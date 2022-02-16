Angelababy扮學生妹惹網友負評：很有違和感！ 盤點9位獲正評學生妹造型藝人
Angelababy 被插瞪眼式演技
Angelababy近日正為新劇《暮色心約》開工，對手是內地小生任嘉倫，在被粉絲拍到的工作照中，可以見到她換上紮著馬尾的高中生校服造型，卻引來不少網友狠批，指她已年過三十，並已為人母，不再適合演這種學生妹角色。
除了批評造型外，也有網友批評Angelababy的演技，指她在拍劇時只有瞪大眼這一種表情，非常單一，毫無演技可言。但亦有網友力撐Angelababy仍然少女感十足，演繹學生妹角色零違和感，沒必要牽扯到年齡和演技上。
同場加映：盤點那些年9位學生妹女神
33歲人母Angelababy扮學生妹惹來負評，圈中不少女藝人曾以超齡學生妹登場，當中不乏年過三十及為人母的，仍然獲讚毫無違和感，睇睇獲正評的學生妹女神﹗
1/林明禎
31歲大馬女神林明禎最近為ERROR成員193郭嘉駿新歌《再次Puppy Love》擔任MV女主角，大玩校園戀愛，實情係變態師生戀，不過大家睇MV都係想睇林明禎，其學生妹Look獲網友大讚非常可愛！
2/孫慧雪
39歲孫慧雪去年首次當上電影《愛還記得》的女主角，曾在IG分享電影中學生妹造型照，並留言：「扮學生需要好大勇氣，千祈唔好鬧我」。相中的阿雪束馬尾，確實青春可人，更引起網民熱議，紛紛留言力讚：「真係無敵，毫無違和感」、「雪雪仲似學生過啲真學生」、「妳都算勁，依然有100%學生妹feel」等等。
3/湯怡
曾被封「少女黎姿」的湯怡，經常被讚好有鄰家女孩感覺，2018年她在電影《某日某月》中首次擔任第一女主角，當時30歲的湯怡扮演學生妹被讚毫無違和感，仲同靚仔原島大地有唔少對手戲！
4/郭柏妍
24歲郭柏妍（Rosita）早前在無綫劇《青春不要臉》以陽光學生妹造型快閃登場，回眸一笑令人留下驚艷印象，成功引起網民熱議，大讚她「好有初戀Feel」、「好pure好true」、「好有仙氣」等。
5/麥明詩 6/ 馮盈盈
麥明詩同馮盈盈兩位港姐冠軍無獨有偶，曾被人讚「貼地」，兩人主持嘅《#後生仔傾吓偈》時曾經齊齊換上校服出鏡，真係別有一番魅力，被讚毫無違和感！
7/何依婷
2017年香港小姐亞軍何依婷主持兒童節目《Think Big Family》時，都試過著住校服扮學生妹，獲網友大讚完全無任何違和感，更清純過蒸餾水，少女味極濃！
8/李佳芯
李佳芯（Ali）在大受歡迎的《踩過界》其中一集，試過有一幕著住灰色校服、紥起馬尾，扮演一個領袖生，清純氣質即場出晒嚟，難怪趙永洪都大讚佢純過蒸餾水！
9/王敏奕
王敏奕（Venus）主演的青春電影《初戀日記：賤男蜜擾》上映時，曾頻頻喺社交網晒出「學生妹」劇照，有啲穿起校服展示pure一面，又著體育衫Show性感長腿，張張都影到好似寫真咁，認真令人流鼻血！
常見問題
Angelababy為何扮學生?
Angelababy近日開拍新劇《暮色心約》，被粉絲拍到她的工作照，照片中她穿著一身…即睇詳情
有那位女明星年過三十曾扮學生妹?
不得不提39歲的孫慧雪去年首次當上電影女主角，曾經在IG分享電影中的角色造型…即睇詳情