Angelababy話戒唔戒 玩狼人殺扯煙被偷拍 網民：一睇就知係老手
Angelababy全沒察覺被偷拍
33歲的Angelababy楊穎擁有天使般的外表，但原來很年輕時已經加入煙民行列，過去不止一次被拍到公開抽煙，早前Angelababy再次失守，有人公開了她吞雲吐霧的視頻並放上微博，影片中的她淡妝上陣，與一班人在玩狼人殺，而Angelababy玩得非常投入，完全沒有發現自己已成為偷拍目標。
扯煙手勢非常老練
視頻中的Angelababy身穿五分袖黑白撞色Tee，打扮非常青春，見她坐得好率性，把伋腿盤起，一隻手托住，另一隻手則拿著煙，熟練地吸完一口又一口，彈煙灰的動作一氣呵成，甚有霸氣。
網民話一睇就知是老手
Angelababy扯煙這一幕被公開後，即掀起網上熱議，留言亦很兩極，有網民認為明星也是人，沒什麼大不了，亦有人覺得身為公眾人物的Angelababy應該顧及形象，指她「一看就是老手」。」
多番表示會戒煙
雖然Angelababy曾承認自己是煙民，但她多年前曾公開表示：「我也知道吸煙是一個不良嗜好，在看到這些報導後，我真的下定決心放棄吸煙。」2010年Angelababy也轉發過朋友的微博貼文並寫下：「我可不吸煙了。」可惜Angelababy戒煙多年都係得個講字，完全做唔到。
Angelababy：是黃曉明不要我
33歲Angelababy（楊穎）與44歲黃曉明2015年結婚，育有5歲兒子「小海綿」，二人過去愛得高調，不時公開放閃，更被認為是圈中的金童玉女。不過近年二人屢傳婚變，到今年1月雙雙於微博宣布離婚，雖然表示和平分開：「感恩過去所有，未來仍是家人」，並會共同撫養兒子「小海綿」，陪伴成長。但始終未有透露離婚原因，引起外間不少揣測。近日有指Baby現身內地節目公開談及離婚一事，Baby更情緒崩潰，哭成淚人稱：「是黃曉明不要我了。」又激動表示：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」，直言自己為了黃曉明已改變了很多，可是卻依然未能修補關係，言詞間可見她很珍惜這段感情。
黃曉明退股與Angelababy割席
此外，Angelababy與黃曉明在離婚聲明中強調二人仍是家人，不過涉及金錢問題的話，似乎就算是「家人」亦沒情講。有內地媒體翻出黃曉明在事業上已同Baby劃清界線，離婚前雙方有多達32間公司有商業往來，到現在只剩3間。從內地流出的文件顯示，黃曉明於本月一日再退出Baby公司的大股東身份，在公在私完全割席。