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Angelababy話戒唔戒 玩狼人殺扯煙被偷拍 網民：一睇就知係老手

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Angelababy自年初宣布與黃曉明正式離婚，結束6年半婚姻，花邊新聞未停過，其私生活受到高度關注。日前微博瘋傳了一條Angelababy盤腿而坐、正在吞雲吐霧的視頻，畫面中看到Angelababy扯煙手勢非常熟練，曾公開話戒煙多年的她，原來得個講字。

Angelababy 微博流出一條Angelababy與一大班朋友圍埋玩狼人殺的視頻，據知當日Angelababy玩得好開心。
微博流出一條Angelababy與一大班朋友圍埋玩狼人殺的視頻，據知當日Angelababy玩得好開心。（圖片來源：微博圖片）

Angelababy全沒察覺被偷拍

33歲的Angelababy楊穎擁有天使般的外表，但原來很年輕時已經加入煙民行列，過去不止一次被拍到公開抽煙，早前Angelababy再次失守，有人公開了她吞雲吐霧的視頻並放上微博，影片中的她淡妝上陣，與一班人在玩狼人殺，而Angelababy玩得非常投入，完全沒有發現自己已成為偷拍目標。

Angelababy 近日微博再度瘋傳Angelababy盤腿吞雲吐霧的視頻，可見她手勢相當老練，完全沒發現被人偷拍。
近日微博再度瘋傳Angelababy盤腿吞雲吐霧的視頻，可見她手勢相當老練，完全沒發現被人偷拍。（圖片來源：微博影片截圖）

扯煙手勢非常老練

視頻中的Angelababy身穿五分袖黑白撞色Tee，打扮非常青春，見她坐得好率性，把伋腿盤起，一隻手托住，另一隻手則拿著煙，熟練地吸完一口又一口，彈煙灰的動作一氣呵成，甚有霸氣。

Angelababy Angelababy彈煙灰。
Angelababy彈煙灰。（圖片來源：微博影片截圖）
Angelababy 吸完一口再一口。
吸完一口再一口。（圖片來源：微博影片截圖）

網民話一睇就知是老手

Angelababy扯煙這一幕被公開後，即掀起網上熱議，留言亦很兩極，有網民認為明星也是人，沒什麼大不了，亦有人覺得身為公眾人物的Angelababy應該顧及形象，指她「一看就是老手」。」

Angelababy 網民的留言兩極。
網民的留言兩極。（圖片來源：微博截圖）

多番表示會戒煙

雖然Angelababy曾承認自己是煙民，但她多年前曾公開表示：「我也知道吸煙是一個不良嗜好，在看到這些報導後，我真的下定決心放棄吸煙。」2010年Angelababy也轉發過朋友的微博貼文並寫下：「我可不吸煙了。」可惜Angelababy戒煙多年都係得個講字，完全做唔到。

Angelababy 33歲的Angelababy吸煙多年已成習慣。
33歲的Angelababy吸煙多年已成習慣。（圖片來源：微博@angelababy）
Angelababy 有網民認為Angelababy身為人母應以身作則。
有網民認為Angelababy身為人母應以身作則。（圖片來源：微博@angelababy）
Angelababy Angelababy扯煙視頻被公開後，外界都在猜測是誰可以進入該場所偷拍，並質疑是熟人所為。其後該娛樂場所在微博發聲明，表示是一名已離職員工偷拍，並向Angelababy致歉。
Angelababy扯煙視頻被公開後，外界都在猜測是誰可以進入該場所偷拍，並質疑是熟人所為。其後該娛樂場所在微博發聲明，表示是一名已離職員工偷拍，並向Angelababy致歉。（圖片來源：微博@Z‧劇本殺‧棋牌）

Angelababy：是黃曉明不要我

33歲Angelababy（楊穎）與44歲黃曉明2015年結婚，育有5歲兒子「小海綿」，二人過去愛得高調，不時公開放閃，更被認為是圈中的金童玉女。不過近年二人屢傳婚變，到今年1月雙雙於微博宣布離婚，雖然表示和平分開：「感恩過去所有，未來仍是家人」，並會共同撫養兒子「小海綿」，陪伴成長。但始終未有透露離婚原因，引起外間不少揣測。近日有指Baby現身內地節目公開談及離婚一事，Baby更情緒崩潰，哭成淚人稱：「是黃曉明不要我了。」又激動表示：「我已經試圖去挽救這個婚姻，但是為了給他體面，我這麼做又委屈，還打動不了他」，直言自己為了黃曉明已改變了很多，可是卻依然未能修補關係，言詞間可見她很珍惜這段感情。

Angelababy與黃曉明2015年結婚，二人過去愛得高調，曾被認為是圈中的金童玉女。
Angelababy與黃曉明2015年結婚，二人過去愛得高調，曾被認為是圈中的金童玉女。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Angelababy 今年1月二人雙雙於微博宣布離婚，雖然表示和平分開，但聲明卻未有透露離婚原因，引起外間不少揣測。
今年1月二人雙雙於微博宣布離婚，Baby回復單身。（圖片來源：微博@angelababy）
Angelababy 近日有指Baby現身內地節目，公開談及離婚一事。
近日有指Baby現身內地節目，公開談及離婚一事。（圖片來源：微博圖片）

黃曉明退股與Angelababy割席

此外，Angelababy與黃曉明在離婚聲明中強調二人仍是家人，不過涉及金錢問題的話，似乎就算是「家人」亦沒情講。有內地媒體翻出黃曉明在事業上已同Baby劃清界線，離婚前雙方有多達32間公司有商業往來，到現在只剩3間。從內地流出的文件顯示，黃曉明於本月一日再退出Baby公司的大股東身份，在公在私完全割席。

Angelababy 離婚前雙方有多達32間公司有商業往來，到現在只剩3間。
離婚前雙方有多達32間公司有商業往來，到現在只剩3間。（圖片來源：微博@angelababy）
Angelababy 從內地流出的文件顯示，黃曉明於本月一日再退出Baby公司的大股東身份，在公在私完全割席。
從內地流出的文件顯示，黃曉明於本月一日再退出Baby公司的大股東身份，在公在私完全割席。（圖片來源：微博@黃曉明）
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Angelababy 皮包骨令人心痛。
皮包骨令人心痛。（圖片來源：楊穎工作室微博）

撰文：東方新地圖片來源：微博@angelababy、微博影片截圖

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