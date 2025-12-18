36歲Angelababy近況曝光驚艷網民 重回顛峰夢回模特時期
Angelababy煙燻妝重現混血濃顏風 網民誤當仿妝作品
Angelababy在社交網站上載動態照片並寫上「Hi✌🏻！冬天❄️😉」，照片中的她採用冷灰色煙燻眼影、野生眉與裸色唇釉，搭配低像素濾鏡，精準復刻了2000年代標誌性的「羽翼睫毛」效果。這套妝容配上毛毛帽及毛毛頸巾，向鏡頭擺出多個pose，瞬間喚起網民對她模特時期的回憶。網友曬出Angelababy的早期生圖後發現兩者容顏高度一致，甚至有博主也誤以為這是她的仿妝作品。
十年容貌零變化 網民驚嘆時光倒流
網民紛紛留言大讚她的不老神話，「媽呀，今夕是何年，完全沒變啊老婆，美超標了」、「啊啊啊誰分得清這是早期還是現在」、「姐姐好有早期感覺，這個妝造美翻了」、「今年到底多大」、「混血baby回來了」等讚美聲不絕於耳。更有網民直接質疑「這決定不是早期的嗎」，足見其容貌保養得宜程度令人咋舌。粉絲更對比Angelababy與2014年參加內地綜藝《奔跑吧》的畫面，驚歎其十年未變的骨相。
中德混血優勢盡顯 洋娃娃美貌成美妝範本
作為中德混血的Angelababy，模特出道時期的日系甜心風格至今仍是內地美妝教程範本，她那少女感與亮瞳效果更被讚「洋娃娃」。早年以模特兒身份入行的她，憑著甜美外貌吸引無數網民關注，被封「𡃁模始祖」，其混血濃顏風更是無數女生仿效的對象。如今36歲的她依然能夠輕鬆駕馭當年的經典造型，足證其天生麗質的優勢。
整容爭議曾困擾多年 醫療鑑定證清白
值得一提的是，2014年曾有網民質疑Angelababy的娃娃臉消失疑似整容，但她解釋是因為矯正了牙齒，更表示「美是有雙面性的」。為了回應質疑，2015年Angelababy在媒體與公證員的陪同下，前往醫療機構進行了全面的面部鑑定，從而打破了整容爭議。如今這組近照再次證明她的天然美貌確實經得起時間考驗。
離婚後獨力湊仔 事業家庭兩兼顧展現堅強
Angelababy與內地小生黃曉明於2015年舉行世紀婚禮，不過二人於2022年結束7年婚姻。成為單親媽媽的她一直獨力湊囝囝「小海綿」，事業家庭兩兼顧，展現出堅強的一面。如今她能夠在繁忙的工作和育兒生活中依然保持如此狀態，更是令人佩服其自律和毅力。網民對她這次的美照反應熱烈，紛紛表示「寶寶，這個好有早期的味道！你跟20出頭有啥區別」、「太牛了 回歸千禧時代」、「我天太美了baby，完全有早期的感覺了啊 女神級別」。