Angelababy黃曉明宣布離婚 用11個字公布結束六年半婚姻

黃曉明和Angelababy（楊穎）15年10月舉行世紀婚禮，17年Baby為黃曉明誕下兒子「小海綿」，婚前婚後二人都不時高調放閃﹗但近年卻屢傳婚變，未有再公開合體﹗今日（28日）二人透過社交網公布離婚消息﹗