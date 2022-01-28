Angelababy黃曉明宣布離婚 用11個字公布結束六年半婚姻
文：東方新地｜圖：微博＠Angelababy、微博＠黃曉明、東方新地媒體庫
黃曉明及Angelababy今日(28日）在微博分別公布離婚，二人用上一樣的字句，用短短11 個字「感恩過去所有，未來仍是家人」宣布結束六年半婚姻﹗
發聲明共同撫養兒子
其後黃曉明及Angelababy分別透過其工作室發表聲明，內容大致是離婚後二人仍是家人，未來會共同撫養兒子﹗並表示雙方都不會再作回應﹗
Angelababy七夕貼單人照再傳婚變 黃曉明坦承娶楊穎原因
Angelababy（楊穎）與黃曉明近年甚少同框，也沒有像以往般在社交平台上大晒恩愛或互動，雖然二人曾數度闢謠，但外界依然多次傳出他們婚變消息；去年網上再有消息傳出黃曉明憶述娶Angelababy的原因。
Angelababy、黃曉明世紀婚禮 當年哄動中、港、台三地
Angelababy（楊穎）與黃曉明早在2015年10月，舉行世紀婚禮，當時中、港、台三地近約有逾百位藝人出席到賀；兩年後，Angelababy為黃曉明誕下兒子「小海綿」，一家三口可謂相當圓滿。
Baby在港誕子
2016年1月17日，Baby在老公及雙方家人全程陪伴下，凌晨在香港港安醫院順產誕下6磅4 B仔「小海綿」，一索得男！當日大批傳媒一直在醫院門外守候，榮升爸爸的黃曉明下午六時在醫院外會見傳媒，他笑容滿面地派發老婆餅及水給傳媒，態度友善。曉明稱Baby與BB現時都十分疲憊，他感謝傳媒朋友辛苦守候，但亦希望大家給予他們私隱，讓他們休息，出院時自會告訴大家。
派利是
今日下午約4時，身穿桃紅色裙的曉明媽媽和穿米色大褸的Baby媽媽率先現身，拿着大疊封有500元港幣的利是向現場記者派發，期間兩人一直笑容滿面，流露幸福神情！利是封印有BB衫造型的金泊圖案，圖案上更有「ah」字樣，代表Baby和曉明。
及後戴着黑超的黃曉明及Baby夫妻終於現身，穿着白色長褸及長靴的Baby繑實老公步出，黃曉明則右手提着BB籃。現場可見誕B短短幾日的Baby上圍明顯升Cup，但未見浮腫，而且身材勁弗晒長腿，狀態十足！兩人未有接受訪問，讓傳媒拍照便由保母車接載離開。
Angelababy、黃曉明婚後屢傳婚變
雖然二人婚後不時傳出婚變消息，但在各綜藝節目中，二人不時大秀恩愛，又在社交平台上有互動，以行動來闢謠，直至黃曉明捲入逃稅風波，二人的婚變傳聞更為激烈。
Angelababy、黃曉明各自捐錢賑災
上月底，鄭州發生嚴重水災，他們夫婦二人竟不如楊丞琳及李榮浩、吳奇隆和劉詩詩等以夫妻的名義去捐贈，反而是各有各捐，Angelababy透過工作室帳號，分享一張由她親自捐出的50萬人民幣轉帳證明，而黃曉明亦有透過「黃曉明明天愛心基金」，分別捐出70萬瓶裝水、5萬瓶酒精棉球、1萬瓶消毒用品等物資，不禁令人猜疑他們是否真的離婚。
Angelababy七夕凌晨上載素顏相黃曉明全日零表示
去年七夕，Angelababy在凌晨4點多上載素顏的相片，並發文表示：「是失眠了？還是睡醒了？」另一邊廂，有細心的內地網友發現，黃曉明幾乎每一天都有發文，唯獨七夕當日全日零表示，亦沒有發文。
網傳黃曉明已坦白承認娶Angelababy全因黃母
直至周日（15/8），中國內地、台灣均相繼有消息傳出和報導，指黃曉明已坦承自己會娶Angelababy的原因，全是黃媽媽干預所致，否則是不會娶楊穎，還稱黃曉明謂娶baby是因為她長得漂亮，更重要的是，因為黃媽媽很喜歡她，所以我最終決定娶她。