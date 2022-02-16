Angelababy扮學生妹惹網友負評：很有違和感！ 盤點9位獲正評學生妹造型藝人

上月公布了和黃曉明離婚的消息，Angelababy（楊穎）近日已投入新劇《暮色心約》，劇中的學生妹Look在網上引起熱討， 本月28日踏入33歲的Angelababy，慘被網友狠批：「都當媽了，演這種角色很有違和感」！