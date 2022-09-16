Angelababy話戒唔戒 玩狼人殺扯煙被偷拍 網民：一睇就知係老手

Angelababy自年初宣布與黃曉明正式離婚，結束6年半婚姻，花邊新聞未停過，其私生活受到高度關注。日前微博瘋傳了一條Angelababy盤腿而坐、正在吞雲吐霧的視頻，畫面中看到Angelababy扯煙手勢非常熟練，曾公開話戒煙多年的她，原來得個講字。