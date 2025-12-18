36歲Angelababy近況曝光驚艷網民 重回顛峰夢回模特時期

36歲Angelababy近日在社交平台曬出一組煙燻妝自拍照，竟然引發網民集體驚呼「時光倒流」！這位離婚後獨力湊仔的單親媽媽，憑著一套復古妝容重現昔日「𡃁模始祖」風采，網民對比她早期走秀生圖後更是震撼不已，直言「2025年的她與早期毫無區別」，甚至有人誤以為是仿妝作品。