababy出道至今19年，整容的傳聞講足咁耐。10年佢曾經霸氣回應：「我怕你甚麼？那就十年後見吧！」
Angelababy出道至今接近二十年，整容的傳聞講足咁耐。10年佢曾經霸氣回應：「我怕你甚麼？那就十年後見吧！」（圖片來源：[email protected]

Angelababy霸氣一句「那就十年後見吧！」反擊網民狠批「塊面就塌」

Angelababy樣貌越變越靚，出道至今一直被人討論曾否整容。對於「整容」傳聞Angelababy向來少作回應，不過近日有網民翻出她十年前接受內地媒體的訪問，訪問中有網民狠批「十年後她的臉就會塌下來」，當時她霸氣回應：「我沒有挨那一刀，我怕你說甚麼？那就十年後見吧！」十年過去Angelababy的臉當然沒有塌，反而越變越靚，用行動反擊了當年的惡意留言。

angelababy 整容 Angelababy一句「十年彼見吧！」打臉網上酸民，不單止塊面冇塌仲越變越靚。
Angelababy一句「十年後見吧！」打臉網上酸民，不單止塊面冇塌仲越變越靚。（圖片來源：[email protected]
angelababy 整容 Angelababy十年前接受內地媒體訪問時霸氣回應整容傳聞。
Angelababy十年前接受內地媒體訪問時霸氣回應整容傳聞。（圖片來源：微博＠伊麗莎白骨精啊）

33歲Angelababy離婚後更精彩 扮精靈開P

Angelababy於2015年舉行世紀婚禮與黃曉明拉埋天窗，不過婚姻維持了未夠7年，今年初宣布二人離婚，消息轟動娛圈。不過現年33歲的Angelababy離婚後生活更精彩，2月自己搞生日Party仲cosplay小仙子，當時工作室的花絮片段中就透露二未經「修飾」的實況，見Angelababy瘦到皮包骨令粉絲心痛表示「太瘦了」，仲叫Angelababy吃多一點！

angelababy 整容 Angelababy
執靚咗係咁。（圖片來源：[email protected]
angelababy 整容 Angelababy 皮包骨令人心痛。
原汁原味係咁。（圖片來源：楊穎工作室微博）

2015年曾於北京接受面部鑑定

Angelababy整容傳聞講足咁多年，回帶到2105年，她根據北京市朝陽區人民法院主審法官及代理律師的建議，到醫療機構進行面部鑑定。經整形專家祁佐良鑑定過後，證實Angelababy的雙眼皮、眼角和口腔正常，並無切口痕跡。不過做完鑑定一年半後，該名醫生指當初Angelababy的「醫療美容鑑定」是傳媒的宣傳用語，實際上，Baby並非是做鑑定，只是掛號做了醫療美容的諮詢而已，對於Angelababy曾否整容仍然不置可否。

angelababy 整容 2015年Angelababy素顏上陣接受整形醫生的面部鑑定，指沒有切口痕跡。
2015年Angelababy素顏上陣接受整形醫生的面部鑑定，指沒有切口痕跡。（圖片來源：愛奇藝影片截圖）
angelababy 整容 不過做完鑑定一年半後，該醫生指Angelababy只是掛號做了醫療美容諮詢。
不過做完鑑定一年半後，該醫生指Angelababy只是掛號做了醫療美容諮詢。（圖片來源：愛奇藝影片截圖）

Angelababy po素顏相獲網民力讚

雖然Angelababy整容傳聞從未停過，不過精緻的容貌為她吸納了很多忠實fans）年初她在微博貼素顏相，寫道：「2022.2.22 適合原相機」相中見她雙眼周圍現皺紋，又有一點小色斑，但依然不影響她的美貌，讓大家見到她的「真面目」。

angelababy 整容 Angelababy年初po素顏照，雖然有小瑕疵，但不影響她的美貌。
Angelababy年初po素顏照，雖然有小瑕疵，但不影響她的美貌。（圖片來源：Angelababy微博）
angelababy 整容 呢個先係Angelababy真面目！
呢個先係Angelababy真面目！（圖片來源：Angelababy微博）

Angelababy箍牙改寫一生 力證自己冇整容

angelababy 整容 明星箍牙
少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」（圖片來源：新傳媒資料庫）

Angelababy多年來捍衛自己靚容冇整容，全靠箍牙改寫一生令樣貌直上女神級，有網民曾翻出她少女時期的相片，「哨牙妹」的形象與現在相距甚遠，只能嘆一句「女大十八變」。

少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」

angelababy 整容 明星箍牙
少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」（圖片來源：新傳媒資料庫）
angelababy 整容 少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」
少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」，與現在女神級樣貌相距甚遠。（圖片來源：（圖片來源：新傳媒資料庫））

即睇箍牙後靚樣變化：

angelababy 整容 2009年。
2009年。（圖片來源：[email protected]
angelababy 整容 明星箍牙
牙齒矯正後變得更加迷人（圖片來源：Angelababy微博）
angelababy 整容 明星箍牙
成功奪得一眾宅男的喜愛（圖片來源：Angelababy微博）

Angelababy 經典寫真女神

點都好，講到寫真鼻祖，點可以唔提Angelababy，Baby深明自己輸兩球先天缺憾，出道首本寫真以日系少女，高貴嫵媚風格，避重就輕，成功俘虜不少男士。首本寫真彈起之後，立馬告別寫真界，北上發展，越撈越紅。

angelababy 整容 寫真女神
（圖片來源：新傳媒資料庫）
angelababy 整容 寫真女神
（圖片來源：新傳媒資料庫）
angelababy 整容 寫真女神
（圖片來源：新傳媒資料庫）
angelababy 整容 寫真
（圖片來源：新傳媒資料庫）
angelababy 整容 寫真
（圖片來源：新傳媒資料庫）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、Angelababy微博、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 