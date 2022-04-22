Angelababy被爆同細10年小鮮肉網吧開房 老闆現身揭真相

32歲Angelababy（楊穎）今年1月與黃曉明宣布正式離婚後，一舉一動都備受外界關注。點知今日（22/4）忽然傳出Angelababy同細近10年、23歲內地上位小鮮肉林一，一齊到網吧開房打機，因而傳出「姊弟戀」。