33歲Angelababy被揶揄整容「十年後臉會塌」 期限已到素顏相證明靚過之前？
Angelababy霸氣一句「那就十年後見吧！」反擊網民狠批「塊面就塌」
Angelababy樣貌越變越靚，出道至今一直被人討論曾否整容。對於「整容」傳聞Angelababy向來少作回應，不過近日有網民翻出她十年前接受內地媒體的訪問，訪問中有網民狠批「十年後她的臉就會塌下來」，當時她霸氣回應：「我沒有挨那一刀，我怕你說甚麼？那就十年後見吧！」十年過去Angelababy的臉當然沒有塌，反而越變越靚，用行動反擊了當年的惡意留言。
33歲Angelababy離婚後更精彩 扮精靈開P
Angelababy於2015年舉行世紀婚禮與黃曉明拉埋天窗，不過婚姻維持了未夠7年，今年初宣布二人離婚，消息轟動娛圈。不過現年33歲的Angelababy離婚後生活更精彩，2月自己搞生日Party仲cosplay小仙子，當時工作室的花絮片段中就透露二未經「修飾」的實況，見Angelababy瘦到皮包骨令粉絲心痛表示「太瘦了」，仲叫Angelababy吃多一點！
2015年曾於北京接受面部鑑定
Angelababy整容傳聞講足咁多年，回帶到2105年，她根據北京市朝陽區人民法院主審法官及代理律師的建議，到醫療機構進行面部鑑定。經整形專家祁佐良鑑定過後，證實Angelababy的雙眼皮、眼角和口腔正常，並無切口痕跡。不過做完鑑定一年半後，該名醫生指當初Angelababy的「醫療美容鑑定」是傳媒的宣傳用語，實際上，Baby並非是做鑑定，只是掛號做了醫療美容的諮詢而已，對於Angelababy曾否整容仍然不置可否。
Angelababy po素顏相獲網民力讚
雖然Angelababy整容傳聞從未停過，不過精緻的容貌為她吸納了很多忠實fans）年初她在微博貼素顏相，寫道：「2022.2.22 適合原相機」相中見她雙眼周圍現皺紋，又有一點小色斑，但依然不影響她的美貌，讓大家見到她的「真面目」。
Angelababy箍牙改寫一生 力證自己冇整容
Angelababy多年來捍衛自己靚容冇整容，全靠箍牙改寫一生令樣貌直上女神級，有網民曾翻出她少女時期的相片，「哨牙妹」的形象與現在相距甚遠，只能嘆一句「女大十八變」。
少女時期的Angelababy是一位「哨牙妹」
即睇箍牙後靚樣變化：
Angelababy 經典寫真女神
點都好，講到寫真鼻祖，點可以唔提Angelababy，Baby深明自己輸兩球先天缺憾，出道首本寫真以日系少女，高貴嫵媚風格，避重就輕，成功俘虜不少男士。首本寫真彈起之後，立馬告別寫真界，北上發展，越撈越紅。
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