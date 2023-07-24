Angelababy自爆身份證真實名字 連內地熱搜榜都討論「她的名字」
Angelababy爆英文名叫阿Wing！
Angelababy日前在內地電競節目《戰至巔峰》時與隊員討論戰隊名稱時，張大大自嘲：「上一季隊伍取名叫『Win戰隊』，卻根本沒有贏」，Angelababy則自爆身份證上的英文名是「Yeung Wing」，並非一般的中文拼音「Yang Ying」，原因是她雖在上海出生，但13歲便移居香港並領有香港身分證，所以英文名拼音使用的是粵語發音，「#楊穎身份證上名字」亦在內地熱搜榜出現。內地網民表示 ：「終於知道我那個香港同事為什麽叫Wing了，原來她中文名是穎字」、「她名字比代表作多」、「她不是香港人吧，只是在香港發展過，我默認為她是上海人。」亦有網民激動嘲諷：「沒有黃曉明誰知道你！」、「這也能上熱搜？」
Angelababy曾被指似脫衣舞孃「藝名」
Angelababy個名咁響，其實都有段故，單純就係她為自己取的藝名，當時原本叫Angela，但由於3個音節太難唸，於是再加上Baby兩字，好唸兼有特色，只是此名在英語圈是不少脫衣舞孃、從事特種行業女子使用的「藝名」，因此向母語為英語的人面前，介紹自己名為「Angelababy」就難免有啲尷尬了！
影寫真大展性感嫵媚一面
Angelababy當日穿了一條露肩黑色高衩通花裙，大曬白滑肌膚之餘，更若隱若現地展露性感嫵媚的一面。其個人工作室早前（6日）在微博公開Baby以這身裝扮影的一集寫真照，照片中的她於門前擺出多個甫士，每張照片都似足海報一樣，靚到令人嘆為觀止。
09年被封「全盛時期」
不過亦有網民翻出Angelababy的舊照，直指2009年的baby是「全盛時期」，直言：「矮仔多情個陣最top」、「佢最靚係美女廚房個look」、「美女廚房個期簡直屈機」。當時Angelababy出演《美女廚房2》第一集以及電影《矮仔多情》於同年6月上映。
日系Style最煞食？
不過睇返過往Angelababy的風格及妝容，當年她都偏向於日系風格，而且粉底亦特意沒有選擇偏白，打造出一種澀谷系美女的感覺；不過近年Baby雖然相貌上沒有太大分別，不過其妝容及風格都更偏向歐美，甚至是內地的「網紅妝」，令其個人風格都沒有過往如此強烈。
https://youtu.be/c9sEwYP7bMo
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