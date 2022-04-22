Angelababy被爆同細10年小鮮肉網吧開房 老闆現身揭真相
被爆孖小鮮肉網吧開房
今日（22/4）凌晨有一條「baby」話題的帖文，在微博熱搜榜居高不下，有網友爆料指Angelababy與一位神秘男子相相現身重慶某網吧，更附上現場CCTV畫面及截圖。從片中所見Baby頭戴Cap帽，一身黑打扮，而該男子身材高䠷，同樣也身穿黑色套裝，一前一後現身，非常低調。之後二人在網吧工作人員安排下前往包廂上網，Baby更手持白色大膠袋疑似裝滿零食。該網友根據體貌特徵，猜測男子身份是23歲內地上位小生林一。
拍真人騷《奔跑吧》而熟絡
其實今年23歲的林一比Baby差不多細10歲，外型俊朗，身高187cm。在大學一年級已被星探發現簽約唐人影視，成為胡歌、韓東君、古力娜扎、金晨的同門師弟。林一更利用暑假的時間，到國外接受了專業的舞蹈和表演培訓，亦是國際標準舞科班出身，2019年憑藉網劇《致我們暖暖的小時光》嶄露頭角。去年內地熱爆真人騷《奔跑吧·黃河篇》第二季，林一與Angelababy擔任節目的固定主持，二人不時同隊玩遊戲因而熟絡。
林一視Angelababy為女神
另一方面，原來林一曾經在節目中爆出baby是自己的女神，非常喜歡baby！更曾用過baby張相做朋友圈封面。難怪網民都表示一早知林一好喜歡baby！
網店老闆出面揭真相
Angelababy與林一的「姊弟戀」緋聞一觸即發，更齊齊登上熱搜，有網友指能和Angelababy共處一室的男子身份和關係不言而喻。不過，之後有一名自稱是該網店老闆的網友出面澄清：「我能證實baby不是和林一前來上網的，是和助理而已。」但兩兩位當事人依然未現身澄清，令緋聞持續發酵。
23歲林一被譽為「最想要的學弟」
身高188cm的林一，外貌俊朗，出演《致我們暖暖的小時光》顧未易一角人氣急升，仲被唔少女粉絲譽為「最想要的學弟」。
Angelababy再演古裝劇預告片剪淨一秒
另外，Angelababy與黃曉明離婚後，專注事業發展，不斷嘗試接拍不電視劇及電影，奈何在演技上一直飽受詬病，特別是演古裝劇，清一色被負評，成績未如理想。近日baby再度有古裝劇播出，她有份演出的三國諜戰劇《風起隴西》將於4月27日首播，日前在網上發布了最新的預告片。片長2分20秒，不過Angelababy在預告中卻只有一秒鐘鏡頭，但仍被網民批評：「我也希望她認清自己，花瓶就好」、「就負責美就可以了，其他不需要她，我真心求的」等等。
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