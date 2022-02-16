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Angelababy扮學生妹惹網友負評：很有違和感！ 盤點9位獲正評學生妹造型藝人

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上月公布了和黃曉明離婚的消息，Angelababy（楊穎）近日已投入新劇《暮色心約》，劇中的學生妹Look在網上引起熱討， 本月28日踏入33歲的Angelababy，慘被網友狠批：「都當媽了，演這種角色很有違和感」！

Angelababy 被插瞪眼式演技

Angelababy近日正為新劇《暮色心約》開工，對手是內地小生任嘉倫，在被粉絲拍到的工作照中，可以見到她換上紮著馬尾的高中生校服造型，卻引來不少網友狠批，指她已年過三十，並已為人母，不再適合演這種學生妹角色。

同前夫黃曉明育有一子的Angelababy，將在本月28日踏入33歲。（圖片來源：微博圖片）
同前夫黃曉明育有一子的Angelababy，將在本月28日踏入33歲。（圖片來源：微博圖片）
在新劇《暮色心約》中，Angelababy有一個著紅藍色格仔裙的學生妹造型，未知是否回憶鏡頭。（圖片來源：微博圖片）
Angelababy在新劇《暮色心約》中其一個造型，是著紅藍色格仔裙扮學生妹，未知是否回憶鏡頭。（圖片來源：微博圖片）

除了批評造型外，也有網友批評Angelababy的演技，指她在拍劇時只有瞪大眼這一種表情，非常單一，毫無演技可言。但亦有網友力撐Angelababy仍然少女感十足，演繹學生妹角色零違和感，沒必要牽扯到年齡和演技上。

有網友批評Angelababy只會瞪大眼演戲。（圖片來源：微博圖片）
有網友批評Angelababy只會瞪大眼演戲。（圖片來源：微博圖片）
其實Angalababy都有閉眼發怒的表情。（圖片來源：微博圖片）
其實Angalababy都有閉眼發怒的表情。（圖片來源：微博圖片）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

同場加映：盤點那些年9位學生妹女神

33歲人母Angelababy扮學生妹惹來負評，圈中不少女藝人曾以超齡學生妹登場，當中不乏年過三十及為人母的，仍然獲讚毫無違和感，睇睇獲正評的學生妹女神﹗

1/林明禎

31歲大馬女神林明禎最近為ERROR成員193郭嘉駿新歌《再次Puppy Love》擔任MV女主角，大玩校園戀愛，實情係變態師生戀，不過大家睇MV都係想睇林明禎，其學生妹Look獲網友大讚非常可愛！

193 林明禎 90後集體回憶
林明禎在MV中拒絕193邀請加入中文學會，扁嘴扮嬲都可愛過人！（圖片來源：《再次Puppy Love》MV截圖）
大量林明禎大頭可愛鏡頭﹗（圖片來源：IG＠minchen333）
MV中有大量林明禎大頭可愛鏡頭！（圖片來源：IG＠minchen333）

2/孫慧雪

39歲孫慧雪去年首次當上電影《愛還記得》的女主角，曾在IG分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。

孫慧雪
孫慧雪曾在IG分享學生妹造型照，相中的阿雪紮起頭髮，確實青春可人。（圖片來源：[email protected]
孫慧雪 學生妹
獲網友力讚：「 毫無違和感！」（圖片來源：[email protected]

3/湯怡

曾被封「少女黎姿」的湯怡，經常被讚好有鄰家女孩感覺，2018年她在電影《某日某月》中首次擔任第一女主角，當時30歲的湯怡扮演學生妹被讚毫無違和感，仲同靚仔原島大地有唔少對手戲！

湯怡的學生妹造型獲讚超清純！現在她已升呢做幸福人妻兼人母。（圖片來源：IG@yuenkaka）
湯怡的學生妹造型獲讚超清純！現在她已升呢做幸福人妻兼人母。（圖片來源：[email protected]
《某日某月》首次做女主角，同原島大地演學生情侶。（圖片來源：IG@yuenkaka）
《某日某月》首次做女主角，同原島大地演學生情侶。（圖片來源：[email protected]

4/郭柏妍

24歲郭柏妍（Rosita）早前在無綫劇《青春不要臉》以陽光學生妹造型快閃登場，回眸一笑令人留下驚艷印象，成功引起網民熱議，大讚她「好有初戀Feel」、「好pure好true」、「好有仙氣」等。

近鏡影埋去郭柏妍都充滿仙氣。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
近鏡影埋去郭柏妍都充滿仙氣。（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢幕回眸一笑好有初戀嘅感覺！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
呢幕回眸一笑好有初戀嘅感覺！（圖片來源：《青春不要臉》截圖）
又同余德丞合照。（圖片來源：IG@rositakpyy）
又以學生妹造型同余德丞合照。（圖片來源：[email protected]

5/麥明詩 6/ 馮盈盈

麥明詩同馮盈盈兩位港姐冠軍無獨有偶，曾被人讚「貼地」，兩人主持嘅《#後生仔傾吓偈》時曾經齊齊換上校服出鏡，真係別有一番魅力，被讚毫無違和感！

點只麥明詩 馮盈盈？ 學生妹女神大比拼
麥明詩和馮盈盈都是港姐冠軍。（圖片來源：[email protected]
點只麥明詩 馮盈盈？ 學生妹女神大比拼
兩人齊齊扮學生，獲讚別有一番魅力。（圖片來源：[email protected]

7/何依婷

2017年香港小姐亞軍何依婷主持兒童節目《Think Big Family》時，都試過著住校服扮學生妹，獲網友大讚完全無任何違和感，更清純過蒸餾水，少女味極濃！

著上紅色外套加灰裙子的何依婷，又靚又pure！（圖片來源：《Think Big Family》截圖）
著上紅色外套加灰裙子的何依婷，又靚又pure！（圖片來源：《Think Big Family》截圖）
何依婷在節目中不時展露煞食的甜美笑容，獲讚仙氣逼人！（圖片來源：IG@reginahyt）
何依婷在節目中不時展露煞食的甜美笑容，獲讚仙氣逼人！（圖片來源：[email protected]

8/李佳芯

李佳芯（Ali）在大受歡迎的《踩過界》其中一集，試過有一幕著住灰色校服、紥起馬尾，扮演一個領袖生，清純氣質即場出晒嚟，難怪趙永洪都大讚佢純過蒸餾水！

點只麥明詩 馮盈盈？ 學生妹女神大比拼
即使已三字頭，但Ali扮學生妹都完全冇違和感！（圖片來源：《踩過界》截圖）
點只麥明詩 馮盈盈？ 學生妹女神大比拼
皮膚同中學生一樣咁白滑。（圖片來源：《踩過界》截圖）
點只麥明詩 馮盈盈？ 學生妹女神大比拼
獲網大讚零違和感！（圖片來源：《踩過界》截圖）

9/王敏奕

王敏奕（Venus）主演的青春電影《初戀日記：賤男蜜擾》上映時，曾頻頻喺社交網晒出「學生妹」劇照，有啲穿起校服展示pure一面，又著體育衫Show性感長腿，張張都影到好似寫真咁，認真令人流鼻血！

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王敏奕坦言好彩自己無Baby Fat，都覺得甚爲滿意效果。（圖片來源：微博@王敏奕Venus）
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但係就話當時男友現在老公的曾國祥探班時，見到佢個索Look都「沒反應」。（圖片來源：[email protected]
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王敏奕仲爆曾國祥對事業型女性戀愛導師Look反應較大，話接受唔到！（圖片來源：[email protected]

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Angelababy為何扮學生?

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有那位女明星年過三十曾扮學生妹?

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撰文：東方新地圖片來源：微博@Angelababy

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