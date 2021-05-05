Angelababy趕飛機無理小海綿 4歲囝囝獨自推篋苦追媽媽

Angelababy（楊穎）在今年年初三情人節發文說自己是南方人，因此不過西方人的節日，結果引來自稱「第七代導演」的內地作家劉信達發文炮轟她使用英文名在內地吸金，這通發言立刻惹起創意無限的網友熱烈討論，要為Angelababy改一個新的中文名，就連才子陶傑都有發表長文抽水！近日Angelababy與4歲囝囝小海綿現身機場，而Angelababy機場狂奔無拖實囝囝，卻令網民力斥不負責任！

文：東方新地｜圖：Angelababy、陶傑、劉信達社交網圖片、社交網截圖、圈內吃瓜蜀黍微博