Angelababy趕飛機無理小海綿 4歲囝囝獨自推篋苦追媽媽
文：東方新地｜圖：Angelababy、陶傑、劉信達社交網圖片、社交網截圖、圈內吃瓜蜀黍微博
Angelababy 機場狂奔 小海綿穿插人群苦追媽媽
Angelababy近日現身機場，身邊更見4歲囝囝小海綿的身影！有指Angelababy於機場狂奔，小海綿就於身後獨自推篋，苦追媽媽。相中可見機場超多人，而4歲小朋友卻未有人拖實，因此有網民力斥Angelababy不負責任。相片被上載到網上後，有大量網民批評她作為母親未有好好照顧兒子，但卻有疑似當時在場的旅客為Angelababy平反，指在場還有助手跟隨，而之所以兩母子未有並排走，是因Angelababy不希望有人認出兒子。
Angelababy 被斥無聊當有趣
AngelaBaby（楊穎）日前在微博上發布了兩張自拍照並表示：「聽說今天是西方人的節日，還好我是南方人，祝大家初三快樂！」如此忽略情人節的宣言，不但引起粉絲關心她的婚姻狀況，還引來自稱「第七代導演」的內地作家劉信達發文炮轟她使用英文名在內地吸金，叫她用回自己的中文名，不要讓人以為她是西方人。
經常評論娛圈中人的內地作家劉信達曾出過幾部詩集，在微博自稱「第七代導演」，他在AngelaBaby發文後炮轟她：「【她為什麼還在用洋名？】她明明是中國人，是上海人，卻一直用著洋名，不知內情的人，還以為她是西方人呢，是洋人呢。她既然知道反感西方人的洋節，劉信達希望，她也能知道反感自己的洋名，用回自己的中文名。劉信達最後再提醒她一下，西方人對應的是東方人，而不是南方人，不要無知者無畏，不要無聊當有趣！」
陶傑：Angelababy在香港家傳戶曉
有內地傳媒報道這單消息時，以「著名導演」稱呼劉信達，才子陶傑其後在Facebook對此事發文指Angelababy這個英文字發音簡單，小學畢業程度也叫得出口，在大陸已經走紅，證明英文不是障礙。例如該篇文章的題目，「著名導演」是誰？如果「著名」如馮小剛者，編輯就會直接叫馮小剛。
陶傑又指Angelababy這個英文名字充滿正能量，是鼓勵中國電影觀眾下一代學好英文，不是崇洋。而且Maggie Q和Lisa S都有中國或亞裔血統，其在大陸曝光未見廣電局有此要求。
陶傑續說：「香港曾經是英國的殖民地，有不同的文化風氣，Angelababy在香港家傳戶曉在先，之所以這樣叫，一定有香港自己獨特的社會歷史背景。若以政治理由要若順從民族主義情緒改名，Angelababy的經理人可以聲明：如果『梁振英』帶頭先改名，我一定改。」
陶傑最後表示可以利用這個機會向全國影迷徵求中文名，既可促進中特交流，亦可增加人氣。更提出三個名字供網友投票，分別是「安琪拉嬰兒（簡稱安琪兒）」、「安琪拉貝比（簡稱拉貝）」及「安琪拉悲B（名字內應可容納一個英文字母配額，如阿B又名鍾鎮濤—簡稱安琪B，以茲與澳門名人另一位安琪A識別）」。
網友提議：安祖拉寶貝
除了陶傑建議的三個名字外，網友亦對為Angelababy改名甚有興趣，發起熱烈討論，有網友提議「安祖拉寶貝」，獲得三百多名網友爆Like，不過提出這個意見的網友自己就搞笑話「講完打冷震」。
跟王祖藍叫「慳啲啦XX」
王祖藍早在2010年節目《荃加福祿壽》就曾反串扮演「慳啲啦Baby」，今次就有不少網友提議Angelababy改名「慳啲啦BB」。
天使得得B VS 天線低低B
「天使得得B」、「天線得得B」甚至「天使低低B」等名字亦受到不少網友的青睞，不過也有網友擔心「B」字未能過關，建議改為「天使得得寶」或「天使得得乙」！