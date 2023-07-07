34歲Angelababy公開新一輯法國寫真照 疑P圖過度門框窗框全歪掉

現年34歲的Angelababy（楊穎）近年在內地發展得順風順水，成功躋身內地娛樂圈中的「頂流」女演員之一，除了個人微博吸引過億粉絲追蹤之外，其個人工作室微博亦有超過145萬名粉絲，一舉一動都備受外界關注。昨日（6日）Baby公開早前在法國巴黎出席活動時的照片，卻被眼尖網民發現照片入面的窗門框嚴重變形，踢爆她P圖P得太過火！